Рух Львов
1:1
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Шахтёр Донецк
35' Желтая карточкаБондарь Валерий
42' Желтая карточкаБрикнер Иван
43' Желтая карточкаКухарук Андрей
1:0
47' Гол в свои воротаСтепаненко Тарас
50' Вторая желтая карточкаБондарь Валерий
51' Желтая карточкаКухаревич Николай
53' Желтая карточкаМартынюк Ярослав
54' Желтая карточкаПатрик Алан
1:1
67' ГолМарлос Ромеро
70' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
87' Желтая карточкаErik Gliha
90' Желтая карточкаБойчук Богдан
90' Желтая карточкаДуць Игорь
30
Копына
Юрий
12
Erik
Gliha
17
Мысык
Марьян
14
Брикнер
Иван
21
Патрик
Алан
14
Тете
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik GlihaЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брикнер ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Мисак РоманВратарь
-
25 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Бойчук ИгорьПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ivan Fedyk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
Ход матча
35'
42'
43'
46'
47'
1:0
50'
53'
54'
67'
1:1
70'
87'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русин Ростислав
|1
|0.33
|2.
|Федорчук Валерий
|1
|0.33
|3.
|Бойчук Игорь
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марлос Ромеро
|2
|0.67
|2.
|Патрик Алан
|2 (1)
|0.67
|3.
|Кривцов Сергей
|1
|0.33
|4.
|Тайсон Фреда
|0
|0
|5.
|Мораес Жуниор
|0
|0
|6.
|Манор Соломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кухаревич Николай
|2
|0
|2.
|Стаменкович Милош
|1
|0
|3.
|Дуць Игорь
|1
|0
|4.
|Мысык Марьян
|1
|0
|5.
|Брикнер Иван
|1
|0
|6.
|Заставный Владимир
|1
|0
|7.
|Русин Ростислав
|1
|0
|8.
|Erik Gliha
|1
|0
|9.
|Мартынюк Ярослав
|1
|0
|10.
|Кухарук Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бондарь Валерий
|1
|1
|2.
|Степаненко Тарас
|2
|0
|3.
|Кривцов Сергей
|1
|0
|4.
|Марлос Ромеро
|1
|0
|5.
|Патрик Алан
|1
|0
|6.
|Додо Домилсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Львов
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Шахтёр Донецк
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Рух Львов Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов
Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов Рух Львов 3:0 Балканы
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов
Последние игры между собой
Рух Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ворскла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|6.
|Десна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|Минай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Александрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|10.
|Ингулец
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|11.
|Днепр-1
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Львов
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк
Исход игры
Рух Львов
1.3% (2)
Ничья
1.3% (2)
Шахтёр Донецк
97.4% (149)
Тотал 2.5
Больше
61.18% (93)
Меньше
38.82% (59)
Обе команды забьют
Да
32.89% (50)
Нет
67.11% (102)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
35.3% (54)
0:3 Шахтёр Донецк
26.8% (41)
1:3 Шахтёр Донецк
17% (26)
1:2 Шахтёр Донецк
11.8% (18)
0:1 Шахтёр Донецк
2% (3)
1:4 Шахтёр Донецк
2% (3)
0:4 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.55
|1.14
|4.20
|1.22
|4.44
|1.20
|3.05
|1.37
|2.00
|1.80
|1.31
|3.35
|2.12
|1.72
|1.17
|4.90
|1.72
|2.12
|1.02
|13.00
|1.05
|9.50
|1.18
|4.50
|1.14
|5.30
|1.05
|8.40
|—
|—
|—
|—
|6.80
|1.06
|5.95
|1.09
|3.20
|1.30
|2.66
|1.44
|—
|—
|2.01
|1.84
|—
|—
|1.60
|2.25
|1.41
|2.69
|1.21
|3.84
|1.16
|4.50
|1.05
|7.30