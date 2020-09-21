Гуанчжоу Фули
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Далянь Ифан
22
Jiaqi
Han
20
Miao
Tang
II
19
Jihong
Jiang
25
Zhechao
Chen
10
Саба
Диа
11
Renato
III
21
Feiya
Chang
16
Lei
Tong
13
Yaopeng
Wang
11
Guowen
Sun
29
Bo
Sun
26
Ming'an
Cui
17
Гамшик
Марек
20
Jinxian
Wang
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
22 Jiaqi HanВратарь
-
20 Miao Tang IIЗащитник
-
19 Jihong JiangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Zhechao ChenЗащитник
- Полузащитник
-
10 Саба ДиаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Renato IIIНападающий
-
21 Feiya ChangНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Йи ТенгЗащитник
-
32 Zhizhao ChenПолузащитник
-
13 Chugui YeПолузащитник
-
29 Wenjie SongПолузащитник
-
15 Tixiang LiПолузащитник
-
23 Lin LuПолузащитник
-
37 Yongjun Wen
-
42 Huapeng Wang
-
17 Yuncheng Fu
-
-
28 Chengru Wu
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Lei TongЗащитник
- Защитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
-
11 Guowen SunЗащитник
-
29 Bo SunПолузащитник
-
26 Ming'an CuiПолузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
-
20 Jinxian WangПолузащитник
-
10 Ларссон СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jiamin XuВратарь
- Полузащитник
-
31 Лун ЧжэнПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Zhenao Wang
-
-
18 Yupeng He
-
22 Yanfeng Dong
-
36 Xiao Zhou
-
-
19 Qinghao Xue
-
14 Jiahui Huang
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саба Диа
|5 (1)
|0.42
|2.
|Захави Эран
|4 (1)
|0.33
|3.
|Chugui Ye
|1
|0.08
|4.
|Feiya Chang
|1
|0.08
|5.
|Zhengyu Huang
|1
|0.08
|6.
|Renato III
|0
|0
|7.
|Zhizhao Chen
|0
|0
|8.
|Йи Тенг
|0
|0
|9.
|Miao Tang II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Саломон
|8 (1)
|0.67
|2.
|Ларссон Сэм
|3
|0.25
|3.
|Гамшик Марек
|2
|0.17
|4.
|Даниэльссон Маркус
|1
|0.08
|5.
|Линь Лянмин
|1
|0.08
|6.
|Yaopeng Wang
|1
|0.08
|7.
|Lei Tong
|0
|0
|8.
|Bo Sun
|0
|0
|9.
|Ming'an Cui
|0
|0
|10.
|Чжан Чонг
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дембеле Мусса
|2
|1
|2.
|Chugui Ye
|3
|0
|3.
|Miao Tang II
|3
|0
|4.
|Zhechao Chen
|3
|0
|5.
|Tixiang Li
|2
|0
|6.
|Feiya Chang
|2
|0
|7.
|Chun Lok Than
|2
|0
|8.
|Jiaqi Han
|2
|0
|9.
|Тошич Душко
|1
|0
|10.
|Захави Эран
|1
|0
|11.
|Йи Тенг
|1
|0
|12.
|Songyi Li
|1
|0
|13.
|Chao Zeng
|1
|0
|14.
|Zhengyu Huang
|1
|0
|15.
|Gong Zhang
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ming'an Cui
|2
|1
|2.
|Ларссон Сэм
|3
|0
|3.
|Yanfeng Dong
|3
|0
|4.
|Даниэльссон Маркус
|1
|1
|5.
|Гамшик Марек
|2
|0
|6.
|Shuai Li
|2
|0
|7.
|Guowen Sun
|2
|0
|8.
|Yaopeng Wang
|2
|0
|9.
|Рондон Саломон
|1
|0
|10.
|Сюйжи Чжао
|1
|0
|11.
|Линь Лянмин
|1
|0
|12.
|Lei Tong
|1
|0
|13.
|Wei Wu III
|1
|0
|14.
|Чжан Чонг
|1
|0
|15.
|Bo Sun
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гуанчжоу Фули
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Далянь Ифан
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Гуанчжоу Фули Последние 20 матчей: + = -Шанхай Шэньхуа 1:1 Гуанчжоу Фули Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули
Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:5 Шаньдун Лунэн Шанхай Шэньхуа 2:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Тай По 2:2 Гуанчжоу Фули Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Ухань Цзалл 2:1 Гуанчжоу Фули Пекин Женьхе 1:4 Гуанчжоу Фули Хэбей Форчун 2:1 Гуанчжоу Фули
Далянь Ифан Последние 20 матчей: + = -Шаньдун Лунэн 4:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан
Шаньдун Лунэн 0:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:3 Шаньдун Лунэн Уфа 4:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Оренбург 1:0 Далянь Ифан Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:0 Пекин Женьхе Тянцзинь Цюаньцзянь 5:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 3:3 Хэбей Форчун Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан
Последние игры между собой
Гуанчжоу Фули: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Далянь Ифан: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|10
|1
|1
|29 - 10
|31
|2.
|Шаньдун Лунэн
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|3.
|Цзянсу Сунин
|0:0
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|5.
|Шеньчжень
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|6.
|Гуанчжоу Фули
|0:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 26
|12
|7.
|Далянь Ифан
|0:0
|12
|2
|6
|4
|17 - 16
|12
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|1
|3
|8
|14 - 29
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Бэйцзин Гоань
|11
|6
|4
|1
|27 - 17
|22
|3.
|Шицзячжуан
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Ухань Цзалл
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|Чуньцинь Лифан
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|6.
|Хэбей Форчун
|11
|4
|3
|4
|19 - 22
|15
|7.
|Циндао Хайню
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|11
|0
|2
|9
|8 - 26
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|6.90
|1.08
|6.20
|1.10
|3.25
|1.30
|—
|—
|2.70
|1.47
|2.12
|1.72
|1.97
|1.81
|1.80
|2.01
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.22
|3.95
|1.18
|4.75
|1.07
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.60
|1.07
|5.75
|1.09
|3.20
|1.30
|—
|—
|2.57
|1.47
|—
|—
|2.03
|1.96
|—
|—
|1.56
|2.33
|—
|—
|1.40
|2.72
|1.17
|4.35
|1.14
|4.70
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.75
|1.02
|11.11
|1.02
|5.49
|1.12
|4.70
|1.16
|2.77
|1.40
|—
|—
|2.22
|1.60
|—
|—
|1.74
|2.00
|—
|—
|1.43
|2.66
|—
|—
|1.31
|3.21
|1.15
|4.87
|1.12
|5.49
|1.04
|8.81
|1.04
|8.81
|1.02
|12.87
|1.02
|13.25
|—
|—
|—
|—
|7.37
|1.10
|—
|—
|3.23
|1.36
|2.63
|1.52
|2.60
|1.51
|2.19
|1.71
|1.95
|1.91
|1.75
|2.13
|1.55
|2.50
|1.51
|2.64
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.18
|5.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.25
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|1.39
|2.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.23
|—
|—
|2.73
|1.41
|—
|—
|1.72
|2.03
|—
|—
|1.31
|3.21
|1.20
|4.14
|1.05
|8.16
|1.04
|8.81
|—
|—
|3.67
|1.31
|3.01
|1.40
|2.13
|1.75
|1.78
|2.09
|1.55
|2.52
|1.32
|3.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—