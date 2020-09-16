Волга Ульяновск
0:0
Первый тайм
Урал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Устинов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Карпук ИльяНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Матвеев Юрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карпухин Виктор
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волга Ульяновск
|100% (5)
|0
|0
|0
|0
|0
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Волга Ульяновск Последние 20 матчей: + = -Лада Димитровград 0:0 Волга Ульяновск Лада-Тольятти 0:3 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 КАМАЗ Волга Ульяновск 1:0 Крылья-Советов-2
Волна Ковернино 0:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Урал-2 Акрон 1:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Челябинск Волга Ульяновск 0:2 Зенит-Ижевск Волга Ульяновск 2:2 Носта Волга Ульяновск 0:1 КАМАЗ Тюмень 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 4:3 Уфа-2 Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Лада Димитровград Урал-2 3:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Акрон Челябинск 2:2 Волга Ульяновск Зенит-Ижевск 2:3 Волга Ульяновск
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар
Последние игры между собой
Волга Ульяновск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волга Ульяновск
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Урал
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Волга Ульяновск 0:0 Урал
Исход игры
Волга Ульяновск
5.7% (9)
Ничья
7.6% (12)
Урал
86.7% (137)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (72)
Меньше
52.94% (81)
Обе команды забьют
Да
50.33% (77)
Нет
49.67% (76)
Популярный счёт
1:2 Урал
32.3% (51)
0:1 Урал
22.8% (36)
0:2 Урал
19% (30)
1:1 Ничья
5.7% (9)
1:3 Урал
4.4% (7)
0:3 Урал
2.5% (4)
1:0 Волга Ульяновск
2.5% (4)
2:1 Волга Ульяновск
1.9% (3)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.00
|1.03
|7.90
|1.06
|3.30
|1.30
|2.55
|1.48
|2.06
|1.71
|1.81
|1.94
|1.44
|2.70
|1.30
|3.35
|1.12
|5.60
|1.10
|6.40
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|8.20
|1.05
|3.26
|1.30
|2.53
|1.47
|—
|—
|1.85
|1.95
|1.43
|2.66
|1.29
|3.32
|1.11
|5.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.71
|1.08
|3.15
|1.32
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.77
|1.96
|1.41
|2.73
|1.28
|3.40
|1.11
|5.74
|1.09
|6.35
|1.02
|10.83
|1.02
|11.27