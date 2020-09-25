Арджеш
0:2
Первый тайм: 45'
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Университатя Крайова
0:1
9' ГолЧикылдэу Александру
0:2
15' ГолКольич Элвир
14
Mihai
Leca
17
Греку
Роберт
13
Jose
Cozma
28
Малеле
Сефас
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Jose CozmaПолузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Gabriel DeacПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ionut Badea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
Ход матча
9'
15'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ionut Nastasie
|1
|0.2
|2.
|Малеле Сефас
|1
|0.2
|3.
|Gabriel Deac
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кольич Элвир
|6
|1.2
|2.
|Чикылдэу Александру
|3 (1)
|0.6
|3.
|Банку Никусор
|1
|0.2
|4.
|Иван Андрей
|1
|0.2
|5.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|6.
|Нистор Дан
|0
|0
|7.
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|8.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mihai Leca
|2
|0
|2.
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|3.
|Матей Габриэль
|1
|0
|4.
|David Meza II
|1
|0
|5.
|Gabriel Deac
|1
|0
|6.
|Georgian Honciu
|1
|0
|7.
|Grigore Turda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|2.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|3.
|Бик Овидиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|Университатя Крайова
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Арджеш Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани
Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов Рипенсия Тимишоара 1:2 Арджеш Чиксереда 0:0 Арджеш Арджеш 1:1 Петролул Плоешти Дунэря Кэлэраши 1:2 Арджеш Арджеш 0:0 УТА Арад Арджеш 3:2 Решица Металоглобус 0:0 Арджеш
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши
Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра
Последние игры между собой
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|2:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|8.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Академика Клинчени
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Астра
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|Арджеш
|0:2
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|8.40
|1.04
|3.75
|1.25
|2.95
|1.37
|2.17
|1.69
|5.70
|1.11
|1.71
|2.14
|1.58
|2.40
|2.15
|1.65
|1.17
|5.20
|1.35
|3.05
|1.04
|9.60
|1.10
|6.25
|10.00
|1.01
|9.10
|1.03
|3.70
|1.25
|2.95
|1.39
|—
|—
|2.02
|1.86
|—
|—
|1.56
|2.40
|1.37
|2.94
|1.15
|4.75
|1.11
|5.40
|1.02
|9.60
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.60
|1.06
|3.40
|1.28
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.89
|1.83
|—
|—
|1.50
|2.45
|1.34
|3.04
|1.15
|4.87
|1.12
|5.49
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60