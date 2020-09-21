Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гуанчжоу Эвергранд вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Отличные скиллы показывает Паулиньо, обводя своих соперников

93' Chenglong Shi взял и забрал мяч на выходе

93' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.

92' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Паулиньо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

84' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

78' Бассогог Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Ма Ксянгью совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Guangtai Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ляо Лишэн получил желтую карточку от судьи

66' Dianzuo Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ляо Лишэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Guangtai Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Паулиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Guangtai Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

53' Ву Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

51' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Fernando Conceicao навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля