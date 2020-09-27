ЧФР Клуж
0:0
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Киндия Тырговиште
43' Желтая карточкаПерейра Мишель
71' Желтая карточкаФлоря Константин
76' Желтая карточкаМаня Кристьян
77' Желтая карточкаFranck Yameogo
86' Желтая карточкаDenis Dumitrascu
88' Желтая карточкаCristian Negut
90' Желтая карточкаПаун-Александру Константин
90' Желтая карточкаОмрани Билель
92
Майк
Сестор
94
Иту
Кэтэлин
28
Хобан
Овидиу
25
Mihai
Aioani
66
Paul
Iacob
15
Cornel
Dinu
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
77 Войтуш ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
89 Hinrich
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Paul IacobЗащитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Emil Sandoi
Ход матча
43'
71'
76'
77'
86'
88'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Пауло
|1
|0.2
|2.
|Костаке Йонуц
|1
|0.2
|3.
|Петрила Клаудиу
|1
|0.2
|4.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.2
|5.
|Дяк Чиприан
|0
|0
|6.
|Кипчу Александру
|0
|0
|7.
|Рондон Марио
|0
|0
|8.
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Флоря Константин
|1
|0.2
|2.
|Daniel Popa III
|1
|0.2
|3.
|Tomas Diaz2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дебелюх Габриэл
|2
|0
|2.
|Войтуш Якуб
|1
|0
|3.
|Перейра Мишель
|1
|0
|4.
|Майк Сестор
|1
|0
|5.
|Боли Кевин
|1
|0
|6.
|Омрани Билель
|1
|0
|7.
|Маня Кристьян
|1
|0
|8.
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|9.
|Бордеяну Михай
|1
|0
|10.
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Daniel Popa III
|2
|0
|2.
|Denis Dumitrascu
|2
|0
|3.
|Cornel Dinu
|2
|0
|4.
|Tomas Diaz2
|2
|0
|5.
|Флоря Константин
|1
|0
|6.
|Раца Вадим
|1
|0
|7.
|Пициан Андрей
|1
|0
|8.
|Marco Dulca
|1
|0
|9.
|Paul Iacob
|1
|0
|10.
|Franck Yameogo
|1
|0
|11.
|Adrian Ionita
|1
|0
|12.
|Cristian Negut
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|25% (1)
|0
|0
|0
|75% (3)
|0
|Киндия Тырговиште
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси
ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: + = -Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт Академика Клинчени 0:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Миовени 1:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:0 Миовени Киндия Тырговиште 2:0 Волунтари КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт Волунтари 2:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Sepsi Sf. Gheorghe 2:1 Киндия Тырговиште Сепси 2:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:1 Сепси
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Киндия Тырговиште: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|ФКСБ
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|3.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Академика Клинчени
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Арджеш
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|Астра
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.62
|2.20
|—
|—
|7.60
|1.10
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|2.55
|1.52
|2.05
|1.77
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.04
|9.00
|1.11
|5.90
|1.09
|6.60
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.33
|—
|—
|2.40
|1.52
|—
|—
|1.74
|2.00
|—
|—
|1.39
|2.81
|1.27
|3.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.49
|2.72
|1.28
|3.88
|1.42
|2.97
|1.28
|3.82
|1.45
|2.86
|1.42
|2.99
|1.58
|2.46
|1.44
|2.89
|1.74
|2.17
|1.56
|2.52
|1.43
|2.98
|1.29
|3.80
|—
|—
|1.11
|7.62
|—
|—