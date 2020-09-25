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Арджеш
1:2
Конец матча

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:1
9' Гол
Чикылдэу Александру
0:2
15' Гол
Кольич Элвир
79' Желтая карточка
David Meza II
1:2
88' Гол
Georgian Honciu
89' Желтая карточка
Gabriel Deac
90' Желтая карточка
Нистор Дан
90'+4
22
Flavius
Croitoru
2
Costinel
Tofan
14
Mihai
Leca
32
Десланд
Сильвен
30
Nicolae
Musat
19
Препелицэ
Андрей
4
David
Meza
II
17
Греку
Роберт
8
Ionut
Serban
II
13
Jose
Cozma
28
Малеле
Сефас
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
29
Бик
Овидиу
10
Чикылдэу
Александру
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
17
Баярам
Штефан
Арджеш
Университатя Крайова

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ionut Nastasie 1 0.2
2. Малеле Сефас 1 0.2
3. Georgian Honciu 1 0.2
4. Gabriel Deac 1 (1) 0.2
5. Греку Роберт 0 0
Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кольич Элвир 6 1.2
2. Чикылдэу Александру 3 (1) 0.6
3. Банку Никусор 1 0.2
4. Иван Андрей 1 0.2
5. Stefan Vladoiu 0 0
6. Нистор Дан 0 0
7. Бэрбуц Кристиан 0 0
8. Михэйлэ Валентин 0 0

Карточки

Арджеш
# Игрок      
1. Mihai Leca 2 0
2. David Meza II 2 0
3. Gabriel Deac 2 0
4. Препелицэ Андрей 1 0
5. Матей Габриэль 1 0
6. Georgian Honciu 1 0
7. Grigore Turda 1 0
Университатя Крайова
# Игрок      
1. Нистор Дан 1 0
2. Бэлаша Михай 1 0
3. Бэрбуц Кристиан 1 0
4. Бик Овидиу 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Арджеш 0 0 0 0 0 100% (4)
 Университатя Крайова 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Арджеш Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 3:0 Арджеш Арджеш 1:1 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:0 Арджеш Арджеш 2:3 Ботошани
Арджеш 1:1 УТА Арад Петролул Плоешти 1:2 Арджеш Арджеш 2:3 Миовени Рапид Бухарест 1:2 Арджеш Туррис-Олтул 0:0 Арджеш Пандурий 0:4 Арджеш Арджеш 1:1 Миовени Университатя 1:1 Арджеш Арджеш 3:0 Спортул Снагов Рипенсия Тимишоара 1:2 Арджеш Чиксереда 0:0 Арджеш Арджеш 1:1 Петролул Плоешти Дунэря Кэлэраши 1:2 Арджеш Арджеш 0:0 УТА Арад Арджеш 3:2 Решица Металоглобус 0:0 Арджеш
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -
Энергетицианал 2:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Дунэря Кэлэраши
Университатя Крайова 4:1 Рипенсия Тимишоара Чиксереда 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:0 Астра Локомотив Тбилиси 2:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Университатя Крайова Тироль 1:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Пандурий 0:4 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра

Последние игры между собой

Арджеш: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Университатя Крайова: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Университатя Крайова 1:0 Арджеш Дивизион А Арджеш 1:1 Университатя Крайова Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 5 0 0 11 - 3 15
2. ЧФР Клуж 4 3 1 0 5 - 1 10
3. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 9
4. Ботошани 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Волунтари 5 2 1 2 6 - 6 7
6. Газ-Метан Медиаш 4 2 0 2 8 - 6 6
7. КСМ Политехника Яссы 4 2 0 2 5 - 10 6
8. Сепси 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
10. Динамо Бухарест 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Киндия Тырговиште 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Академика Клинчени 4 0 3 1 3 - 4 3
13. УТА Арад 4 0 3 1 4 - 5 3
14. Вииторул Констанца 4 0 2 2 3 - 9 2
15. Астра 4 0 1 3 2 - 9 1
16. Арджеш 5 0 1 4 4 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
7.70 4.40 1.44
7.10 4.50 1.44
5.87 3.85 1.56

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 8.40 1.04 3.75 1.25 2.95 1.37 2.17 1.69 2.80 1.95 1.71 2.14 1.58 2.40 1.11 5.80 1.17 5.20 1.07 7.50 1.04 9.60 1.10 6.25
10.00 1.01 9.10 1.03 3.70 1.25 2.95 1.39 2.02 1.86 1.56 2.40 1.37 2.94 1.15 4.75 1.11 5.40 1.02 9.60
8.16 1.05 7.60 1.06 3.40 1.28 2.70 1.42 1.89 1.83 1.50 2.45 1.34 3.04 1.15 4.87 1.12 5.49 1.03 9.60 1.03 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.98 1.82 1.42 2.70 1.13 5.40 1.45 2.62 1.03 10.00
3.14 1.35 2.07 1.74 1.48 2.61
2.85 1.38 1.91 1.81 1.42 2.70 1.13 5.26 1.09 6.35 1.01 12.97 1.01 13.58
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
2.86 1.41 1.75 2.05 1.32 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
1.95 1.78
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.80 1.28
Где смотреть матч Арджеш 1:2 Университатя Крайова онлайн

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