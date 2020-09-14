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Звезда Пермь
 
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Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Звезда Пермь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голдобин Никита 2 1
2. _Tyukalov E. 1 0.5
3. _Abdrashitov T. 1 0.5
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Звезда Пермь 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1) 20% (1)
 Сочи 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Звезда Пермь Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Звезда Пермь 3:1 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:1 Челябинск Новосибирск 2:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 1:1 Звезда Пермь
Тюмень 1:2 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:2 Лада Димитровград Лада-Тольятти 0:5 Звезда Пермь Звезда Пермь 5:2 Лада-Тольятти Уфа-2 1:2 Звезда Пермь Носта 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:3 Лада Димитровград Урал-2 2:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:1 Акрон Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 0:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:2 Носта
Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи
Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Звезда Пермь - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 67
    Звезда Пермь 6% (4)
    X 10.4% (7)
    Сочи 83.6% (56)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Звезда Пермь - Сочи

    Исход игры
    Звезда Пермь
    6% (4)
    Ничья
    10.4% (7)
    Сочи
    83.6% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.85% (23)
    Меньше
    65.15% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (26)
    Нет
    60.61% (40)
    Популярный счёт
    0:2 Сочи
    40.3% (27)
    1:2 Сочи
    22.4% (15)
    0:1 Сочи
    10.4% (7)
    1:1 Ничья
    9% (6)
    1:0 Звезда Пермь
    4.5% (3)
    0:3 Сочи
    3% (2)
    1:4 Сочи
    3% (2)
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