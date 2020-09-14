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Черноморец Нв
 
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Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Akhmedkhanov R. 1 0.5
2. _Mashezov R. 1 0.5
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черноморец Нв 14.29% (1) 0 57.14% (4) 0 14.29% (1) 14.29% (1)
 Рубин 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Черноморец Нв Последние 20 матчей: + = -
Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:0 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 Черноморец Нв
ПФК Кубань 1:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Краснодар-3 Легион-Динамо 1:0 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Черноморец Нв 5:0 ФК Туапсе СКА-Ростов 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:4 СКА-Ростов СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Анжи 3:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 Алания Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Легион-Динамо Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:0 ПФК Кубань Дружба 4:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 3:0 Спартак Владикавказ
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Черноморец Нв 2.9% (2)
    X 5.8% (4)
    Рубин 91.3% (63)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Черноморец Нв - Рубин

    Исход игры
    Черноморец Нв
    2.9% (2)
    Ничья
    5.8% (4)
    Рубин
    91.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.47% (35)
    Меньше
    48.53% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    54.41% (37)
    Нет
    45.59% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    39.1% (27)
    0:2 Рубин
    27.5% (19)
    0:1 Рубин
    14.5% (10)
    1:1 Ничья
    5.8% (4)
    1:3 Рубин
    5.8% (4)
    2:1 Черноморец Нв
    2.9% (2)
    0:3 Рубин
    2.9% (2)
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