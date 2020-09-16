Ленинградец
Позже
Уфа
- Основной состав
-
75 Будачев ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Тилль ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Алиев АзерПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хлусов Никита
|1
|0.5
|2.
|Николаев Сергей
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ленинградец Последние 20 матчей: + = -Ленинградец 0:2 Олимп-Долгопрудный ФК Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Олимп-Долгопрудный Ленинградец 0:2 Муром
Локомотив-Казанка 1:1 Ленинградец Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Торпедо Владимир 1:2 Ленинградец Ленинградец 5:2 Родина Москва Зенит 3:1 Ленинградец Ленинградец 0:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 4:5 Ленинградец Псков-747 0:2 Ленинградец Ленинградец 0:0 Олимп Химки Коломна 3:2 Ленинградец Ленинградец 3:1 Луки-Энергия Зенит-2 0:0 Ленинградец Ленинградец 1:0 Звезда Санкт-Петербург Велес Москва 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:4 Торпедо Владимир Олимп-Долгопрудный 2:0 Ленинградец
Уфа Последние 20 матчей: + = -Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов
Прогнозы на матч Ленинградец - Уфа
Исход игры
Ленинградец
3.8% (6)
Ничья
6.4% (10)
Уфа
89.7% (140)
Тотал 2.5
Больше
30.52% (47)
Меньше
69.48% (107)
Обе команды забьют
Да
29.87% (46)
Нет
70.13% (108)
Популярный счёт
0:1 Уфа
32.1% (50)
0:2 Уфа
28.2% (44)
1:2 Уфа
18.6% (29)
1:1 Ничья
5.1% (8)
1:3 Уфа
4.5% (7)
0:3 Уфа
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:4 Уфа
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.50
|1.04
|7.30
|1.07
|3.15
|1.33
|2.39
|1.53
|1.97
|1.78
|1.74
|2.02
|1.38
|2.90
|1.27
|3.60
|1.10
|6.10
|1.08
|6.90
|1.01
|12.50
|—
|—
|—
|—
|7.20
|1.07
|3.04
|1.34
|2.30
|1.56
|—
|—
|1.73
|2.05
|1.38
|2.85
|1.26
|3.54
|1.08
|6.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.74
|1.11
|2.77
|1.40
|2.10
|1.67
|—
|—
|1.61
|2.20
|1.30
|3.27
|1.21
|4.02
|1.08
|6.71
|1.06
|7.60
|1.01
|13.09
|1.01
|13.49