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Волга Ульяновск
 
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Урал

Бомбардиры внутри турнира

Волга Ульяновск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. _Karpukhin V. 1 0.5
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волга Ульяновск 100% (5) 0 0 0 0 0
 Урал 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Волга Ульяновск Последние 20 матчей: + = -
Лада Димитровград 0:0 Волга Ульяновск Лада-Тольятти 0:3 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 КАМАЗ Волга Ульяновск 1:0 Крылья-Советов-2
Волна Ковернино 0:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Урал-2 Акрон 1:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Челябинск Волга Ульяновск 0:2 Зенит-Ижевск Волга Ульяновск 2:2 Носта Волга Ульяновск 0:1 КАМАЗ Тюмень 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 4:3 Уфа-2 Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Лада Димитровград Урал-2 3:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Акрон Челябинск 2:2 Волга Ульяновск Зенит-Ижевск 2:3 Волга Ульяновск
Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар
Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал

Последние игры между собой

Волга Ульяновск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал 2:1 Волга Ульяновск ФНЛ - Первый дивизион Волга Ульяновск 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Волга Ульяновск - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 сентября 2020, осталось 2 дня 11 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 68
    Волга Ульяновск 7.4% (5)
    X 11.8% (8)
    Урал 80.9% (55)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Урал

    Исход игры
    Волга Ульяновск
    7.4% (5)
    Ничья
    11.8% (8)
    Урал
    80.9% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (34)
    Меньше
    48.48% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (36)
    Нет
    45.45% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    35.3% (24)
    0:2 Урал
    20.6% (14)
    0:1 Урал
    13.2% (9)
    1:1 Ничья
    8.8% (6)
    0:3 Урал
    5.9% (4)
    1:0 Волга Ульяновск
    4.4% (3)
    2:1 Волга Ульяновск
    2.9% (2)
    1:3 Урал
    2.9% (2)
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