Улленсакер-Киса
0:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Ессхейм
Oeygarden FK
0:1
4' ГолAune Selland Heggeboe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Mesut CanНападающий
-
-
-
19 Edin Oey
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Kyle SpenceПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
23 Even Vetaas
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
Ход матча
4'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Espen Garnaas
|4
|0.29
|2.
|Henrik Kristiansen
|3
|0.21
|3.
|Ринстад Стиан
|2
|0.14
|4.
|Mesut Can
|1
|0.07
|5.
|Сундли Мортен
|1
|0.07
|6.
|Ole Kristian Langaas
|1
|0.07
|7.
|Торп Мартин
|1
|0.07
|8.
|Stefan Hagerup
|1
|0.07
|9.
|Steffen Jensen I
|1
|0.07
|10.
|Nikolas Walstad
|1
|0.07
|11.
|Sander Haugaard Werni
|1
|0.07
|12.
|Elias Solberg
|1
|0.07
|13.
|Sebastian Remme Berge
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aune Selland Heggeboe
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Espen Garnaas
|4
|0
|2.
|Steffen Jensen I
|2
|1
|3.
|Ринстад Стиан
|3
|0
|4.
|Christian Aas
|3
|0
|5.
|Сундли Мортен
|2
|0
|6.
|Henrik Kristiansen
|2
|0
|7.
|Herman Haugen
|2
|0
|8.
|Mesut Can
|1
|0
|9.
|Sverre Oekland
|1
|0
|10.
|Erik Rosland
|1
|0
|11.
|Nikolas Walstad
|1
|0
|12.
|Sander Haugaard Werni
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Улленсакер-Киса
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|Oeygarden FK
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: + = -Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Схьёрдал-Блинк
Лиллестрём 2:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:3 Осане Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Улленсакер-Киса 2:0 Тромсдален Старт 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Скейд 1:2 Улленсакер-Киса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:1
|14
|10
|1
|3
|23 - 10
|31
|2.
|Ранхейм
|0:0
|14
|9
|1
|4
|40 - 22
|28
|3.
|Согндаль
|2:0
|14
|8
|3
|3
|31 - 17
|27
|4.
|Осане
|1:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 18
|22
|5.
|Санднес
|0:0
|14
|6
|4
|4
|21 - 26
|22
|6.
|Лиллестрём
|0:0
|14
|5
|6
|3
|17 - 14
|21
|7.
|Гроруд
|0:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|0:0
|14
|5
|4
|5
|22 - 22
|19
|9.
|КФУМ
|1:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 18
|19
|10.
|Рёуфосс
|0:0
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|11.
|Дьерв
|0:1
|14
|3
|6
|5
|21 - 27
|15
|12.
|Стрёммен
|0:2
|14
|4
|2
|8
|19 - 27
|14
|13.
|Конгсвингер
|0:0
|14
|3
|5
|6
|14 - 22
|14
|14.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Хам-Кам
|0:0
|14
|2
|5
|7
|22 - 30
|11
|16.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|14
|2
|5
|7
|18 - 28
|11
|17.
|Oeygarden FK
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3