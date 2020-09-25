Волунтари
1:2
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
Сепси
1:0
4' ГолМайлат Себастьян
32' Желтая карточкаМитря Богдан
45' Желтая карточкаMarius Stefanescu
1:1
55' ГолПурече Флориан
1:2
83' ГолLorand Levente Fulop
86' Желтая карточкаНувье Бриан
90' Желтая карточкаШафранко Павол
28
Балаур
Ионуц
10
Эрик
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Балаур ИонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эрик IIIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Коцич МиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
77 Vasile Mihai
-
-
-
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Нувье БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Leontin Grozavu
Ход матча
4'
1:0
32'
55'
1:1
83'
86'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майлат Себастьян
|2
|0.4
|2.
|Армаш Игорь
|1
|0.2
|3.
|Ricardinho XI
|1
|0.2
|4.
|Cristian Costin
|1
|0.2
|5.
|Mihai Capatana
|1 (1)
|0.2
|6.
|Эрик III
|0
|0
|7.
|Razvan Gradinaru
|0
|0
|8.
|Ion Gheorghe
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шафранко Павол
|2
|0.4
|2.
|Lorand Levente Fulop
|1
|0.2
|3.
|Пурече Флориан
|1
|0.2
|4.
|Rachid Bouhenna
|1
|0.2
|5.
|Нувье Бриан
|0
|0
|6.
|Митря Богдан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рымничану Виктор
|2
|0
|2.
|Де Лукас Пабло
|1
|0
|3.
|Влад Александру
|1
|0
|4.
|Razvan Gradinaru
|1
|0
|5.
|Ricardinho XI
|1
|0
|6.
|Mihai Capatana
|1
|0
|7.
|Ion Gheorghe
|1
|0
|8.
|Cristian Costin
|1
|0
|9.
|Alexandru Stoica3
|1
|0
|10.
|Adelin Voinescu
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аганович Аднан
|2
|0
|2.
|Митря Богдан
|2
|0
|3.
|Нувье Бриан
|2
|0
|4.
|Marius Stefanescu
|2
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|2
|0
|6.
|Васвари Габриэл
|1
|0
|7.
|Istvan Fulop
|1
|0
|8.
|Rachid Bouhenna
|1
|0
|9.
|Шафранко Павол
|1
|0
|10.
|Штефан Флорин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волунтари
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|Сепси
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Волунтари Последние 20 матчей: + = -Университатя Крайова 2:1 Волунтари Волунтари 2:1 ФКСБ УТА Арад 0:0 Волунтари Волунтари 2:1 Газ-Метан Медиаш
Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари Волунтари 1:2 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Волунтари 2:0 Сепси Академика Клинчени 2:1 Волунтари Германнштадт 2:1 Волунтари Волунтари 0:0 Вииторул Констанца Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:1 Волунтари Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы Сепси 1:2 Волунтари Волунтари 3:0 Академика Клинчени Волунтари 1:1 Германнштадт Вииторул Констанца 0:0 Волунтари Волунтари 2:0 Германнштадт Киндия Тырговиште 1:2 Волунтари
Сепси Последние 20 матчей: + = -Сепси 1:1 Вииторул Констанца Астра 2:2 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Сепси Сепси 0:1 Университатя Крайова
Сепси 1:0 Академика Клинчени Вииторул Констанца 0:3 Сепси Волунтари 2:0 Сепси Сепси 0:1 ФКСБ Германнштадт 2:2 Сепси Сепси 2:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси Академика Клинчени 1:0 Сепси Сепси 3:3 Вииторул Констанца Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 1:3 Сепси Сепси 1:2 Волунтари Сепси 1:1 Германнштадт Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси
Последние игры между собой
Волунтари: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 1
Сепси: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|4
|4
|0
|0
|9 - 2
|12
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|8.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Академика Клинчени
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Арджеш
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Астра
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.90
|1.04
|6.60
|1.09
|3.75
|1.25
|2.23
|1.66
|1.87
|1.94
|1.60
|1.44
|1.32
|3.20
|1.07
|7.50
|1.08
|7.00
|1.07
|8.50
|1.01
|14.00
|1.03
|10.00
|7.70
|1.05
|6.40
|1.08
|2.85
|1.39
|2.18
|1.67
|—
|—
|1.68
|2.28
|1.32
|3.32
|1.22
|4.00
|1.06
|7.20
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|6.03
|1.10
|5.06
|1.14
|2.66
|1.43
|2.05
|1.70
|—
|—
|1.59
|2.24
|1.29
|3.34
|1.21
|4.02
|1.07
|7.12
|1.06
|7.60
|1.01
|13.32
|1.01
|13.72