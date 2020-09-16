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Черноморец Нв
0:0
Первый тайм
Рубин
Черноморец Нв
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ахмедханов Ризван 1 0.5
2. Машезов Ратмир 1 0.5
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черноморец Нв 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Рубин 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Черноморец Нв Последние 20 матчей: + = -
Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:0 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 Черноморец Нв
ПФК Кубань 1:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Краснодар-3 Легион-Динамо 1:0 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Черноморец Нв 5:0 ФК Туапсе СКА-Ростов 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:4 СКА-Ростов СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Анжи 3:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 Алания Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Легион-Динамо Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:0 ПФК Кубань Дружба 4:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 3:0 Спартак Владикавказ
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф
  • Первый тайм
  • 3'
    Ограниченное количество болельщиков было допущено на трибуны стадиона "Центральный", и они с первых минут ведут себя очень активно.
  • 2'
    Без особого сумбура началась встреча в Новороссийске. Хозяева добровольно отдали инициативу казанцам, всем составом обосновавшись на своей половине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 1-го тура группового этапа Кубка России, в котором новороссийский "Черноморец" сыграет дома с казанским "Рубином".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 161
Черноморец Нв 2.5% (4)
X 3.7% (6)
Рубин 93.8% (151)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Рубин
7.55
4.20
1.45
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Черноморец Нв 0:0 Рубин

Исход игры
Черноморец Нв
2.5% (4)
Ничья
3.7% (6)
Рубин
93.8% (151)
Тотал 2.5
Больше
46.2% (73)
Меньше
53.8% (85)
Обе команды забьют
Да
44.3% (70)
Нет
55.7% (88)
Популярный счёт
1:2 Рубин
34.2% (55)
0:2 Рубин
24.8% (40)
0:1 Рубин
24.2% (39)
0:3 Рубин
5% (8)
1:1 Ничья
3.7% (6)
1:3 Рубин
3.7% (6)
2:1 Черноморец Нв
1.9% (3)
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Где смотреть матч Черноморец Нв 0:0 Рубин онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.55 4.15 1.45
7.40 4.20 1.44
7.30 4.05 1.42
5.40 3.65 1.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.90 1.04 6.90 1.07 3.00 1.38 2.20 1.63 1.84 1.90 1.65 2.17 1.32 3.05 1.25 3.95 1.11 7.00 1.09 7.30 1.02 13.00
6.95 1.07 2.94 1.36 2.24 1.59 1.70 2.15 1.30 3.26 1.21 4.05 1.08 6.80
7.12 1.07 6.03 1.10 2.90 1.37 2.22 1.60 1.67 2.10 1.34 3.04 1.24 3.72 1.09 6.35 1.07 7.12 1.02 12.16 1.01 12.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.75 2.02 1.38 3.05 1.10 6.50
2.65 1.42 1.74 1.98 1.33 3.02
2.56 1.46 1.71 2.04 1.34 3.04 1.09 6.35 1.07 7.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.28 1.59 1.64 2.37 1.23 4.30
3.20 1.30 2.27 1.56 1.53 2.33 1.23 3.72

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
2.13 1.65
Букмекер Да Нет
6.20 1.10
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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