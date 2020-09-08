  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Улленсакер-Киса
0:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Oeygarden FK
0'
0:1
4' Гол
Aune Selland Heggeboe
33'
31
Stefan
Hagerup
29
Herman
Haugen
20
Сундли
Мортен
4
Steffen
Jensen
I
3
Vegard
Kongsro
24
Elias
Solberg
11
Christian
Aas
8
Sverre
Oekland
32
Kristoffer
Oedemarksbakken
14
Ole
Andreas
Nesset
28
Ринстад
Стиан
30
Marius
Berntzen
22
Fabian
Rimestad
27
Andreas
van
der
Spa
15
Антониевич
Стефан
14
Thor
Kristian
Oekland
5
Bjarte
Haugsdal
12
Charles
Ezeh
8
Sander
Marthinussen
7
Peter
Soerensen
Nergaard
19
Aune
Selland
Heggeboe
17
Михаэль
Петер
Улленсакер-Киса
4-3-3
Oeygarden FK
4-4-1-1

Ход матча

4'
0:1
Aune Selland Heggeboe

Бомбардиры внутри турнира

Улленсакер-Киса
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Espen Garnaas 4 0.29
2. Henrik Kristiansen 3 0.21
3. Ринстад Стиан 2 0.14
4. Mesut Can 1 0.07
5. Сундли Мортен 1 0.07
6. Ole Kristian Langaas 1 0.07
7. Торп Мартин 1 0.07
8. Stefan Hagerup 1 0.07
9. Steffen Jensen I 1 0.07
10. Nikolas Walstad 1 0.07
11. Sander Haugaard Werni 1 0.07
12. Elias Solberg 1 0.07
13. Sebastian Remme Berge 0 0
Oeygarden FK
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aune Selland Heggeboe 1 1

Карточки

Улленсакер-Киса
# Игрок      
1. Espen Garnaas 4 0
2. Steffen Jensen I 2 1
3. Ринстад Стиан 3 0
4. Christian Aas 3 0
5. Сундли Мортен 2 0
6. Henrik Kristiansen 2 0
7. Herman Haugen 2 0
8. Mesut Can 1 0
9. Sverre Oekland 1 0
10. Erik Rosland 1 0
11. Nikolas Walstad 1 0
12. Sander Haugaard Werni 1 0
Oeygarden FK
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Улленсакер-Киса 11.11% (2) 27.78% (5) 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 27.78% (5)
Oeygarden FK 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Рёуфосс 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:1 Схьёрдал-Блинк
Лиллестрём 2:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:3 Осане Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Улленсакер-Киса 2:0 Тромсдален Старт 2:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Скейд 1:2 Улленсакер-Киса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:1 14 10 1 3 23 - 10 31
2. Ранхейм 0:0 14 9 1 4 40 - 22 28
3. Согндаль 2:0 14 8 3 3 31 - 17 27
4. Осане 1:0 14 6 4 4 23 - 18 22
5. Санднес 0:0 14 6 4 4 21 - 26 22
6. Лиллестрём 0:0 14 5 6 3 17 - 14 21
7. Гроруд 0:0 14 5 5 4 20 - 17 20
8. Схьёрдал-Блинк 0:0 14 5 4 5 22 - 22 19
9. КФУМ 1:0 14 5 4 5 17 - 18 19
10. Рёуфосс 0:0 14 3 6 5 19 - 20 15
11. Дьерв 0:1 14 3 6 5 21 - 27 15
12. Стрёммен 0:2 14 4 2 8 19 - 27 14
13. Конгсвингер 0:0 14 3 5 6 14 - 22 14
14. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
15. Хам-Кам 0:0 14 2 5 7 22 - 30 11
16. Улленсакер-Киса 0:1 14 2 5 7 18 - 28 11
17. Oeygarden FK 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Улленсакер-Киса 0:1 Oeygarden FK онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный