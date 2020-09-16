Черноморец Нв
0:0
Первый тайм
Рубин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дышеков Хазрет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ахмедханов Ризван
|1
|0.5
|2.
|Машезов Ратмир
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черноморец Нв
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Черноморец Нв Последние 20 матчей: + = -Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:0 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 Черноморец Нв
ПФК Кубань 1:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Краснодар-3 Легион-Динамо 1:0 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Черноморец Нв 5:0 ФК Туапсе СКА-Ростов 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:4 СКА-Ростов СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Анжи 3:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 Алания Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Легион-Динамо Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:0 ПФК Кубань Дружба 4:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 3:0 Спартак Владикавказ
Рубин Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф
Группа 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рубин
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черноморец Нв
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Черноморец Нв 0:0 Рубин
Исход игры
Черноморец Нв
2.5% (4)
Ничья
3.7% (6)
Рубин
93.8% (151)
Тотал 2.5
Больше
46.2% (73)
Меньше
53.8% (85)
Обе команды забьют
Да
44.3% (70)
Нет
55.7% (88)
Популярный счёт
1:2 Рубин
34.2% (55)
0:2 Рубин
24.8% (40)
0:1 Рубин
24.2% (39)
0:3 Рубин
5% (8)
1:1 Ничья
3.7% (6)
1:3 Рубин
3.7% (6)
2:1 Черноморец Нв
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.90
|1.04
|6.90
|1.07
|3.00
|1.38
|2.20
|1.63
|1.84
|1.90
|1.65
|2.17
|1.32
|3.05
|1.25
|3.95
|1.11
|7.00
|1.09
|7.30
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|6.95
|1.07
|2.94
|1.36
|2.24
|1.59
|—
|—
|1.70
|2.15
|1.30
|3.26
|1.21
|4.05
|1.08
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.07
|6.03
|1.10
|2.90
|1.37
|2.22
|1.60
|—
|—
|1.67
|2.10
|1.34
|3.04
|1.24
|3.72
|1.09
|6.35
|1.07
|7.12
|1.02
|12.16
|1.01
|12.57