  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Рух Львов
1:1
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
35' Желтая карточка
Бондарь Валерий
42' Желтая карточка
Брикнер Иван
43' Желтая карточка
Кухарук Андрей
1:0
47' Гол в свои ворота
Степаненко Тарас
50' Вторая желтая карточка
Бондарь Валерий
51' Желтая карточка
Кухаревич Николай
53' Желтая карточка
Мартынюк Ярослав
54' Желтая карточка
Патрик Алан
1:1
67' Гол
Марлос Ромеро
70' Желтая карточка
Степаненко Тарас
87' Желтая карточка
Erik Gliha
90' Желтая карточка
Бойчук Богдан
90' Желтая карточка
Дуць Игорь
90'+7
33
Бандура
Александр
30
Копына
Юрий
4
Дуць
Игорь
67
Парамонов
Вадим
12
Erik
Gliha
18
Мартынюк
Ярослав
17
Мысык
Марьян
88
Кухарук
Андрей
14
Брикнер
Иван
7
Климчук
Юрий
97
Кухаревич
Николай
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
77
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
15
Корниенко
Виктор
21
Патрик
Алан
8
Антонио
Маркос
14
Тете
7
Тайсон
Фреда
70
Коноплянка
Евгений
10
Мораес
Жуниор
Рух Львов
Шахтёр Донецк

Ход матча

29'
 
Марлос Ромеро
Коноплянка Евгений
35'
 
Бондарь Валерий
42'
Брикнер Иван
 
43'
Кухарук Андрей
 
46'
Русин Ростислав
Кухарук Андрей
 
46'
 
Манор Соломон
Тете
46'
 
Степаненко Тарас
Антонио Маркос
47'
Степаненко Тарас
1:0
50'
 
Бондарь Валерий
51'
Кухаревич Николай
 
53'
Мартынюк Ярослав
 
54'
 
Патрик Алан
59'
Кондраков Даниил
Кухаревич Николай
 
66'
Бойчук Игорь
Климчук Юрий
 
67'
1:1
Марлос Ромеро
(Тайсон Фреда)
70'
 
Степаненко Тарас
72'
Бойчук Богдан
Мысык Марьян
 
72'
Заставный Владимир
Брикнер Иван
 
79'
 
Коваленко Виктор
Патрик Алан
86'
 
Фернандо Педро
Мораес Жуниор
87'
Erik Gliha
 
90'
Бойчук Богдан
 
90'
Дуць Игорь
 

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русин Ростислав 1 0.33
2. Федорчук Валерий 1 0.33
3. Бойчук Игорь 1 0.33
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марлос Ромеро 2 0.67
2. Патрик Алан 2 (1) 0.67
3. Кривцов Сергей 1 0.33
4. Тайсон Фреда 0 0
5. Мораес Жуниор 0 0
6. Манор Соломон 0 0

Карточки

Рух Львов
# Игрок      
1. Кухаревич Николай 2 0
2. Стаменкович Милош 1 0
3. Дуць Игорь 1 0
4. Мысык Марьян 1 0
5. Брикнер Иван 1 0
6. Заставный Владимир 1 0
7. Русин Ростислав 1 0
8. Erik Gliha 1 0
9. Мартынюк Ярослав 1 0
10. Кухарук Андрей 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Бондарь Валерий 1 1
2. Степаненко Тарас 2 0
3. Кривцов Сергей 1 0
4. Марлос Ромеро 1 0
5. Патрик Алан 1 0
6. Додо Домилсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Львов 0 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2)
 Шахтёр Донецк 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Рух Львов Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Ворскла 5:2 Рух Львов Рух Львов 4:0 Авангард Краматорск Ингулец 1:1 Рух Львов
Рух Львов 1:0 Минай Кремень 0:1 Рух Львов Рух Львов 2:1 Горняк-Спорт Оболонь-Бровар 0:0 Рух Львов Рух Львов 4:0 Черкащина-Академия Черноморец Од 2:2 Рух Львов Рух Львов 2:3 Агробизнес Николаев 1:1 Рух Львов Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Прикарпатье 0:1 Рух Львов Горняк-Спорт 2:1 Рух Львов Рух Львов 1:0 Металлист-1925 Волынь 3:2 Рух Львов Рух Львов 3:0 Балканы
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка
Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов

Последние игры между собой

Рух Львов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ворскла Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Динамо Киев Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Колос Ковалёвка Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
4. Олимпик Донецк Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Мариуполь Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
6. Десна Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
7. Шахтёр Донецк Заявка 3 1 2 0 6 - 4 5
8. Минай Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Александрия Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10. Ингулец Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Днепр-1 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
12. Заря Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
13. Рух Львов Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Львов Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Andriy Kukharuk получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Брикнер Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Бондарь Валерий получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Коноплянка Евгений уходит с поля. Марлос Ромеро выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Рух Львов 1.3% (2)
X 1.3% (2)
Шахтёр Донецк 97.4% (149)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк

Исход игры
Рух Львов
1.3% (2)
Ничья
1.3% (2)
Шахтёр Донецк
97.4% (149)
Тотал 2.5
Больше
61.18% (93)
Меньше
38.82% (59)
Обе команды забьют
Да
32.89% (50)
Нет
67.11% (102)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
35.3% (54)
0:3 Шахтёр Донецк
26.8% (41)
1:3 Шахтёр Донецк
17% (26)
1:2 Шахтёр Донецк
11.8% (18)
0:1 Шахтёр Донецк
2% (3)
1:4 Шахтёр Донецк
2% (3)
0:4 Шахтёр Донецк
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
14.00 1.25 5.40
6.50 1.82 2.85
27.00 11.25 1.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.55 1.14 4.20 1.22 4.44 1.20 3.05 1.37 2.00 1.80 1.31 3.35 2.12 1.72 1.17 4.90 1.72 2.12 1.02 13.00 1.05 9.50 1.18 4.50 1.14 5.30 1.05 8.40
6.80 1.06 5.95 1.09 3.20 1.30 2.66 1.44 2.01 1.84 1.60 2.25 1.41 2.69 1.21 3.84 1.16 4.50 1.05 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.66 2.20 1.15 5.30 1.09 7.20 1.35 3.10 1.23 4.05
3.32 1.30 1.87 1.87 1.41 2.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.58 2.35 1.35 3.15
3.90 1.23 2.40 1.53 1.81 1.93 1.46 2.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.40
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный