Звезда Пермь
0:0
Первый тайм
Сочи
Ход матча
11'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голдобин Никита
|2
|1
|2.
|Тюкалов Евгений
|1
|0.5
|3.
|Абдрашитов Тимур
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Звезда Пермь
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Звезда Пермь Последние 20 матчей: + = -Звезда Пермь 3:1 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:1 Челябинск Новосибирск 2:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 1:1 Звезда Пермь
Тюмень 1:2 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:2 Лада Димитровград Лада-Тольятти 0:5 Звезда Пермь Звезда Пермь 5:2 Лада-Тольятти Уфа-2 1:2 Звезда Пермь Носта 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:3 Лада Димитровград Урал-2 2:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:1 Акрон Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 0:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:2 Носта
Сочи Последние 20 матчей: + = -Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи
Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана
Прогнозы на матч Звезда Пермь 0:0 Сочи
Исход игры
Звезда Пермь
4.5% (7)
Ничья
6.4% (10)
Сочи
89.2% (140)
Тотал 2.5
Больше
39.61% (61)
Меньше
60.39% (93)
Обе команды забьют
Да
37.01% (57)
Нет
62.99% (97)
Популярный счёт
0:2 Сочи
38.2% (60)
1:2 Сочи
20.4% (32)
0:1 Сочи
12.7% (20)
0:3 Сочи
6.4% (10)
1:1 Ничья
5.7% (9)
1:3 Сочи
5.7% (9)
1:0 Звезда Пермь
2.5% (4)
1:4 Сочи
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.02
|7.70
|1.05
|3.25
|1.31
|2.50
|1.49
|2.04
|1.72
|1.79
|1.96
|1.71
|2.06
|1.42
|2.75
|1.29
|3.40
|1.12
|5.80
|1.09
|6.50
|1.03
|11.50
|—
|—
|—
|—
|7.80
|1.05
|3.20
|1.31
|2.47
|1.49
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.41
|2.73
|1.28
|3.40
|1.10
|5.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.12
|1.07
|3.34
|1.29
|2.60
|1.45
|—
|—
|1.84
|1.88
|—
|—
|1.46
|2.56
|1.32
|3.15
|1.13
|5.26
|1.11
|5.74
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60