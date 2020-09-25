Арджеш
1:2
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Университатя Крайова
0:1
9' ГолЧикылдэу Александру
0:2
15' ГолКольич Элвир
79' Желтая карточкаDavid Meza II
1:2
88' ГолGeorgian Honciu
89' Желтая карточкаGabriel Deac
90' Желтая карточкаНистор Дан
14
Mihai
Leca
17
Греку
Роберт
13
Jose
Cozma
28
Малеле
Сефас
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Греку РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Jose CozmaПолузащитник
-
28 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Gabriel DeacПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ionut Badea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
Ход матча
9'
15'
79'
88'
1:2
89'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ionut Nastasie
|1
|0.2
|2.
|Малеле Сефас
|1
|0.2
|3.
|Georgian Honciu
|1
|0.2
|4.
|Gabriel Deac
|1 (1)
|0.2
|5.
|Греку Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кольич Элвир
|6
|1.2
|2.
|Чикылдэу Александру
|3 (1)
|0.6
|3.
|Банку Никусор
|1
|0.2
|4.
|Иван Андрей
|1
|0.2
|5.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|6.
|Нистор Дан
|0
|0
|7.
|Бэрбуц Кристиан
|0
|0
|8.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mihai Leca
|2
|0
|2.
|David Meza II
|2
|0
|3.
|Gabriel Deac
|2
|0
|4.
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|5.
|Матей Габриэль
|1
|0
|6.
|Georgian Honciu
|1
|0
|7.
|Grigore Turda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нистор Дан
|1
|0
|2.
|Бэлаша Михай
|1
|0
|3.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|4.
|Бик Овидиу
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арджеш
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (4)
|Университатя Крайова
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Арджеш Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани
Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов Рипенсия Тимишоара 1:2 Арджеш Чиксереда 0:0 Арджеш Арджеш 1:1 Петролул Плоешти Дунэря Кэлэраши 1:2 Арджеш Арджеш 0:0 УТА Арад Арджеш 3:2 Решица Металоглобус 0:0 Арджеш
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши
Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра
Последние игры между собой
Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|8.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|10.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Киндия Тырговиште
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Академика Клинчени
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Астра
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|Арджеш
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|8.40
|1.04
|3.75
|1.25
|2.95
|1.37
|2.17
|1.69
|2.80
|1.95
|1.71
|2.14
|1.58
|2.40
|1.11
|5.80
|1.17
|5.20
|1.07
|7.50
|1.04
|9.60
|1.10
|6.25
|10.00
|1.01
|9.10
|1.03
|3.70
|1.25
|2.95
|1.39
|—
|—
|2.02
|1.86
|—
|—
|1.56
|2.40
|1.37
|2.94
|1.15
|4.75
|1.11
|5.40
|1.02
|9.60
|—
|—
|8.16
|1.05
|7.60
|1.06
|3.40
|1.28
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.89
|1.83
|—
|—
|1.50
|2.45
|1.34
|3.04
|1.15
|4.87
|1.12
|5.49
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60