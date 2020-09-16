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Ленинградец
 
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Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хлусов Никита 1 0.5
2. Николаев Сергей 1 0.5
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ленинградец 0 0 0 0 50% (2) 50% (2)
 Уфа 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ленинградец Последние 20 матчей: + = -
Ленинградец 0:2 Олимп-Долгопрудный ФК Тверь 3:0 Ленинградец Ленинградец 2:1 Олимп-Долгопрудный Ленинградец 0:2 Муром
Локомотив-Казанка 1:1 Ленинградец Звезда Санкт-Петербург 1:2 Ленинградец Торпедо Владимир 1:2 Ленинградец Ленинградец 5:2 Родина Москва Зенит 3:1 Ленинградец Ленинградец 0:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 4:5 Ленинградец Псков-747 0:2 Ленинградец Ленинградец 0:0 Олимп Химки Коломна 3:2 Ленинградец Ленинградец 3:1 Луки-Энергия Зенит-2 0:0 Ленинградец Ленинградец 1:0 Звезда Санкт-Петербург Велес Москва 1:1 Ленинградец Ленинградец 2:4 Торпедо Владимир Олимп-Долгопрудный 2:0 Ленинградец
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов
Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча группового этапа Кубка России, "Ленинградец" - "Уфа".
    Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 156
Ленинградец 3.8% (6)
X 6.4% (10)
Уфа 89.7% (140)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ленинградец
Ничья
Уфа
5.80
3.90
1.65
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ленинградец - Уфа

Исход игры
Ленинградец
3.8% (6)
Ничья
6.4% (10)
Уфа
89.7% (140)
Тотал 2.5
Больше
30.52% (47)
Меньше
69.48% (107)
Обе команды забьют
Да
29.87% (46)
Нет
70.13% (108)
Популярный счёт
0:1 Уфа
32.1% (50)
0:2 Уфа
28.2% (44)
1:2 Уфа
18.6% (29)
1:1 Ничья
5.1% (8)
1:3 Уфа
4.5% (7)
0:3 Уфа
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
0:4 Уфа
1.3% (2)
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Где смотреть матч Ленинградец - Уфа онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.30 3.80 1.65
5.80 3.90 1.57
5.70 3.75 1.55
5.50 3.58 1.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.04 7.30 1.07 3.15 1.33 2.39 1.53 1.97 1.78 1.74 2.02 1.38 2.90 1.27 3.60 1.10 6.10 1.08 6.90 1.01 12.50
7.20 1.07 3.04 1.34 2.30 1.56 1.73 2.05 1.38 2.85 1.26 3.54 1.08 6.50
6.71 1.08 5.74 1.11 2.77 1.40 2.10 1.67 1.61 2.20 1.30 3.27 1.21 4.02 1.08 6.71 1.06 7.60 1.01 13.09 1.01 13.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.79 1.96 1.36 3.00 1.10 6.30
2.72 1.40 1.81 1.89 1.36 2.88
2.48 1.49 1.65 2.13 1.32 3.15 1.08 6.71 1.06 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.85
3.20 1.30 2.39 1.51 1.58 2.23 1.20 3.92

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.69
2.22 1.60
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.95 1.25
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