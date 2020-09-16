Родина Москва

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы 2 группового этапа кубка России, в котором сыграют московские «Родина» и «Спарьак». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.