ЧФР Клуж
0:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Константин Рэдулеску
Киндия Тырговиште
43' Желтая карточкаПерейра Мишель
92
Майк
Сестор
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Войтуш ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Hinrich
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Пауло
|1
|0.2
|2.
|Костаке Йонуц
|1
|0.2
|3.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.2
|4.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.2
|5.
|Дяк Чиприан
|0
|0
|6.
|Кипчу Александру
|0
|0
|7.
|Рондон Марио
|0
|0
|8.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|1
|0.2
|2.
|Daniel Popa III
|1
|0.2
|3.
|Tomas Diaz2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|2.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|3.
|Перейра Мишель
|1
|0
|4.
|Майк Сестор
|1
|0
|5.
|Боли Кевин
|1
|0
|6.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|7.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Popa III
|2
|0
|2.
|Cornel Dinu
|2
|0
|3.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|4.
|Раца Вадим
|1
|0
|5.
|Пициан Андрей
|1
|0
|6.
|Marco Dulca
|1
|0
|7.
|Paul Iacob
|1
|0
|8.
|Adrian Ionita
|1
|0
|9.
|Denis Dumitrascu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|25% (1)
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|Киндия Тырговиште
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =4 -2Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси
ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +6 =3 -11Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|ЧФР Клуж
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|9
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|4
|2
|0
|2
|5 - 10
|6
|7.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|8.
|Академика Клинчени
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Киндия Тырговиште
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Арджеш
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|Астра
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.90
|1.38
|—
|—
|7.60
|1.10
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|2.55
|1.52
|2.05
|1.77
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.04
|9.00
|1.11
|5.90
|1.09
|6.60
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.33
|—
|—
|2.40
|1.52
|—
|—
|1.74
|2.00
|—
|—
|1.39
|2.81
|1.27
|3.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.22
|1.37
|2.64
|1.51
|2.06
|1.82
|1.64
|2.35
|1.45
|2.86
|1.42
|2.99
|1.58
|2.46
|1.44
|2.89
|1.74
|2.17
|1.56
|2.52
|1.43
|2.98
|1.29
|3.80
|—
|—
|1.11
|7.62
|—
|—