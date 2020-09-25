Второй тайм

93' Обе команды могли выиграть сегодня, но Университатя Крайова вырывает победу

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Mediop Ndiaye из команды Арджеш делает передачу одноклубнику.

93' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Матч возобновлен

93' Рефери не любит споров - именно за это Нистор Дан сейчас получил желтую

93' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

92' Препелицэ Андрей из команды Арджеш сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

91' Бэлаша Михай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Mihai Leca выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Gabriel Deac - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

88' Г О О О О Л - Georgian Honciu изменил счет на табло!

88' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Арджеш

87' Как он промахнулся? Тудорие Александру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Нистор Дан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Mediop Ndiaye нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Mediop Ndiaye из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...

82' Игрок команды Арджеш делает подачу своему товарищу по команде.

79' Тактическая замена. Малеле Сефас уходит с поля и его заменяет Mediop Ndiaye

79' Давид Меса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

77' ШАНС! Нистор Дан вышел один на один с голкипером...

77' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Georgian Honciu решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

67' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Иван Андрей получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

65' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Мариус Марсел Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' [player1] нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Игрок команды Университатя Крайова делает подачу своему товарищу по команде.

63' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

62' Препелицэ Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Andrei Blejdea не смог попасть в створ ударом издали

61' Пильячелли Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Stefan Vladoiu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Препелицэ Андрей не смог попасть в створ ударом издали

57' Удар от ворот произведет Арджеш

57' Какой промах! Кольич Элвир имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

56' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Georgian Honciu из команды Арджеш пасует в штрафную, но Пильячелли Мирко выходит и ловит мяч.

49' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Банку Никусор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Бэлаша Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

48' Georgian Honciu из команды Арджеш делает пас партнеру.

48' Десланд Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Тактическая замена. Ionut Serban уходит с поля и его заменяет Georgian Honciu