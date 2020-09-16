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Динамо Ставрополь
 
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Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Ставрополь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ионов Илья 1 0.5
2. Васенин Денис 1 0.5
3. Курачинов Альберт 1 0.5
4. Царукян Валерий 1 0.5
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Ставрополь 0 0 42.86% (3) 0 14.29% (1) 42.86% (3)
 Ротор 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: + = -
Ессентуки 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 Кубань Холдинг Краснодар-3 1:3 Динамо Ставрополь Кубань-Холдинг 3:4 Динамо Ставрополь
Динамо Ставрополь 0:0 Легион-Динамо СКА-Ростов 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 4:1 Спартак-Нальчик Динамо Ставрополь 3:0 Дружба Форте 4:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 ПФК Кубань Дружба 4:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 5:0 Спартак Владикавказ Динамо Ставрополь 2:0 Анжи Махачкала 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Волгарь 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:0 Краснодар-3
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва
Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей

Последние игры между собой

Динамо Ставрополь: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Ротор: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Товарищеские матчи Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Товарищеские матчи Ротор 2:0 Динамо Ставрополь Второй дивизион Динамо Ставрополь 0:1 Ротор Второй дивизион
Динамо Ставрополь 2:0 Ротор Второй дивизион Динамо Ставрополь 2:0 Ротор Второй дивизион Ротор 0:2 Динамо Ставрополь Второй дивизион Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Второй дивизион Динамо Ставрополь 0:1 Ротор Второй дивизион Ротор 0:3 Динамо Ставрополь Второй дивизион Динамо Ставрополь 4:1 Ротор Второй дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Ставрополь - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 76
    Динамо Ставрополь 21.1% (16)
    X 15.8% (12)
    Ротор 63.2% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Ставрополь
    Ничья
    Ротор
    6.38
    4.50
    1.58
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Ротор

    Исход игры
    Динамо Ставрополь
    21.1% (16)
    Ничья
    15.8% (12)
    Ротор
    63.2% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.67% (32)
    Меньше
    57.33% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    50.67% (38)
    Нет
    49.33% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Ротор
    28.9% (22)
    0:2 Ротор
    15.8% (12)
    0:1 Ротор
    14.5% (11)
    1:0 Динамо Ставрополь
    11.8% (9)
    1:1 Ничья
    10.5% (8)
    2:1 Динамо Ставрополь
    6.6% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
    0:0 Ничья
    2.6% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    6.30 4.35 1.48
    5.60 4.50 1.58
    6.10 4.20 1.46
    6.38 4.26 1.47

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.30 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 1.98 1.77 1.78 1.97 1.57 2.31 1.38 2.90 1.17 4.60 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 10.00
    9.10 1.02 3.64 1.23 2.89 1.36 2.00 1.81 1.54 2.32 1.35 2.88 1.15 4.65
    1.94 1.79 1.53 2.37
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.04 1.72 1.45 2.65 1.14 5.10
    3.04 1.33 2.03 1.70 1.45 2.55
    1.96 1.77 1.44 2.63
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.95 1.37 1.75 1.99 1.32 3.20
    2.80 1.38 1.72 2.00 1.30 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.87
    1.99 1.75
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
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