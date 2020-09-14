Звезда Пермь
Позже
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голдобин Никита
|2
|1
|2.
|_Tyukalov E.
|1
|0.5
|3.
|_Abdrashitov T.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Звезда Пермь
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Звезда Пермь Последние 20 матчей: +11 =3 -6Звезда Пермь 3:1 Крылья-Советов-2 Звезда Пермь 3:1 Челябинск Новосибирск 2:1 Звезда Пермь Динамо Барнаул 1:1 Звезда Пермь
Тюмень 1:2 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:2 Лада Димитровград Лада-Тольятти 0:5 Звезда Пермь Звезда Пермь 5:2 Лада-Тольятти Уфа-2 1:2 Звезда Пермь Носта 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:3 Лада Димитровград Урал-2 2:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 1:1 Акрон Зенит-Ижевск 0:1 Звезда Пермь Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 0:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:0 Звезда Пермь Звезда Пермь 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:2 Носта
Сочи Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи
Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана
Группа 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Звезда Пермь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Звезда Пермь - Сочи
Исход игры
Звезда Пермь
6% (4)
Ничья
10.4% (7)
Сочи
83.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
34.85% (23)
Меньше
65.15% (43)
Обе команды забьют
Да
39.39% (26)
Нет
60.61% (40)
Популярный счёт
0:2 Сочи
40.3% (27)
1:2 Сочи
22.4% (15)
0:1 Сочи
10.4% (7)
1:1 Ничья
9% (6)
1:0 Звезда Пермь
4.5% (3)
0:3 Сочи
3% (2)
1:4 Сочи
3% (2)
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