Oeygarden FK
0:1
Конец матча
Стадион: Ааготнес
Согндаль
0:1
24' ГолТотлэнд Томас
34' Желтая карточкаУде Кристофер
36' Желтая карточкаCharles Ezeh
45' Желтая карточкаAlioune Ndour
90' Желтая карточкаРосет Мартин-Уве
12
Charles
Ezeh
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Kyle SpenceПолузащитник
-
-
-
-
-
23 Even Vetaas
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
24'
0:1
34'
36'
45'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михаэль Петер
|2
|0.5
|2.
|Aune Selland Heggeboe
|1
|0.25
|3.
|Bjarte Haugsdal
|1 (1)
|0.25
|4.
|Charles Ezeh
|1
|0.25
|5.
|Peter Soerensen Nergaard
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|11 (1)
|0.65
|2.
|Тотлэнд Томас
|5
|0.29
|3.
|Alioune Ndour
|5
|0.29
|4.
|Daniel Eid
|4
|0.24
|5.
|Endre Kupen
|4
|0.24
|6.
|Mathias Blaarud
|4
|0.24
|7.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0.12
|8.
|Брендсред Маркус
|2
|0.12
|9.
|Ховен Андреас
|1
|0.06
|10.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.06
|11.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|12.
|Стейринг Пер-Магнус
|0
|0
|13.
|Йенсен Сикстен
|0
|0
|14.
|Axel Kryger
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Антониевич Стефан
|1
|0
|2.
|Fabian Rimestad
|1
|0
|3.
|Уде Кристофер
|1
|0
|4.
|Икеди Энтони
|1
|0
|5.
|Charles Ezeh
|1
|0
|6.
|Andreas van der Spa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|5
|0
|2.
|Mathias Blaarud
|4
|0
|3.
|Tomas Kristoffersen
|3
|0
|4.
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|5.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0
|6.
|Росет Мартин-Уве
|2
|0
|7.
|Axel Kryger
|2
|0
|8.
|Daniel Eid
|2
|0
|9.
|Alioune Ndour
|2
|0
|10.
|Фей Рензе
|1
|0
|11.
|Брендсред Маркус
|1
|0
|12.
|Endre Kupen
|1
|0
|13.
|Eirik Lereng
|1
|0
|14.
|Anders Johannessen Nord
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Oeygarden FK
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|Согндаль
|25.64% (10)
|7.69% (3)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Oeygarden FK Последние 3 матча: + = -Осане 3:1 Oeygarden FK Oeygarden FK 3:1 КФУМ Улленсакер-Киса 6:1 Oeygarden FK
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль Согндаль 3:0 Стрёммен Конгсвингер 0:0 Согндаль
Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|2.
|Согндаль
|17
|11
|3
|3
|39 - 19
|36
|3.
|Ранхейм
|17
|11
|0
|6
|48 - 29
|33
|4.
|Лиллестрём
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|5.
|Осане
|17
|8
|4
|5
|35 - 25
|28
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|17
|7
|4
|6
|34 - 31
|25
|7.
|Санднес
|17
|7
|4
|6
|26 - 34
|25
|8.
|Рёуфосс
|17
|5
|7
|5
|26 - 23
|22
|9.
|Гроруд
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|10.
|Стрёммен
|17
|6
|2
|9
|25 - 33
|20
|11.
|Улленсакер-Киса
|16
|4
|5
|7
|28 - 34
|17
|12.
|КФУМ
|17
|4
|5
|8
|20 - 28
|17
|13.
|Дьерв
|15
|3
|6
|6
|22 - 34
|15
|14.
|Конгсвингер
|0:0
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|15.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Хам-Кам
|0:0
|16
|2
|5
|9
|22 - 34
|11
|17.
|Oeygarden FK
|4
|1
|0
|3
|5 - 11
|3