Первый тайм

45' Как он промахнулся? Малеле Сефас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

44' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Costinel Tofan получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Costinel Tofan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Арджеш

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Десланд Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Costinel Tofan предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Удар от ворот произведет Арджеш

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Николае Мусат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Греку Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Игра в одни ворота сейчас. Университатя Крайова доминирует и владеет мячом

20' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Отличный командный гол!

15' Г О О О О Л - Кольич Элвир изменил счет на табло!

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Отличный пас сделал Препелицэ Андрей из команды Арджеш . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Арджеш

13' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Арджеш

9' Г О О О О О О Л - Чикылдэу Александру из команды Университатя Крайова с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

8' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Нистор Дан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Николае Мусат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Арджеш начинает с центра поля