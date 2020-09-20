1:0
19' ГолОкриашвили Торнике
22' Желтая карточкаВасилиу Гиоргос
33' Желтая карточкаДаушвили Муртаз
35' Желтая карточкаГалициос Георгиос
1:1
37' ПенальтиБенсоп Чарлисон
1:2
45' ГолПиттас Яннис
1:3
76' ГолЛарссон Даниэль
85' Желтая карточкаГушбауэр Йозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Branko Vrgoc
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Миха ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Assaf Tzur
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
19'
22'
33'
37'
1:1
45'
1:2
76'
1:3
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|3 (2)
|0.75
|2.
|Галициос Георгиос
|1
|0.25
|3.
|Charles Eloundou
|1
|0.25
|4.
|Калцас Никос
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дабо Багали
|2
|0.5
|2.
|Бенсоп Чарлисон
|2 (1)
|0.5
|3.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.25
|4.
|Дигин Николя
|1
|0.25
|5.
|Матей Флорентин
|1
|0.25
|6.
|Агирре Диего
|1
|0.25
|7.
|Питтас Яннис
|1
|0.25
|8.
|Денич Джордже
|1
|0.25
|9.
|Салаи Аттила
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даушвили Муртаз
|2
|0
|2.
|Окриашвили Торнике
|2
|0
|3.
|Калцас Никос
|2
|0
|4.
|Галициос Георгиос
|1
|0
|5.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|6.
|Лория Гиорги
|1
|0
|7.
|Branko Vrgoc
|1
|0
|8.
|Маниас Михалис
|1
|0
|9.
|Charles Eloundou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сакетти Эстебан
|2
|0
|2.
|Роберж Валентин
|1
|0
|3.
|Янниотас Яннис
|1
|0
|4.
|Василиу Гиоргос
|1
|0
|5.
|Агирре Диего
|1
|0
|6.
|Салаи Аттила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анортосис
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Аполлон
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +11 =5 -4Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос
Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:2 Анортосис Этникос Ахна 5:0 Анортосис Анортосис 1:1 Неа Саламина Анортосис 3:2 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 3:0 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия
Аполлон Последние 20 матчей: +13 =2 -5ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон
Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 4:1 Аполлон Пафос 3:2 Аполлон
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Аполлон 1:2 Анортосис Первый дивизион Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион Аполлон 2:1 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:2 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Омония
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|АЕК Ларнака
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|6.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|АПОЭЛ
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Олимпиакос Никосия
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Этникос Ахна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Эрмис Арадиппу
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Пафос
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|13.
|Кармиотисса
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|Эносис
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.00
|1.08
|6.70
|1.09
|5.40
|1.13
|—
|—
|2.26
|1.63
|1.89
|1.91
|2.12
|1.67
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.08
|6.90
|—
|—
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.01
|13.50
|1.20
|4.20
|1.03
|10.00
|—
|—
|6.15
|1.08
|2.76
|1.39
|—
|—
|2.11
|1.68
|—
|—
|1.65
|2.29
|—
|—
|1.29
|3.40
|—
|—
|1.19
|4.10
|—
|—
|1.05
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.25
|1.65
|1.92
|1.92
|2.55
|1.51
|2.07
|1.76
|1.80
|2.03
|1.51
|2.55
|1.38
|3.00
|1.95
|1.88
|1.59
|2.35
|1.25
|3.89
|1.86
|1.97
|1.58
|2.38
|1.40
|2.93
|1.35
|3.16
|—
|—
|—
|—