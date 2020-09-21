Гуанчжоу Эвергранд
2:1
Конец матча
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Хэнань Цзянье
1:0
15' ПенальтиЭлкесон Кардосо
2:0
26' ГолПаулиньо Жозе
2:1
29' ГолIvo I
2:1
65' Не забитый пенальтиКаранга Фернандо
68' Желтая карточкаЛяо Лишэн
73' Желтая карточкаМа Ксянгью
32
Dianzuo
Liu
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
36
Чао
Хэ
17
Liyn
Yang
17
Yan
Wu
25
Hao
Chen
III
4
Xuan
Han
27
Ziyi
Niu
28
Ма
Ксянгью
16
Kuo
Yang
8
Чоу
Тим
29
Ivo
I
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Фан МеиЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
-
10 Чжи ЧжэнНападающий
-
24 Shilong Wang
-
27 Shaocong Wu
-
15 Dinghao Yan
-
-
33 Yihao Zhong
-
13 Weiguo Liu
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Основной состав
-
17 Yan WuВратарь
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
-
27 Ziyi NiuЗащитник
- Защитник
-
28 Ма КсянгьюПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
29 Ivo IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
5 Цао ГуЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
-
15 Yusong NiПолузащитник
-
22 Сун БосюаньПолузащитник
-
12 Changjie DuПолузащитник
- Нападающий
-
18 Haiwang Song
-
32 Ye Yuan
-
-
31 Chuang Huang
-
21 Keqiang Chen
-
Главный тренер: Yang Ji
Ход матча
15'
1:0
26'
2:0
29'
2:1
54'
65'
2:1
68'
70'
73'
76'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулиньо Жозе
|9
|0.75
|2.
|Ши-Хао Вэй
|6
|0.5
|3.
|Элкесон Кардосо
|5 (3)
|0.42
|4.
|Fernandinho V
|3
|0.25
|5.
|Талиска Андерсон
|3 (1)
|0.25
|6.
|Линьпэн Чжан
|1
|0.08
|7.
|Гао Чжуньи
|1
|0.08
|8.
|Liyn Yang
|0
|0
|9.
|Xin Xu
|0
|0
|10.
|Ляо Лишэн
|0
|0
|11.
|Фан Меи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|6 (3)
|0.5
|2.
|Каранга Фернандо
|2
|0.17
|3.
|Ivo I
|1
|0.08
|4.
|Boxuan Feng
|1
|0.08
|5.
|Yusong Ni
|1
|0.08
|6.
|Бассогог Кристиан
|1
|0.08
|7.
|Zhao Ke
|1
|0.08
|8.
|Чоу Тим
|0
|0
|9.
|Сун Босюань
|0
|0
|10.
|Changjie Du
|0
|0
|11.
|Ye Yuan
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фан Меи
|4
|0
|2.
|Линьпэн Чжан
|1
|1
|3.
|Чжи Чжэн
|2
|0
|4.
|Ляо Лишэн
|2
|0
|5.
|Гао Чжуньи
|2
|0
|6.
|Чао Хэ
|2
|0
|7.
|Чжан Сювэй
|2
|0
|8.
|Aloisio Santos
|0
|1
|9.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|10.
|Dianzuo Liu
|1
|0
|11.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0
|12.
|Ji-Su Park
|1
|0
|13.
|Liyn Yang
|1
|0
|14.
|Dinghao Yan
|1
|0
|15.
|Bowen Huang2
|1
|0
|16.
|Guangtai Jiang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чоу Тим
|5
|0
|2.
|Ма Ксянгью
|5
|0
|3.
|Дурадо Энрике
|4
|0
|4.
|Цао Гу
|3
|0
|5.
|Zhao Ke
|3
|0
|6.
|Hao Chen III
|3
|0
|7.
|Yusong Ni
|1
|1
|8.
|Шангуань Ван
|2
|0
|9.
|Sung-Hwan Kim
|1
|0
|10.
|Сун Босюань
|1
|0
|11.
|Yan Wu
|1
|0
|12.
|Boxuan Feng
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Эвергранд
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|25% (7)
|Хэнань Цзянье
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +15 =2 -3Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: +5 =5 -10Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан
Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
Хэнань Цзянье: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Кубок Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:4 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Хэнань Цзянье 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|10
|1
|1
|29 - 10
|31
|2.
|Цзянсу Сунин
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Шаньдун Лунэн
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Шеньчжень
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|5.
|Шанхай Шэньхуа
|11
|3
|5
|3
|12 - 15
|14
|6.
|Гуанчжоу Фули
|11
|3
|2
|6
|13 - 26
|11
|7.
|Далянь Ифан
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|1
|3
|8
|14 - 29
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Бэйцзин Гоань
|11
|6
|4
|1
|27 - 17
|22
|3.
|Шицзячжуан
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Ухань Цзалл
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|Чуньцинь Лифан
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|6.
|Хэбей Форчун
|11
|4
|3
|4
|19 - 22
|15
|7.
|Циндао Хайню
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|11
|0
|2
|9
|8 - 26
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.12
|4.90
|1.16
|2.80
|1.42
|—
|—
|2.26
|1.67
|1.91
|1.89
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.30
|1.87
|—
|—
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.07
|8.40
|—
|—
|—
|—
|5.85
|1.09
|4.95
|1.13
|2.80
|1.38
|—
|—
|2.23
|1.63
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.41
|2.77
|—
|—
|1.28
|3.30
|—
|—
|1.10
|5.65
|—
|—
|1.09
|5.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.67
|1.01
|11.81
|1.02
|4.87
|1.15
|4.02
|1.21
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.95
|1.78
|—
|—
|1.59
|2.24
|—
|—
|1.32
|3.15
|—
|—
|1.24
|3.72
|—
|—
|1.10
|6.03
|—
|—
|1.08
|6.71
|—
|—
|1.02
|10.95
|1.02
|11.33
|—
|—
|—
|—
|5.31
|1.16
|—
|—
|2.50
|1.55
|2.24
|1.68
|1.98
|1.88
|1.75
|2.12
|2.13
|1.75
|1.74
|2.14
|1.35
|3.28
|2.07
|1.79
|1.18
|5.04
|1.52
|2.60
|1.42
|2.94
|1.95
|1.91
|1.19
|4.81
|1.53
|2.55
|—
|—
|1.24
|4.13
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|—
|—
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.35
|3.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.34
|—
|—
|1.77
|1.98
|—
|—
|1.33
|3.14
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.61
|2.20
|—
|—
|1.24
|3.72
|1.16
|4.70
|1.04
|8.81
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.05
|1.39
|2.41
|1.59
|1.83
|2.03
|1.58
|2.45
|1.39
|3.09
|1.36
|3.28
|—
|—
|—
|—
|1.74
|2.15
|1.45
|2.80
|1.17
|5.15