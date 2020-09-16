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Звезда Пермь
0:0
Первый тайм
Сочи

Ход матча

11'
 

Бомбардиры внутри турнира

Звезда Пермь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голдобин Никита 2 1
2. Тюкалов Евгений 1 0.5
3. Абдрашитов Тимур 1 0.5
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Звезда Пермь 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 Сочи 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Звезда Пермь Последние 20 матчей: + = -
Звезда Пермь 3:1 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:1 Челябинск Новосибирск 2:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 1:1 Звезда Пермь
Тюмень 1:2 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:2 Лада Димитровград Лада-Тольятти 0:5 Звезда Пермь Звезда Пермь 5:2 Лада-Тольятти Уфа-2 1:2 Звезда Пермь Носта 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:3 Лада Димитровград Урал-2 2:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:1 Акрон Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 0:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:2 Носта
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи
Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана
  • Первый тайм
  • 10'
    Ещё одна попытка хозяев что-то сотворить у чужой штрафной не завершилась чем-либо солидным.
  • 10'
    Лаук забрасывал вперёд в контратаке на Субботина, но Юрганов прервал эту передачу, а Миладинович сделал вынес и окончательно разрядил обстановку на сочинской половине поля.
  • Фол, нарушение
    7'
    Гости переусердствовали в чужой штрафной - Боковой нарушил правила в атаке.
  • 5'
    Упустили сочинцы мяч за лицевую, Аржевитин выбьет от ворот.
  • 4'
    На первых минутах гости с мячом, но, опять же, ничего опасного для хозяев пока не было.
  • 3'
    Маргасов подавал справа, и вратарь пермяков Аржевитин забрал мяч в свои руки.
  • 2'
    Сочинцы атакуют позиционно и на данный момент неопасно.
  • Первый тайм начался
    Матч стартовал, поехали!
  • До матча
  • 8'
    Главный судья - Артём Петренко из Новосибирска. Помогают ему на бровках Артур Карапетян и Сергей Сороковой - оба они из Петрозаводска.

  • Стартовый состав "Сочи": Заболотный, Юрганов, Миладинович, Калугин, Юсупов, Набиуллин, Цаллагов, Маргасов, Пруцев, Руденко, Боковой. Запасные гостей: Самок, Колдунов, Терехов, Бурмистров, Жоаозиньо, Немченко, Милютин.

  • Стартовый состав "Звезды": Аржевитин, Мосунов, Ситников, Князев, Иванов, Зуев, Рябокобыленко, Тюкалов, Лаук, Голдобин, Субботин. Запасные хозяев: Шумайлов, Придюк, Лабзин, Парамонов, Секретов, Лаптев, Чунихин, Абдрашитов.
  • Добрый вечер! LiveResul.Ru приглашает всех на текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура элитного группового раунда Кубка России между пермской "Звездой" и "Сочи". Реформа Кубка вступает в дело. Текстовую проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 157
Звезда Пермь 4.5% (7)
X 6.4% (10)
Сочи 89.2% (140)
Все прогнозы
1.96 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Звезда Пермь
Ничья
Сочи
5.80
3.81
1.65
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Звезда Пермь 0:0 Сочи

Исход игры
Звезда Пермь
4.5% (7)
Ничья
6.4% (10)
Сочи
89.2% (140)
Тотал 2.5
Больше
39.61% (61)
Меньше
60.39% (93)
Обе команды забьют
Да
37.01% (57)
Нет
62.99% (97)
Популярный счёт
0:2 Сочи
38.2% (60)
1:2 Сочи
20.4% (32)
0:1 Сочи
12.7% (20)
0:3 Сочи
6.4% (10)
1:1 Ничья
5.7% (9)
1:3 Сочи
5.7% (9)
1:0 Звезда Пермь
2.5% (4)
1:4 Сочи
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.30 3.75 1.65
5.80 3.70 1.62
5.00 3.80 1.61
5.08 3.81 1.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.02 7.70 1.05 3.25 1.31 2.50 1.49 2.04 1.72 1.79 1.96 1.71 2.06 1.42 2.75 1.29 3.40 1.12 5.80 1.09 6.50 1.03 11.50
7.80 1.05 3.20 1.31 2.47 1.49 1.81 2.00 1.41 2.73 1.28 3.40 1.10 5.90
8.16 1.05 7.12 1.07 3.34 1.29 2.60 1.45 1.84 1.88 1.46 2.56 1.32 3.15 1.13 5.26 1.11 5.74 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.83 1.91 1.38 2.90 1.11 6.00
2.88 1.36 1.85 1.85 1.38 2.80
2.77 1.40 1.87 1.85 1.40 2.77 1.12 5.49 1.09 6.35 1.01 13.38 1.01 13.98
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
2.44 1.49 1.60 2.19 1.23 3.72

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.78
1.93 1.80
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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