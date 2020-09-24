Второй тайм начался

Прогнозы на футбол - новый раздел!

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

49' После проверки VAR рефери поменял решение - Цзянсу Сунин не будет бить пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О Л - Тейшейра Алекс забивает!

44' Головой пробил Тейшейра Алекс , но голкипер отбил его в поле!

44' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Цитадин Мартинс Эдер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

35' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Xiang Ji оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Тейшейра Алекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Liyu Yang получил желтую карточку от судьи

27' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Си У выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

25' После проверки VAR рефери поменял решение - Цзянсу Сунин не будет бить пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

19' Се Пэнфэй оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Chao Gu взял и забрал мяч на выходе

17' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Dianzuo Liu взял и забрал мяч на выходе

16' Ji-Soo Park выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Се Пэнфэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ян Бо Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Хорошую попытку сделал Цитадин Мартинс Эдер . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Цзянсу Сунин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Сегодня отличная погода для футбола.