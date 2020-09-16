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Волга Ульяновск
0:0
Первый тайм
Урал
Волга Ульяновск
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карпухин Виктор 1 0.5
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волга Ульяновск 100% (5) 0 0 0 0 0
 Урал 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Волга Ульяновск Последние 20 матчей: + = -
Лада Димитровград 0:0 Волга Ульяновск Лада-Тольятти 0:3 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 КАМАЗ Волга Ульяновск 1:0 Крылья-Советов-2
Волна Ковернино 0:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Урал-2 Акрон 1:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Челябинск Волга Ульяновск 0:2 Зенит-Ижевск Волга Ульяновск 2:2 Носта Волга Ульяновск 0:1 КАМАЗ Тюмень 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 4:3 Уфа-2 Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Лада Димитровград Урал-2 3:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Акрон Челябинск 2:2 Волга Ульяновск Зенит-Ижевск 2:3 Волга Ульяновск
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар
Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал

Последние игры между собой

Волга Ульяновск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал 2:1 Волга Ульяновск ФНЛ - Первый дивизион Волга Ульяновск 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    10'
    Мишкич нарушает правила в центре поля, штрафной разыграет "Волга"
  • 9'
    Шаболин пытался прострелить в штрафную, но оборона просто отлично справляется, пока ничего не удается придумать "Уралу".
  • 8'
    В Ульяновске пасмурно, судя по всему сильный ветер, не очень хорошие условия для футбола.
     
  • Угловой
    8'
    Угловой подавала Волга, на оборона на месте, Емельянов выносит.
  • 8'
    Опасный навес в штрафную ульяновцев, но защита на месте.
  • Фол, нарушение
    7'
    Магомадов на газоне, штрафной удар.
  • 6'
    Максименков спокойно вынес мяч за боковую после подачи Магомадова, аут у нас.
  • 5'
    Пока игра проходит в медленном темпе, команды раскачиваются, в основном в центре поля находятся команды.
     
  • 3'

    50% стадиона разрешено было заполнить и похоже, что так оно и есть.
    Волга в синих футболках, "Урал" в черных.

  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, прозвучал свисток, мяч с центра поля разыграли игроки "Волги", настало время футбола, дорогие друзья!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча группового этапа Кубка России, в котором ульяновская "Волга" на стадионе "Труд" будет принимать "Урал" из города Екатеринбург. 
    Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прохоров Виталий.

     
Прогнозы 158
Волга Ульяновск 5.7% (9)
X 7.6% (12)
Урал 86.7% (137)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Волга Ульяновск
Ничья
Урал
7.30
4.40
1.67
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Волга Ульяновск 0:0 Урал

Исход игры
Волга Ульяновск
5.7% (9)
Ничья
7.6% (12)
Урал
86.7% (137)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
50.33% (77)
Нет
49.67% (76)
Популярный счёт
1:2 Урал
32.3% (51)
0:1 Урал
22.8% (36)
0:2 Урал
19% (30)
1:1 Ничья
5.7% (9)
1:3 Урал
4.4% (7)
0:3 Урал
2.5% (4)
1:0 Волга Ульяновск
2.5% (4)
2:1 Волга Ульяновск
1.9% (3)
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Где смотреть матч Волга Ульяновск 0:0 Урал онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.80 3.90 1.58
7.10 4.40 1.42
7.30 4.25 1.40
5.55 3.83 1.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.90 1.06 3.30 1.30 2.55 1.48 2.06 1.71 1.81 1.94 1.44 2.70 1.30 3.35 1.12 5.60 1.10 6.40 1.02 11.50
8.20 1.05 3.26 1.30 2.53 1.47 1.85 1.95 1.43 2.66 1.29 3.32 1.11 5.65
7.60 1.06 6.71 1.08 3.15 1.32 2.45 1.50 1.77 1.96 1.41 2.73 1.28 3.40 1.11 5.74 1.09 6.35 1.02 10.83 1.02 11.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.86 1.88 1.39 2.85 1.11 5.80
2.84 1.37 1.88 1.82 1.39 2.76
2.70 1.42 1.80 1.93 1.38 2.85 1.11 5.74 1.08 6.71
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
2.52 1.46 1.62 2.16 1.24 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.63
2.04 1.71
Букмекер Да Нет
5.50 1.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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