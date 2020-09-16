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Родина Москва
 
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Стадион:
Спартак Москва
Родина Москва
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Родина Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мальцев Михаил 2 0.67
2. Дубников Кирилл 1 0.33
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Родина Москва
# Игрок      
1. Ерёменко Никита 0 1
Спартак Москва
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Родина Москва 0 0 0 0 57.14% (4) 42.86% (3)
 Спартак Москва 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Родина Москва Последние 20 матчей: + = -
Родина Москва 1:1 Знамя Труда Родина Москва 4:1 Коломна Коломна 2:3 Родина Москва Родина Москва 3:2 Звезда Санкт-Петербург
Зенит-2 1:2 Родина Москва Торпедо Владимир 0:2 Родина Москва Родина Москва 4:3 Динамо-2 Москва Ленинградец 5:2 Родина Москва Родина Москва 3:2 Строгино Родина Москва 1:1 Волга Тверь Чертаново 5:2 Родина Москва Балтика 1:2 Родина Москва Иртыш Омск 1:1 Родина Москва Велес Москва 3:1 Родина Москва Локомотив-Казанка 1:2 Родина Москва Родина Москва 3:2 Томь Ротор 6:0 Родина Москва Урал-2 2:1 Родина Москва Родина Москва 2:0 Факел Химки 2:1 Родина Москва
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва
Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    4'
    Филиппов слева со штрафного навесил на Волкова, который ударом головой послал мяч немного выше ворот.
  • 3'
    "Родина" сегодня на "Открытие Арене" действует на правах хозяина.
  • 2'
    "Родина" играет в полосатых бело-голубых футболках и голубых трусах, "Спартак" - в красных футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Открытие Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура группы 2 группового этапа кубка России, в котором сыграют московские «Родина» и «Спарьак». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 165
Родина Москва 1.2% (2)
X 1.2% (2)
Спартак Москва 97.6% (161)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Родина Москва
Ничья
Спартак Москва
15.00
7.70
1.18
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Родина Москва - Спартак Москва

Исход игры
Родина Москва
1.2% (2)
Ничья
1.2% (2)
Спартак Москва
97.6% (161)
Тотал 2.5
Больше
55.28% (89)
Меньше
44.72% (72)
Обе команды забьют
Да
19.88% (32)
Нет
80.12% (129)
Популярный счёт
0:2 Спартак Москва
37.6% (62)
0:3 Спартак Москва
26.7% (44)
1:2 Спартак Москва
8.5% (14)
1:3 Спартак Москва
6.7% (11)
0:1 Спартак Москва
5.5% (9)
0:4 Спартак Москва
4.8% (8)
0:5 Спартак Москва
3.6% (6)
1:4 Спартак Москва
1.8% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
14.75 7.40 1.13
9.85 5.61 1.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.00 5.05 1.14 5.10 1.14 2.85 1.38 2.28 1.57 1.81 2.00 1.45 2.59 1.32 3.14 1.15 4.90
10.89 1.02 9.60 1.03 4.14 1.20 3.34 1.29 2.13 1.65 1.69 2.07 1.44 2.63 1.22 3.92 1.17 4.54 1.06 7.60 1.05 8.16 1.01 13.64 1.01 13.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.40 1.27 2.89 1.36 1.74 1.98 1.32 3.10
3.15 1.32 2.17 1.63 1.51 2.42 1.18 4.39 1.12 5.49 1.02 11.20 1.02 11.83
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.19 2.09 1.71 1.60 2.21 1.37 2.84

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
2.15 1.64
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