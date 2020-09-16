Динамо Ставрополь
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Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ионов Илья
|1
|0.5
|2.
|Васенин Денис
|1
|0.5
|3.
|Курачинов Альберт
|1
|0.5
|4.
|Царукян Валерий
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Ставрополь
|0
|0
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Динамо Ставрополь Последние 20 матчей: + = -Ессентуки 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 Кубань Холдинг Краснодар-3 1:3 Динамо Ставрополь Кубань-Холдинг 3:4 Динамо Ставрополь
Динамо Ставрополь 0:0 Легион-Динамо СКА-Ростов 1:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 4:1 Спартак-Нальчик Динамо Ставрополь 3:0 Дружба Форте 4:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Биолог-Новокубанск 3:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 1:2 ПФК Кубань Дружба 4:2 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 5:0 Спартак Владикавказ Динамо Ставрополь 2:0 Анжи Махачкала 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 0:0 Машук-КМВ Волгарь 2:0 Динамо Ставрополь Динамо Ставрополь 3:0 Краснодар-3
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва
Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия Ротор 6:0 Родина Москва Ротор 1:2 Енисей
Последние игры между собой
Динамо Ставрополь: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Ротор: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Динамо Ставрополь 2:0 Ротор Второй дивизион Динамо Ставрополь 2:0 Ротор Второй дивизион Ротор 0:2 Динамо Ставрополь Второй дивизион Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Второй дивизион Динамо Ставрополь 0:1 Ротор Второй дивизион Ротор 0:3 Динамо Ставрополь Второй дивизион Динамо Ставрополь 4:1 Ротор Второй дивизион
Группа 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ротор
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Динамо Ставрополь
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Динамо Ставрополь - Ротор
Исход игры
Динамо Ставрополь
21.1% (16)
Ничья
15.8% (12)
Ротор
63.2% (48)
Тотал 2.5
Больше
42.67% (32)
Меньше
57.33% (43)
Обе команды забьют
Да
50.67% (38)
Нет
49.33% (37)
Популярный счёт
1:2 Ротор
28.9% (22)
0:2 Ротор
15.8% (12)
0:1 Ротор
14.5% (11)
1:0 Динамо Ставрополь
11.8% (9)
1:1 Ничья
10.5% (8)
2:1 Динамо Ставрополь
6.6% (5)
2:2 Ничья
2.6% (2)
0:0 Ничья
2.6% (2)
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Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.30
|1.04
|3.75
|1.25
|2.95
|1.37
|1.98
|1.77
|1.78
|1.97
|1.57
|2.31
|1.38
|2.90
|1.17
|4.60
|1.13
|5.30
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|9.10
|1.02
|3.64
|1.23
|2.89
|1.36
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.54
|2.32
|1.35
|2.88
|1.15
|4.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.94
|1.79
|—
|—
|1.53
|2.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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