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Брагантино
0:1
Первый тайм: 19'
Интернасьональ
0'
0:1
17' Гол
 19'
1
Сезар
Жулио
V
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
23
Raul
González
II
25
Рикардо
Риллер
10
Claudinho
III
7
Artur
Guimaraes
9
Alerrandro
20
Bruno
Tubarao
12
Marcelo
Lomba
2
Heitor
Rodrigues
da
Fonseca
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
19
Rodrigo
I
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Бошилья
Габриэл
88
Patrick
I
17
Galhardo
Thiago
7
William
Pottker
Брагантино
4-3-3
Интернасьональ
4-1-3-2

Ход матча

17'
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alerrandro 5 0.36
2. Claudinho III 3 0.21
3. Эвангелиста Лукас 2 0.14
4. Leo Ortiz 2 0.14
5. Bruno Tubarao 1 0.07
6. Raul González II 1 0.07
7. Luis Phelipe 1 0.07
8. Artur Guimaraes 0 0
9. Итало Хосе 0 0
10. Лижжер Морейра 0 0
11. Matheus Jesus 0 0
12. Робиньо 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 10 (4) 0.71
2. Герреро Паоло 3 0.21
3. Эденилсон дос Сантос 1 0.07
4. Бошилья Габриэл 1 0.07
5. Patrick I 1 0.07
6. Мусто Дамиан 1 0.07
7. Moises VII 0 0
8. Саравия Ренсо 0 0
9. Rodrigo I 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 7 0
2. Эдимар Куритиба 3 0
3. Matheus Jesus 3 0
4. Бруно Фабрисио 1 1
5. Эвангелиста Лукас 2 0
6. Claudinho III 2 0
7. Bruno Tubarao 2 0
8. Morato 0 1
9. Weverson2 0 1
10. Силва Адерлан 1 0
11. Artur Guimaraes 1 0
12. Кандидо Луан 1 0
13. Leonardo Realpe 1 0
14. Luis Phelipe 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 4 0
2. Bruno Praxedes 3 0
3. Мусто Дамиан 1 1
4. Jose Gabriel 1 1
5. Д'Алессандро Андрес 2 0
6. Эденилсон дос Сантос 2 0
7. Marcelo Lomba 2 0
8. Бошилья Габриэл 2 0
9. Gustavo1 2 0
10. Jussa 2 0
11. William Pottker 0 1
12. Эрнандес Абель 1 0
13. Моледо Родриго 1 0
14. Энрике Педро 1 0
15. Саравия Ренсо 1 0
16. Marcos Guilherme 1 0
17. Марсело Родиней 1 0
18. Moises VII 1 0
19. Heitor Rodrigues da Fonseca 1 0
20. Фукс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3)
 Интернасьональ 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино
Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Гремио 1:1 Интернасьональ Америка де Кали 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:1 Сан-Паулу Интернасьональ 0:1 Гремио
Форталеза 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 0 4 26 - 16 27
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
3. Сан-Паулу 13 6 5 2 18 - 13 23
4. Интернасьональ 0:0 14 6 5 3 17 - 9 23
5. Палмейрас 13 5 7 1 18 - 13 22
6. Флуминенсе 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Форталеза 14 5 5 4 14 - 11 20
10. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 3 6 10 - 13 15
13. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
14. Сеара 14 4 3 7 15 - 20 15
15. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Атлетико Гойяненсе 14 3 6 5 13 - 19 15
17. Ботафого Рибейрао 14 2 9 3 14 - 16 15
18. Брагантино 0:0 14 2 7 5 15 - 19 13
19. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
20. Гойяс 11 2 3 6 17 - 22 9
Лучшие коэффициенты
Брагантино
Ничья
Интернасьональ
2.90
3.25
2.82
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.90 3.25 2.50
2.70 3.00 2.75
2.86 3.02 2.70
2.79 3.00 2.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.60 1.07 5.60 1.12 2.60 1.47 1.98 1.82 1.71 2.14 1.55 2.45 1.25 3.80 1.18 4.60 1.05 8.40 1.04 9.10 0.00 16.00
7.20 1.10 5.75 1.15 2.66 1.49 2.00 1.83 1.59 2.51 1.27 3.84 1.20 4.75 1.06 9.20 1.05 10.25 1.00 19.75
7.71 1.10 2.72 1.48 2.37 1.61 2.02 1.85 1.72 2.17 1.56 2.49 1.45 2.86 1.19 4.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.37 1.27 3.50 1.06 8.10
2.43 1.56 1.61 2.32 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
2.45 1.57 2.02 1.85 1.56 2.49 1.36 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.10 1.69 1.48 2.55 1.16 4.80
3.15 1.36 2.09 1.74 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.76
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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