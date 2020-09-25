Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Claudiu Bortoneanu не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Головфка Кэтэлин из команды Сепси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

46' Сепси имеет хороший шанс забить.

46' Удар от ворот произведет Волунтари

46' Команда Волунтари играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Marius Stefanescu совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Marius Stefanescu из команды Сепси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Волунтари

45' Рымничану Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Балаур Ионуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Cristian Costin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

44' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Rachid Bouhenna предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

40' Marius Stefanescu из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

39' Удар от ворот произведет Волунтари

38' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Florin Stefan из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

38' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Шафранко Павол нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

36' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

35' Армаш Игорь нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

35' Florin Stefan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Удар от ворот произведет Волунтари

33' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Ion Gheorghe навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Митря Богдан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хорошую попытку сделал Майлат Себастьян . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Волунтари имеет хороший шанс забить.

27' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

25' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Рымничану Виктор взял и забрал мяч на выходе

24' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Razvan Gradinaru наказан за толчок Florin Stefan

21' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Балаур Ионуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Cristian Costin выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Удар от ворот произведет Сепси

16' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Сепси

14' Ion Gheorghe не смог попасть в створ ударом издали

13' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Влад Александру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Эрик III получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Эрик III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

7' Балаур Ионуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...

4' Г О О О О Л - Майлат Себастьян первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

4' Razvan Gradinaru нанес удар издали, а Roland Niczuly отбил его обратно в игру!

3' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Сепси начинает с центра поля