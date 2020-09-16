Первый тайм

10' Ещё одна попытка хозяев что-то сотворить у чужой штрафной не завершилась чем-либо солидным.

10' Лаук забрасывал вперёд в контратаке на Субботина, но Юрганов прервал эту передачу, а Миладинович сделал вынес и окончательно разрядил обстановку на сочинской половине поля.

7' Гости переусердствовали в чужой штрафной - Боковой нарушил правила в атаке.

5' Упустили сочинцы мяч за лицевую, Аржевитин выбьет от ворот.