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ЧФР Клуж
0:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
43' Желтая карточка
Перейра Мишель
57'
12
Сандомерски
Гжегож
4
Маня
Кристьян
13
Denis
Ciobotariu
3
Бурка
Андрей
92
Майк
Сестор
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
11
Перейра
Мишель
27
Кипчу
Александру
22
Дебелюх
Габриэл
18
Костаке
Йонуц
25
Mihai
Aioani
98
Tiberio
Capusa
17
Пициан
Андрей
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
20
Cristian
Negut
8
Marco
Dulca
22
Раца
Вадим
7
Franck
Yameogo
11
Флоря
Константин
19
Daniel
Popa
III
ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Пауло 1 0.2
2. Костаке Йонуц 1 0.2
3. Петрила Клаудиу 1 0.2
4. Дебелюх Габриэл 1 0.2
5. Дяк Чиприан 0 0
6. Кипчу Александру 0 0
7. Рондон Марио 0 0
8. Паун-Александру Константин 0 0
Киндия Тырговиште
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Флоря Константин 1 0.2
2. Daniel Popa III 1 0.2
3. Tomas Diaz2 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Дебелюх Габриэл 2 0
2. Войтуш Якуб 1 0
3. Перейра Мишель 1 0
4. Майк Сестор 1 0
5. Боли Кевин 1 0
6. Бордеяну Михай 1 0
7. Иту Кэтэлин 1 0
Киндия Тырговиште
# Игрок      
1. Daniel Popa III 2 0
2. Cornel Dinu 2 0
3. Tomas Diaz2 2 0
4. Раца Вадим 1 0
5. Пициан Андрей 1 0
6. Marco Dulca 1 0
7. Paul Iacob 1 0
8. Adrian Ionita 1 0
9. Denis Dumitrascu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 25% (1) 0 0 0 75% (3) 0
Киндия Тырговиште 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси
ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Первая лига Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 5 0 0 11 - 3 15
2. ЧФР Клуж 0:0 5 3 2 0 5 - 1 11
3. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 9
4. Ботошани 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Волунтари 5 2 1 2 6 - 6 7
6. КСМ Политехника Яссы 4 2 0 2 5 - 10 6
7. Газ-Метан Медиаш 5 2 0 3 8 - 8 6
8. Академика Клинчени 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Сепси 5 1 3 1 5 - 5 6
10. Германнштадт 4 1 2 1 6 - 5 5
11. Динамо Бухарест 4 1 2 1 5 - 4 5
12. Киндия Тырговиште 0:0 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Вииторул Констанца 5 1 2 2 7 - 10 5
14. УТА Арад 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Арджеш 5 0 1 4 4 - 11 1
16. Астра 5 0 1 4 3 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Киндия Тырговиште
1.92
4.59
9.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.68 2.85 8.00
1.80 2.25 9.00
1.35 4.59 9.01
1.92 2.47 8.96

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.90 1.38 7.60 1.10 1.44 2.65 2.55 1.52 2.05 1.77 1.10 6.25 1.41 2.80 1.04 9.00 1.11 5.90 1.09 6.60 1.01 12.00
3.09 1.33 2.40 1.52 1.74 2.00 1.39 2.81 1.27 3.48
3.22 1.37 2.64 1.51 2.06 1.82 1.64 2.35 1.45 2.86 1.42 2.99 1.58 2.46 1.44 2.89 1.74 2.17 1.56 2.52 1.43 2.98 1.29 3.80 1.11 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.31 3.25 1.87 1.93 1.15 5.00 1.11 6.00
2.70 1.42 1.78 1.95 1.36 2.94
1.18 5.22 1.44 2.91 1.78 2.11 1.50 2.71 1.41 3.08
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
2.45 1.50
Букмекер Да Нет
6.10 1.11
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
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