Цзянсу Сунин
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Джинжоу
Гуанчжоу Эвергранд
25' Undefined phrase: football_event_Dinghao Yan
28' Желтая карточкаLiyn Yang
1:0
44' ГолТейшейра Алекс
45' Undefined phrase: football_event_Фан Меи
1
Chao
Gu
27
Boyu
Yang
2
Ли
Ан
24
Xiang
Ji
22
Си
У
11
Се
Пэнфэй
23
Eder1
32
Dianzuo
Liu
3
Фан
Меи
23
Ji-Su
Park
21
Гао
Чжуньи
17
Liyn
Yang
15
Dinghao
Yan
- Основной состав
-
1 Chao GuВратарь
- Защитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
24 Xiang JiПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Си УПолузащитник
-
11 Се ПэнфэйПолузащитник
- Нападающий
-
23 Eder1Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Чжан ЯньВратарь
-
5 Yun ZhouЗащитник
-
7 Jing LuoПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Сантини ИванНападающий
-
44 Jiajun Huang
-
38 Zhiwei Xie
-
-
-
16 Tianyi Gao
-
29 Cheng Zhang2
-
-
Главный тренер: Космин Олароиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
32 Dianzuo LiuВратарь
- Защитник
-
3 Фан МеиЗащитник
-
23 Ji-Su ParkЗащитник
-
21 Гао ЧжуньиЗащитник
-
17 Liyn YangПолузащитник
-
15 Dinghao YanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
10 Чжи ЧжэнПолузащитник
-
36 Чао ХэПолузащитник
-
11 Чжан СювэйПолузащитник
- Нападающий
-
27 Shaocong Wu
-
-
24 Shilong Wang
-
-
-
-
33 Yihao Zhong
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
25'
28'
44'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Eder1
|7 (2)
|0.54
|2.
|Тейшейра Алекс
|6
|0.46
|3.
|Сантини Иван
|5
|0.38
|4.
|Си У
|1
|0.08
|5.
|Се Пэнфэй
|1
|0.08
|6.
|Joao De Souza Filho Miranda1
|1
|0.08
|7.
|Xiang Ji
|0
|0
|8.
|Мубарак Вакасо
|0
|0
|9.
|Jing Luo
|0
|0
|10.
|Yinong Tian
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паулиньо Жозе
|9
|0.69
|2.
|Ши-Хао Вэй
|6
|0.46
|3.
|Элкесон Кардосо
|5 (3)
|0.38
|4.
|Fernandinho V
|3
|0.23
|5.
|Талиска Андерсон
|3 (1)
|0.23
|6.
|Линьпэн Чжан
|1
|0.08
|7.
|Гао Чжуньи
|1
|0.08
|8.
|Liyn Yang
|0
|0
|9.
|Xin Xu
|0
|0
|10.
|Ляо Лишэн
|0
|0
|11.
|Фан Меи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yun Zhou
|3
|0
|2.
|Abduhamit Abdugheni
|3
|0
|3.
|Joao De Souza Filho Miranda1
|3
|0
|4.
|Се Пэнфэй
|2
|0
|5.
|Yinong Tian
|2
|0
|6.
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|7.
|Мубарак Вакасо
|1
|0
|8.
|Boyu Yang
|1
|0
|9.
|Си У
|1
|0
|10.
|Ли Ан
|1
|0
|11.
|Chao Gu
|1
|0
|12.
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|13.
|Tianyi Gao
|1
|0
|14.
|Eder1
|1
|0
|15.
|Cheng Zhang2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фан Меи
|4
|0
|2.
|Линьпэн Чжан
|1
|1
|3.
|Чжи Чжэн
|2
|0
|4.
|Ляо Лишэн
|2
|0
|5.
|Гао Чжуньи
|2
|0
|6.
|Чао Хэ
|2
|0
|7.
|Liyn Yang
|2
|0
|8.
|Чжан Сювэй
|2
|0
|9.
|Aloisio Santos
|0
|1
|10.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|11.
|Dianzuo Liu
|1
|0
|12.
|Ши-Хао Вэй
|1
|0
|13.
|Ji-Su Park
|1
|0
|14.
|Dinghao Yan
|1
|0
|15.
|Bowen Huang2
|1
|0
|16.
|Guangtai Jiang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цзянсу Сунин
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|30% (6)
|20% (4)
|Гуанчжоу Эвергранд
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|25% (7)
Предыдущие игры
Цзянсу Сунин Последние 20 матчей: + = -Шанхай Шэньхуа 0:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Шеньчжень Цзянсу Сунин 3:3 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин
Шаньдун Лунэн 0:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 0:1 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 0:0 Шаньдун Лунэн Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Митьюлланд 6:0 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 2:0 Тянцзинь Цюаньцзянь Шанхай Шэньхуа 1:3 Цзянсу Сунин Пекин Женьхе 2:3 Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин 1:1 Шаньдун Лунэн Цзянсу Сунин 4:1 Хэбей Форчун Чуньцинь Лифан 1:2 Цзянсу Сунин
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Хэнань Цзянье Шаньдун Лунэн 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень
Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Шаньдун Лунэн Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Фули 0:5 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Гуанчжоу Фули 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Шанхай Шэньхуа Хэбей Форчун 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Гуанчжоу Эвергранд 0:1 Урава Редс
Последние игры между собой
Цзянсу Сунин: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Кубок Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Цзянсу Сунин Кубок Цзянсу Сунин 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Цзянсу Сунин Суперкубок Цзянсу Сунин 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:3 Цзянсу Сунин Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 0:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Цзянсу Сунин 1:2 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Цзянсу Сунин Суперлига Цзянсу Сунин 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:1
|13
|10
|1
|2
|29 - 11
|31
|2.
|Шаньдун Лунэн
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|3.
|Цзянсу Сунин
|1:0
|13
|6
|5
|2
|21 - 14
|23
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|5.
|Шеньчжень
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|6.
|Гуанчжоу Фули
|12
|4
|2
|6
|14 - 26
|14
|7.
|Далянь Ифан
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|8.
|Хэнань Цзянье
|13
|1
|3
|9
|14 - 31
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|12
|9
|2
|1
|25 - 10
|29
|2.
|Бэйцзин Гоань
|12
|7
|4
|1
|32 - 18
|25
|3.
|Чуньцинь Лифан
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|4.
|Хэбей Форчун
|12
|5
|3
|4
|20 - 22
|18
|5.
|Шицзячжуан
|12
|4
|5
|3
|17 - 13
|17
|6.
|Ухань Цзалл
|12
|5
|1
|6
|16 - 14
|16
|7.
|Циндао Хайню
|12
|1
|4
|7
|11 - 24
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|12
|0
|2
|10
|8 - 27
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.90
|1.17
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.00
|1.30
|—
|—
|2.33
|1.60
|2.17
|1.69
|1.57
|2.40
|1.77
|2.06
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.02
|13.00
|1.02
|13.00
|1.02
|11.00
|1.03
|9.90
|9.30
|1.02
|8.30
|1.04
|—
|—
|3.40
|1.27
|—
|—
|2.85
|1.39
|—
|—
|2.01
|1.98
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|1.33
|3.04
|1.13
|4.95
|1.10
|5.65
|1.01
|10.00
|—
|—
|7.56
|1.07
|6.48
|1.08
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.67
|1.49
|—
|—
|1.91
|1.95
|—
|—
|1.50
|2.64
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.13
|5.17
|1.11
|5.51
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|4.41
|1.22
|3.09
|1.39
|2.20
|1.70
|3.45
|1.32
|2.88
|1.43
|2.29
|1.65
|1.78
|2.08
|1.55
|2.51
|1.37
|3.15
|1.47
|2.74
|1.48
|2.73
|1.14
|6.03
|—
|—
|1.12
|6.52
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.11
|5.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.37
|—
|—
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.13
|5.20
|1.09
|6.40
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|1.97
|1.89
|—
|—
|1.44
|2.84
|1.13
|5.13
|1.09
|6.09
|1.02
|13.48
|1.02
|14.11
|1.25
|4.08
|1.12
|6.35
|1.25
|4.09
|1.51
|2.63
|1.36
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—