Черноморец Нв
Позже
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Akhmedkhanov R.
|1
|0.5
|2.
|_Mashezov R.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черноморец Нв
|14.29% (1)
|0
|57.14% (4)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Черноморец Нв Последние 20 матчей: + = -Биолог-Новокубанск 0:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:0 Биолог-Новокубанск Черноморец Нв 1:0 Ессентуки Кубань Холдинг 1:1 Черноморец Нв
ПФК Кубань 1:4 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Краснодар-3 Легион-Динамо 1:0 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:1 Зенит Иркутск Черноморец Нв 5:0 ФК Туапсе СКА-Ростов 1:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 2:4 СКА-Ростов СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв Анжи 3:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 0:1 Алания Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 1:0 Легион-Динамо Биолог-Новокубанск 2:1 Черноморец Нв Черноморец Нв 4:0 ПФК Кубань Дружба 4:2 Черноморец Нв Черноморец Нв 3:0 Спартак Владикавказ
Рубин Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин
Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф
Группа 9
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черноморец Нв
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Черноморец Нв - Рубин
Исход игры
Черноморец Нв
2.9% (2)
Ничья
5.8% (4)
Рубин
91.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
51.47% (35)
Меньше
48.53% (33)
Обе команды забьют
Да
54.41% (37)
Нет
45.59% (31)
Популярный счёт
1:2 Рубин
39.1% (27)
0:2 Рубин
27.5% (19)
0:1 Рубин
14.5% (10)
1:1 Ничья
5.8% (4)
1:3 Рубин
5.8% (4)
2:1 Черноморец Нв
2.9% (2)
0:3 Рубин
2.9% (2)
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