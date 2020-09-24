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Цзянсу Сунин
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
0'
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Dinghao Yan
28' Желтая карточка
Liyn Yang
1:0
44' Гол
Тейшейра Алекс
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Фан Меи
51'
1
Chao
Gu
20
Abduhamit
Abdugheni
27
Boyu
Yang
13
Joao
De
Souza
Filho
Miranda1
2
Ли
Ан
24
Xiang
Ji
33
Мубарак
Вакасо
22
Си
У
11
Се
Пэнфэй
10
Тейшейра
Алекс
23
Eder1
32
Dianzuo
Liu
5
Линьпэн
Чжан
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
6
Ляо
Лишэн
8
Паулиньо
Жозе
9
Элкесон
Кардосо
20
Aloisio
Santos
Цзянсу Сунин
4-4-2
Гуанчжоу Эвергранд
4-4-2

Ход матча

25'
 
Dinghao Yan
28'
 
Liyn Yang
44'
Тейшейра Алекс
1:0
45'
 
Фан Меи

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Цзянсу Сунин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eder1 7 (2) 0.54
2. Тейшейра Алекс 6 0.46
3. Сантини Иван 5 0.38
4. Си У 1 0.08
5. Се Пэнфэй 1 0.08
6. Joao De Souza Filho Miranda1 1 0.08
7. Xiang Ji 0 0
8. Мубарак Вакасо 0 0
9. Jing Luo 0 0
10. Yinong Tian 0 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паулиньо Жозе 9 0.69
2. Ши-Хао Вэй 6 0.46
3. Элкесон Кардосо 5 (3) 0.38
4. Fernandinho V 3 0.23
5. Талиска Андерсон 3 (1) 0.23
6. Линьпэн Чжан 1 0.08
7. Гао Чжуньи 1 0.08
8. Liyn Yang 0 0
9. Xin Xu 0 0
10. Ляо Лишэн 0 0
11. Фан Меи 0 0

Карточки

Цзянсу Сунин
# Игрок      
1. Yun Zhou 3 0
2. Abduhamit Abdugheni 3 0
3. Joao De Souza Filho Miranda1 3 0
4. Се Пэнфэй 2 0
5. Yinong Tian 2 0
6. Тейшейра Алекс 1 0
7. Мубарак Вакасо 1 0
8. Boyu Yang 1 0
9. Си У 1 0
10. Ли Ан 1 0
11. Chao Gu 1 0
12. Xiaobin Zhang II 1 0
13. Tianyi Gao 1 0
14. Eder1 1 0
15. Cheng Zhang2 1 0
Гуанчжоу Эвергранд
# Игрок      
1. Фан Меи 4 0
2. Линьпэн Чжан 1 1
3. Чжи Чжэн 2 0
4. Ляо Лишэн 2 0
5. Гао Чжуньи 2 0
6. Чао Хэ 2 0
7. Liyn Yang 2 0
8. Чжан Сювэй 2 0
9. Aloisio Santos 0 1
10. Паулиньо Жозе 1 0
11. Dianzuo Liu 1 0
12. Ши-Хао Вэй 1 0
13. Ji-Su Park 1 0
14. Dinghao Yan 1 0
15. Bowen Huang2 1 0
16. Guangtai Jiang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цзянсу Сунин 15% (3) 10% (2) 10% (2) 15% (3) 30% (6) 20% (4)
 Гуанчжоу Эвергранд 10.71% (3) 17.86% (5) 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 25% (7)

Предыдущие игры

Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -
Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин
Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 2:3 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс

Последние игры между собой

Цзянсу Сунин: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Цзянсу Сунин Кубок Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Цзянсу Сунин 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 0:1 13 10 1 2 29 - 11 31
2. Шаньдун Лунэн 13 7 2 4 19 - 11 23
3. Цзянсу Сунин 1:0 13 6 5 2 21 - 14 23
4. Шанхай Шэньхуа 12 3 6 3 12 - 15 15
5. Шеньчжень 12 4 2 6 17 - 18 14
6. Гуанчжоу Фули 12 4 2 6 14 - 26 14
7. Далянь Ифан 12 2 5 5 17 - 17 11
8. Хэнань Цзянье 13 1 3 9 14 - 31 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 12 9 2 1 25 - 10 29
2. Бэйцзин Гоань 12 7 4 1 32 - 18 25
3. Чуньцинь Лифан 12 5 3 4 17 - 18 18
4. Хэбей Форчун 12 5 3 4 20 - 22 18
5. Шицзячжуан 12 4 5 3 17 - 13 17
6. Ухань Цзалл 12 5 1 6 16 - 14 16
7. Циндао Хайню 12 1 4 7 11 - 24 7
8. Тянцзинь Тэда 12 0 2 10 8 - 27 2
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Лучшие коэффициенты
Цзянсу Сунин
Ничья
Гуанчжоу Эвергранд
3.03
4.22
9.50
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 2.90 2.80
1.40 4.20 9.50
2.88 3.48 2.72
3.03 3.23 2.41
1.36 4.22 12.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.90 1.17 3.60 1.28 2.00 1.30 2.33 1.60 2.17 1.69 1.57 2.40 1.77 2.06 1.20 4.44 1.14 5.55 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 11.00 1.03 9.90
9.30 1.02 8.30 1.04 3.40 1.27 2.85 1.39 2.01 1.98 1.50 2.48 1.33 3.04 1.13 4.95 1.10 5.65 1.01 10.00
7.56 1.07 6.48 1.08 3.43 1.31 2.67 1.49 1.91 1.95 1.50 2.64 1.34 3.26 1.13 5.17 1.11 5.51 1.04 10.70 1.03 11.89
4.41 1.22 3.09 1.39 2.20 1.70 3.45 1.32 2.88 1.43 2.29 1.65 1.78 2.08 1.55 2.51 1.37 3.15 1.47 2.74 1.48 2.73 1.14 6.03 1.12 6.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.11 5.90
2.94 1.37 1.95 1.80 1.45 2.62 1.13 5.20 1.09 6.40
2.91 1.42 1.97 1.89 1.44 2.84 1.13 5.13 1.09 6.09 1.02 13.48 1.02 14.11
1.25 4.08 1.12 6.35 1.25 4.09 1.51 2.63 1.36 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.32 3.40
3.90 1.23 2.70 1.43 1.70 2.08 1.29 3.40 1.19 4.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
1.78 2.03
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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