  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
Гуанчжоу Фули
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Далянь Ифан
0' 9'
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
5
Songyi
Li
3
Тошич
Душко
25
Zhechao
Chen
36
Zhengyu
Huang
10
Саба
Диа
8
Дембеле
Мусса
11
Renato
III
21
Feiya
Chang
1
Чжан
Чонг
16
Lei
Tong
30
Даниэльссон
Маркус
13
Yaopeng
Wang
11
Guowen
Sun
29
Bo
Sun
26
Ming'an
Cui
17
Гамшик
Марек
20
Jinxian
Wang
10
Ларссон
Сэм
9
Рондон
Саломон
Гуанчжоу Фули
5-3-2
Далянь Ифан
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гуанчжоу Фули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саба Диа 5 (1) 0.42
2. Захави Эран 4 (1) 0.33
3. Chugui Ye 1 0.08
4. Feiya Chang 1 0.08
5. Zhengyu Huang 1 0.08
6. Renato III 0 0
7. Zhizhao Chen 0 0
8. Йи Тенг 0 0
9. Miao Tang II 0 0
Далянь Ифан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Саломон 8 (1) 0.67
2. Ларссон Сэм 3 0.25
3. Гамшик Марек 2 0.17
4. Даниэльссон Маркус 1 0.08
5. Линь Лянмин 1 0.08
6. Yaopeng Wang 1 0.08
7. Lei Tong 0 0
8. Bo Sun 0 0
9. Ming'an Cui 0 0
10. Чжан Чонг 0 0

Карточки

Гуанчжоу Фули
# Игрок      
1. Дембеле Мусса 2 1
2. Chugui Ye 3 0
3. Miao Tang II 3 0
4. Zhechao Chen 3 0
5. Tixiang Li 2 0
6. Feiya Chang 2 0
7. Chun Lok Than 2 0
8. Jiaqi Han 2 0
9. Тошич Душко 1 0
10. Захави Эран 1 0
11. Йи Тенг 1 0
12. Songyi Li 1 0
13. Chao Zeng 1 0
14. Zhengyu Huang 1 0
15. Gong Zhang 1 0
Далянь Ифан
# Игрок      
1. Ming'an Cui 2 1
2. Ларссон Сэм 3 0
3. Yanfeng Dong 3 0
4. Даниэльссон Маркус 1 1
5. Гамшик Марек 2 0
6. Shuai Li 2 0
7. Guowen Sun 2 0
8. Yaopeng Wang 2 0
9. Рондон Саломон 1 0
10. Сюйжи Чжао 1 0
11. Линь Лянмин 1 0
12. Lei Tong 1 0
13. Wei Wu III 1 0
14. Чжан Чонг 1 0
15. Bo Sun 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гуанчжоу Фули 16.67% (2) 16.67% (2) 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Далянь Ифан 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 31.25% (5) 12.5% (2) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан Последние 20 матчей: + = -
Шаньдун Лунэн 4:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан
Шаньдун Лунэн 0:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:3 Шаньдун Лунэн Уфа 4:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Оренбург 1:0 Далянь Ифан Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:0 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 5:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 3:3 Хэбей Форчун Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан

Последние игры между собой

Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Далянь Ифан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Суперлига Далянь Ифан 3:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:3 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 3:0 Гуанчжоу Фули Суперлига
Гуанчжоу Фули 2:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 0:0 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Фули Суперлига Гуанчжоу Фули 3:2 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Далянь Ифан Суперлига Гуанчжоу Фули 1:2 Далянь Ифан Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 12 10 1 1 29 - 10 31
2. Шаньдун Лунэн 12 6 2 4 17 - 11 20
3. Цзянсу Сунин 0:0 12 5 5 2 20 - 14 20
4. Шанхай Шэньхуа 0:0 12 3 6 3 12 - 15 15
5. Шеньчжень 12 4 2 6 17 - 18 14
6. Гуанчжоу Фули 0:0 12 3 3 6 13 - 26 12
7. Далянь Ифан 0:0 12 2 6 4 17 - 16 12
8. Хэнань Цзянье 12 1 3 8 14 - 29 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Бэйцзин Гоань 11 6 4 1 27 - 17 22
3. Шицзячжуан 11 4 5 2 17 - 12 17
4. Ухань Цзалл 11 5 1 5 16 - 13 16
5. Чуньцинь Лифан 11 4 3 4 16 - 18 15
6. Хэбей Форчун 11 4 3 4 19 - 22 15
7. Циндао Хайню 11 1 4 6 10 - 19 7
8. Тянцзинь Тэда 11 0 2 9 8 - 26 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гуанчжоу Фули
Ничья
Далянь Ифан
4.00
4.65
1.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гуанчжоу Фули 0:0 Далянь Ифан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.00 4.30 1.75
3.55 4.40 1.85
3.88 4.65 1.87
3.14 4.06 1.98
3.80 4.25 1.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.90 1.08 6.20 1.10 3.25 1.30 2.70 1.47 2.12 1.72 1.97 1.81 1.80 2.01 1.63 2.33 1.42 2.70 1.22 3.95 1.18 4.75 1.07 7.40
6.60 1.07 5.75 1.09 3.20 1.30 2.57 1.47 2.03 1.96 1.56 2.33 1.40 2.72 1.17 4.35 1.14 4.70 1.04 7.70
11.75 1.02 11.11 1.02 5.49 1.12 4.70 1.16 2.77 1.40 2.22 1.60 1.74 2.00 1.43 2.66 1.31 3.21 1.15 4.87 1.12 5.49 1.04 8.81 1.04 8.81 1.02 12.87 1.02 13.25
7.37 1.10 3.23 1.36 2.63 1.52 2.60 1.51 2.19 1.71 1.95 1.91 1.75 2.13 1.55 2.50 1.51 2.64 1.38 3.10 1.18 5.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.05 1.35 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90
3.20 1.32 1.87 1.87 1.39 2.85
3.82 1.23 2.73 1.41 1.72 2.03 1.31 3.21 1.20 4.14 1.05 8.16 1.04 8.81
3.67 1.31 3.01 1.40 2.13 1.75 1.78 2.09 1.55 2.52 1.32 3.46
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.82 1.97 1.52 2.63
4.30 1.19 2.36 1.57 1.73 2.09 1.46 2.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.10
1.42 2.70
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
2.27 1.66
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 5,000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 15,000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5,000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10,000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15,000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2,000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2,000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20,000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1,000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19,500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 20,000 ₽ Обзор Играть
13 Бонус: 3,000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный