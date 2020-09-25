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Oeygarden FK
0:1
Конец матча

Стадион:
Согндаль
0'
0:1
24' Гол
Тотлэнд Томас
34' Желтая карточка
Уде Кристофер
36' Желтая карточка
Charles Ezeh
45' Желтая карточка
Alioune Ndour
90' Желтая карточка
Росет Мартин-Уве
90'+5
30
Marius
Berntzen
2
Erlend
Hellevik
Larsen
20
Уде
Кристофер
15
Антониевич
Стефан
3
Фло
Фредрик
18
Brage
Pedersen
5
Bjarte
Haugsdal
12
Charles
Ezeh
7
Peter
Soerensen
Nergaard
19
Aune
Selland
Heggeboe
17
Михаэль
Петер
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
30
Огбу
Иго
4
Росет
Мартин-Уве
5
Daniel
Eid
17
Mathias
Blaarud
8
Tomas
Kristoffersen
2
Тотлэнд
Томас
25
Alioune
Ndour
9
Endre
Kupen
18
Kristoffer
Hoven
Oeygarden FK
4-4-2
Согндаль
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Oeygarden FK
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михаэль Петер 2 0.5
2. Aune Selland Heggeboe 1 0.25
3. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.25
4. Charles Ezeh 1 0.25
5. Peter Soerensen Nergaard 0 0
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 11 (1) 0.65
2. Тотлэнд Томас 5 0.29
3. Alioune Ndour 5 0.29
4. Daniel Eid 4 0.24
5. Endre Kupen 4 0.24
6. Mathias Blaarud 4 0.24
7. Sivert Heggheim Mannsverk 2 0.12
8. Брендсред Маркус 2 0.12
9. Ховен Андреас 1 0.06
10. Хельгесен Эйвинн 1 0.06
11. Tomas Kristoffersen 0 0
12. Стейринг Пер-Магнус 0 0
13. Йенсен Сикстен 0 0
14. Axel Kryger 0 0

Карточки

Oeygarden FK
# Игрок      
1. Антониевич Стефан 1 0
2. Fabian Rimestad 1 0
3. Уде Кристофер 1 0
4. Икеди Энтони 1 0
5. Charles Ezeh 1 0
6. Andreas van der Spa 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 5 0
2. Mathias Blaarud 4 0
3. Tomas Kristoffersen 3 0
4. Тотлэнд Томас 3 0
5. Sivert Heggheim Mannsverk 3 0
6. Росет Мартин-Уве 2 0
7. Axel Kryger 2 0
8. Daniel Eid 2 0
9. Alioune Ndour 2 0
10. Фей Рензе 1 0
11. Брендсред Маркус 1 0
12. Endre Kupen 1 0
13. Eirik Lereng 1 0
14. Anders Johannessen Nord 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Oeygarden FK 20% (1) 0 20% (1) 0 40% (2) 20% (1)
 Согндаль 25.64% (10) 7.69% (3) 10.26% (4) 23.08% (9) 12.82% (5) 20.51% (8)

Предыдущие игры

Oeygarden FK Последние 3 матча: + = -
Осане 3:1 Oeygarden FK Oeygarden FK 3:1 КФУМ Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK
Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль Согндаль 3:0 Стрёммен Конгсвингер 0:0 Согндаль
Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 17 12 2 3 30 - 12 38
2. Согндаль 17 11 3 3 39 - 19 36
3. Ранхейм 17 11 0 6 48 - 29 33
4. Лиллестрём 17 9 5 3 27 - 16 32
5. Осане 17 8 4 5 35 - 25 28
6. Схьёрдал-Блинк 17 7 4 6 34 - 31 25
7. Санднес 17 7 4 6 26 - 34 25
8. Рёуфосс 17 5 7 5 26 - 23 22
9. Гроруд 17 5 6 6 24 - 25 21
10. Стрёммен 17 6 2 9 25 - 33 20
11. Улленсакер-Киса 16 4 5 7 28 - 34 17
12. КФУМ 17 4 5 8 20 - 28 17
13. Дьерв 15 3 6 6 22 - 34 15
14. Конгсвингер 0:0 17 3 5 9 16 - 29 14
15. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
16. Хам-Кам 0:0 16 2 5 9 22 - 34 11
17. Oeygarden FK 4 1 0 3 5 - 11 3
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