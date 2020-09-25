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  3. Румыния
Волунтари
1:2
Конец матча

Стадион:
Сепси
0'
1:0
4' Гол
Майлат Себастьян
32' Желтая карточка
Митря Богдан
45' Желтая карточка
Marius Stefanescu
1:1
55' Гол
Пурече Флориан
1:2
83' Гол
Lorand Levente Fulop
86' Желтая карточка
Нувье Бриан
90' Желтая карточка
Шафранко Павол
90'+4
12
Рымничану
Виктор
98
Cristian
Costin
28
Балаур
Ионуц
5
Армаш
Игорь
23
Влад
Александру
11
Mihai
Capatana
6
Де
Лукас
Пабло
8
Ion
Gheorghe
7
Razvan
Gradinaru
10
Эрик
III
17
Майлат
Себастьян
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
29
Rachid
Bouhenna
3
Митря
Богдан
96
Штефан
Флорин
5
Lorant
Kovacs
17
Фофана
Бубакар
II
7
George
Dragomir
90
Головфка
Кэтэлин
18
Шафранко
Павол
11
Marius
Stefanescu
Волунтари
Сепси

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майлат Себастьян 2 0.4
2. Армаш Игорь 1 0.2
3. Ricardinho XI 1 0.2
4. Cristian Costin 1 0.2
5. Mihai Capatana 1 (1) 0.2
6. Эрик III 0 0
7. Razvan Gradinaru 0 0
8. Ion Gheorghe 0 0
Сепси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шафранко Павол 2 0.4
2. Lorand Levente Fulop 1 0.2
3. Пурече Флориан 1 0.2
4. Rachid Bouhenna 1 0.2
5. Нувье Бриан 0 0
6. Митря Богдан 0 0

Карточки

Волунтари
# Игрок      
1. Рымничану Виктор 2 0
2. Де Лукас Пабло 1 0
3. Влад Александру 1 0
4. Razvan Gradinaru 1 0
5. Ricardinho XI 1 0
6. Mihai Capatana 1 0
7. Ion Gheorghe 1 0
8. Cristian Costin 1 0
9. Alexandru Stoica3 1 0
10. Adelin Voinescu 1 0
Сепси
# Игрок      
1. Аганович Аднан 2 0
2. Митря Богдан 2 0
3. Нувье Бриан 2 0
4. Marius Stefanescu 2 0
5. Фофана Бубакар II 2 0
6. Васвари Габриэл 1 0
7. Istvan Fulop 1 0
8. Rachid Bouhenna 1 0
9. Шафранко Павол 1 0
10. Штефан Флорин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волунтари 33.33% (2) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2) 0
 Сепси 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Волунтари Последние 20 матчей: + = -
Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 2:1 ФКСБ УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш
Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари Волунтари 1:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари
Сепси Последние 20 матчей: + = -
Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова
Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси

Последние игры между собой

Волунтари: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
Волунтари 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 1:2 Волунтари Лига 1 Сепси 0:0 Волунтари Первая лига Волунтари 0:0 Сепси Первая лига
Волунтари 4:2 Сепси Первая лига Сепси 1:1 Волунтари Первая лига Волунтари 1:2 Сепси Лига 1 Сепси 2:2 Волунтари Лига 1 Волунтари 3:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:3 Волунтари Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 4 4 0 0 9 - 2 12
2. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 10
3. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 9
4. Ботошани 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Волунтари 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Газ-Метан Медиаш 4 2 0 2 8 - 6 6
7. КСМ Политехника Яссы 4 2 0 2 5 - 10 6
8. Сепси 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Динамо Бухарест 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Академика Клинчени 4 0 3 1 3 - 4 3
13. УТА Арад 4 0 3 1 4 - 5 3
14. Вииторул Констанца 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Арджеш 4 0 1 3 3 - 9 1
16. Астра 4 0 1 3 2 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.10 1.48 4.10
2.81 3.24 2.52
2.72 3.20 2.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.90 1.04 6.60 1.09 3.75 1.25 2.23 1.66 1.87 1.94 1.60 1.44 1.32 3.20 1.07 7.50 1.08 7.00 1.07 8.50 1.01 14.00 1.03 10.00
7.70 1.05 6.40 1.08 2.85 1.39 2.18 1.67 1.68 2.28 1.32 3.32 1.22 4.00 1.06 7.20 1.04 8.10
6.03 1.10 5.06 1.14 2.66 1.43 2.05 1.70 1.59 2.24 1.29 3.34 1.21 4.02 1.07 7.12 1.06 7.60 1.01 13.32 1.01 13.72
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.63 2.28 1.35 3.05 1.08 7.60 1.18 4.50
2.64 1.47 1.72 2.10 1.34 3.20
2.48 1.49 1.65 2.13 1.32 3.15 1.08 6.71 1.06 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.37 1.55 1.58 2.30 1.22 4.10
3.32 1.32 2.23 1.64 1.53 2.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
1.99 1.75
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Волунтари 1:2 Сепси онлайн

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