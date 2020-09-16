Родина Москва
Позже
Стадион: Otkrytiye Arena (Moscow)
Спартак Москва
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
39 Маслов ПавелЗащитник
-
20 Урунов ОстонПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
61 Голосов ИльяЗащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мальцев Михаил
|2
|0.67
|2.
|Дубников Кирилл
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ерёменко Никита
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Родина Москва
|0
|0
|0
|0
|57.14% (4)
|42.86% (3)
|Спартак Москва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Родина Москва Последние 20 матчей: + = -Родина Москва 1:1 Знамя Труда Родина Москва 4:1 Коломна Коломна 2:3 Родина Москва Родина Москва 3:2 Звезда Санкт-Петербург
Зенит-2 1:2 Родина Москва Торпедо Владимир 0:2 Родина Москва Родина Москва 4:3 Динамо-2 Москва Ленинградец 5:2 Родина Москва Родина Москва 3:2 Строгино Родина Москва 1:1 Волга Тверь Чертаново 5:2 Родина Москва Балтика 1:2 Родина Москва Иртыш Омск 1:1 Родина Москва Велес Москва 3:1 Родина Москва Локомотив-Казанка 1:2 Родина Москва Родина Москва 3:2 Томь Ротор 6:0 Родина Москва Урал-2 2:1 Родина Москва Родина Москва 2:0 Факел Химки 2:1 Родина Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Группа 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Родина Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Родина Москва - Спартак Москва
Исход игры
Родина Москва
1.2% (2)
Ничья
1.2% (2)
Спартак Москва
97.6% (161)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (89)
Меньше
44.72% (72)
Обе команды забьют
Да
19.88% (32)
Нет
80.12% (129)
Популярный счёт
0:2 Спартак Москва
37.6% (62)
0:3 Спартак Москва
26.7% (44)
1:2 Спартак Москва
8.5% (14)
1:3 Спартак Москва
6.7% (11)
0:1 Спартак Москва
5.5% (9)
0:4 Спартак Москва
4.8% (8)
0:5 Спартак Москва
3.6% (6)
1:4 Спартак Москва
1.8% (3)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.50
|1.00
|5.05
|1.14
|5.10
|1.14
|2.85
|1.38
|2.28
|1.57
|1.81
|2.00
|1.45
|2.59
|1.32
|3.14
|1.15
|4.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.89
|1.02
|9.60
|1.03
|4.14
|1.20
|3.34
|1.29
|2.13
|1.65
|1.69
|2.07
|1.44
|2.63
|1.22
|3.92
|1.17
|4.54
|1.06
|7.60
|1.05
|8.16
|1.01
|13.64
|1.01
|13.99