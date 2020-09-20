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Анортосис
1:3
Конец матча
Аполлон
0'
1:0
19' Гол
Окриашвили Торнике
22' Желтая карточка
Василиу Гиоргос
33' Желтая карточка
Даушвили Муртаз
35' Желтая карточка
Галициос Георгиос
1:1
37' Пенальти
Бенсоп Чарлисон
1:2
45' Гол
Питтас Яннис
1:3
76' Гол
Ларссон Даниэль
85' Желтая карточка
Гушбауэр Йозеф
90'+4
Анортосис
Аполлон

Ход матча

19'
Окриашвили Торнике
1:0
22'
 
Василиу Гиоргос
33'
Даушвили Муртаз
 
35'
Галициос Георгиос
 
37'
1:1
Бенсоп Чарлисон
45'
Амбарцумян Оганес
Галициос Георгиос
 
45'
1:2
Питтас Яннис
46'
Гушбауэр Йозеф
Маргаса Ренату
 
58'
 
Дигин Николя
Бенсоп Чарлисон
62'
Charles Eloundou
Артиматас Костакис
 
72'
 
Ларссон Даниэль
Янниотас Яннис
76'
1:3
Ларссон Даниэль
80'
 
Сакетти Эстебан
Дабо Багали
85'
Гушбауэр Йозеф
 

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 3 (2) 0.75
2. Галициос Георгиос 1 0.25
3. Charles Eloundou 1 0.25
4. Калцас Никос 1 0.25
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дабо Багали 2 0.5
2. Бенсоп Чарлисон 2 (1) 0.5
3. Ларссон Даниэль 1 0.25
4. Дигин Николя 1 0.25
5. Матей Флорентин 1 0.25
6. Агирре Диего 1 0.25
7. Питтас Яннис 1 0.25
8. Денич Джордже 1 0.25
9. Салаи Аттила 1 0.25

Карточки

Анортосис
# Игрок      
1. Даушвили Муртаз 2 0
2. Окриашвили Торнике 2 0
3. Калцас Никос 2 0
4. Галициос Георгиос 1 0
5. Гушбауэр Йозеф 1 0
6. Лория Гиорги 1 0
7. Branko Vrgoc 1 0
8. Маниас Михалис 1 0
9. Charles Eloundou 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 2 0
2. Роберж Валентин 1 0
3. Янниотас Яннис 1 0
4. Василиу Гиоргос 1 0
5. Агирре Диего 1 0
6. Салаи Аттила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анортосис 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Аполлон 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос
Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:2 Анортосис Этникос Ахна 5:0 Анортосис Анортосис 1:1 Неа Саламина Анортосис 3:2 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 2:1 Анортосис АПОЭЛ 0:0 Анортосис Анортосис 3:0 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Олимпиакос Никосия
Аполлон Последние 20 матчей: +13 =2 -5
ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон
Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон Аполлон 1:1 АПОЭЛ Неа Саламина 1:3 Аполлон Этникос Ахна 2:1 Аполлон Аполлон 3:2 Докса Катокопия Аполлон 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 4:1 Аполлон Пафос 3:2 Аполлон

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Анортосис 1:0 Аполлон Товарищеские матчи Аполлон 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:3 Аполлон Первый дивизион
Аполлон 1:2 Анортосис Первый дивизион Аполлон 3:1 Анортосис Первый дивизион Аполлон 2:1 Анортосис Кубок Анортосис 1:1 Аполлон Кубок Анортосис 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:0 Аполлон Кубок Аполлон 6:0 Анортосис Кубок Анортосис 3:1 Аполлон Первый дивизион Анортосис 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 4:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:2 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 4 3 1 0 11 - 2 10
2. АЕЛ Лимаcсол 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Омония 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Докса Катокопия 3 2 1 0 5 - 3 7
5. АЕК Ларнака 4 2 1 1 6 - 3 7
6. Анортосис 4 2 1 1 6 - 5 7
7. АПОЭЛ 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Олимпиакос Никосия 4 2 0 2 5 - 5 6
9. Этникос Ахна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Неа Саламина 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Эрмис Арадиппу 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Пафос 4 0 2 2 4 - 6 2
13. Кармиотисса 4 0 2 2 3 - 6 2
14. Эносис 4 0 0 4 1 - 8 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
8.50 3.30 1.44
2.33 3.20 3.05
15.13 3.65 1.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
7.00 1.08 6.70 1.09 5.40 1.13 2.26 1.63 1.89 1.91 2.12 1.67 1.33 3.15 2.25 1.60 1.08 6.90 1.12 5.55 1.01 13.50 1.20 4.20 1.03 10.00
6.15 1.08 2.76 1.39 2.11 1.68 1.65 2.29 1.29 3.40 1.19 4.10 1.05 7.40
2.60 1.50 2.25 1.65 1.92 1.92 2.55 1.51 2.07 1.76 1.80 2.03 1.51 2.55 1.38 3.00 1.95 1.88 1.59 2.35 1.25 3.89 1.86 1.97 1.58 2.38 1.40 2.93 1.35 3.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.70 2.15 1.52 2.42 1.08 7.00 1.05 8.50
2.57 1.47 1.68 2.11 1.32 3.20
2.19 1.68 1.80 2.03 1.40 2.94 1.45 2.78 1.37 3.05 1.20 4.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.20 1.32 2.18 1.64 1.51 2.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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