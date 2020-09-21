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Гуанчжоу Эвергранд
0:1
Первый тайм: 12'

Стадион:
Хэнань Цзянье
0'
0:1
3' Гол
Ма Ксянгью
12'
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
2
Guangtai
Jiang
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
36
Чао
Хэ
17
Liyn
Yang
6
Ляо
Лишэн
8
Паулиньо
Жозе
19
Fernandinho
V
9
Элкесон
Кардосо
17
Yan
Wu
25
Hao
Chen
III
4
Xuan
Han
27
Ziyi
Niu
13
Abduwal
Ablet
28
Ма
Ксянгью
16
Kuo
Yang
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
10
Бассогог
Кристиан
9
Дурадо
Энрике
Гуанчжоу Эвергранд
4-1-4-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Ма Ксянгью

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулиньо Жозе 8 0.67
2. Ши-Хао Вэй 6 0.5
3. Элкесон Кардосо 4 (2) 0.33
4. Fernandinho V 3 0.25
5. Талиска Андерсон 3 (1) 0.25
6. Линьпэн Чжан 1 0.08
7. Гао Чжуньи 1 0.08
8. Liyn Yang 0 0
9. Xin Xu 0 0
10. Ляо Лишэн 0 0
11. Фан Меи 0 0
Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 6 (3) 0.5
2. Каранга Фернандо 2 0.17
3. Boxuan Feng 1 0.08
4. Yusong Ni 1 0.08
5. Бассогог Кристиан 1 0.08
6. Zhao Ke 1 0.08
7. Ivo I 0 0
8. Чоу Тим 0 0
9. Сун Босюань 0 0
10. Changjie Du 0 0
11. Ye Yuan 0 0

Карточки

Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Фан Меи 4 0
2. Линьпэн Чжан 1 1
3. Чжи Чжэн 2 0
4. Гао Чжуньи 2 0
5. Чао Хэ 2 0
6. Чжан Сювэй 2 0
7. Aloisio Santos 0 1
8. Паулиньо Жозе 1 0
9. Ляо Лишэн 1 0
10. Dianzuo Liu 1 0
11. Ши-Хао Вэй 1 0
12. Ji-Su Park 1 0
13. Liyn Yang 1 0
14. Dinghao Yan 1 0
15. Bowen Huang2 1 0
16. Guangtai Jiang 1 0
Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Чоу Тим 5 0
2. Дурадо Энрике 4 0
3. Ма Ксянгью 4 0
4. Цао Гу 3 0
5. Zhao Ke 3 0
6. Hao Chen III 3 0
7. Yusong Ni 1 1
8. Шангуань Ван 2 0
9. Sung-Hwan Kim 1 0
10. Сун Босюань 1 0
11. Yan Wu 1 0
12. Boxuan Feng 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Эвергранд 7.69% (2) 15.38% (4) 15.38% (4) 11.54% (3) 23.08% (6) 26.92% (7)
 Хэнань Цзянье 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан
Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 12 9 1 2 27 - 10 28
2. Цзянсу Сунин 11 5 4 2 20 - 14 19
3. Шаньдун Лунэн 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Шеньчжень 11 4 2 5 16 - 16 14
5. Шанхай Шэньхуа 11 3 5 3 12 - 15 14
6. Гуанчжоу Фули 11 3 2 6 13 - 26 11
7. Далянь Ифан 11 2 5 4 17 - 16 11
8. Хэнань Цзянье 1:0 12 2 3 7 14 - 27 9

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Бэйцзин Гоань 11 6 4 1 27 - 17 22
3. Шицзячжуан 11 4 5 2 17 - 12 17
4. Ухань Цзалл 11 5 1 5 16 - 13 16
5. Чуньцинь Лифан 11 4 3 4 16 - 18 15
6. Хэбей Форчун 11 4 3 4 19 - 22 15
7. Циндао Хайню 11 1 4 6 10 - 19 7
8. Тянцзинь Тэда 11 0 2 9 8 - 26 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Эвергранд
Ничья
Хэнань Цзянье
1.25
7.40
9.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Хэнань Цзянье онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.20 6.20 10.50
1.18 6.60 14.00
1.19 8.70 20.50
1.24 5.97 10.46
1.30 5.62 9.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.80 1.12 4.90 1.16 2.80 1.42 2.26 1.67 1.91 1.89 1.73 2.11 1.42 2.80 1.31 3.30 1.14 5.30 1.12 5.70 1.04 9.70
5.85 1.09 4.95 1.13 2.80 1.38 2.23 1.63 1.83 2.19 1.41 2.77 1.28 3.30 1.10 5.65 1.09 5.90
12.67 1.01 11.81 1.02 4.87 1.15 4.02 1.21 2.45 1.50 1.95 1.78 1.59 2.24 1.32 3.15 1.24 3.72 1.10 6.03 1.08 6.71 1.02 10.95 1.02 11.33
5.31 1.16 2.50 1.55 2.24 1.68 1.98 1.88 1.75 2.12 1.61 2.37 1.62 2.38 1.22 4.36 1.12 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.05 1.35 1.83 1.98 1.35 3.00
3.14 1.34 1.77 1.98 1.33 3.14
3.55 1.26 2.45 1.50 1.61 2.20 1.24 3.72 1.16 4.70 1.04 8.81 1.03 9.60
3.05 1.39 2.41 1.59 1.83 2.03 1.58 2.45 1.39 3.09 1.36 3.28
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.63 2.33 1.38 3.15
4.10 1.21 2.11 1.68 1.57 2.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 1.97
2.00 1.74
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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