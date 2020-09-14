Волга Ульяновск
Позже
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|_Karpukhin V.
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волга Ульяновск
|100% (5)
|0
|0
|0
|0
|0
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Волга Ульяновск Последние 20 матчей: + = -Лада Димитровград 0:0 Волга Ульяновск Лада-Тольятти 0:3 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 КАМАЗ Волга Ульяновск 1:0 Крылья-Советов-2
Волна Ковернино 0:0 Волга Ульяновск Челябинск 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Урал-2 Акрон 1:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Челябинск Волга Ульяновск 0:2 Зенит-Ижевск Волга Ульяновск 2:2 Носта Волга Ульяновск 0:1 КАМАЗ Тюмень 0:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 4:3 Уфа-2 Звезда Пермь 2:1 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 0:1 Лада Димитровград Урал-2 3:0 Волга Ульяновск Волга Ульяновск 2:0 Акрон Челябинск 2:2 Волга Ульяновск Зенит-Ижевск 2:3 Волга Ульяновск
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар
Последние игры между собой
Волга Ульяновск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Урал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Волга Ульяновск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Волга Ульяновск - Урал
Исход игры
Волга Ульяновск
7.4% (5)
Ничья
11.8% (8)
Урал
80.9% (55)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (34)
Меньше
48.48% (32)
Обе команды забьют
Да
54.55% (36)
Нет
45.45% (30)
Популярный счёт
1:2 Урал
35.3% (24)
0:2 Урал
20.6% (14)
0:1 Урал
13.2% (9)
1:1 Ничья
8.8% (6)
0:3 Урал
5.9% (4)
1:0 Волга Ульяновск
4.4% (3)
2:1 Волга Ульяновск
2.9% (2)
1:3 Урал
2.9% (2)
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