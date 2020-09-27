Второй тайм

95' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Омрани Билель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

92' Сушич Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Ох, нехорошо это выглядит. Franck Yameogo получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Паун-Александру Константин получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Franck Yameogo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

89' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Петрила Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

88' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Паун-Александру Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Cristian Negut - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Franck Yameogo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Судье надоело, что Denis Dumitrascu тянет время и он наказал его горчичником

86' Denis Dumitrascu из команды Киндия Тырговиште навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

85' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Cornel Dinu получил травму и заменен. Denis Dumitrascu выходит на поле.

82' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Mihai Aioani из команды Киндия Тырговиште сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

82' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

82' Tiberiu Capusa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Cornel Dinu возвращается на поле.

81' Матч возобновлен

80' Раца Вадим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Ох, нехорошо это выглядит. Cornel Dinu получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Cornel Dinu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Плохо сыграл Mihai Aioani - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Franck Yameogo получил желтую карточку от судьи

76' Marco Dulca оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Cristian Negut навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Маня Кристьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Отличные скиллы показывает Franck Yameogo , обводя своих соперников

75' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

74' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Флоря Константин получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Хобан Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

70' Омрани Билель пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

70' Хорошую попытку сделал Daniel Popa . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Cornel Dinu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Tiberiu Capusa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Как он промахнулся? Флоря Константин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

66' Paul Iacob выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

63' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

63' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

62' Franck Yameogo выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Тактическая замена. Gabriel Debeljuh уходит с поля и его заменяет Войтуш Якуб

60' Перейра Мишель не смог попасть в створ ударом издали

59' Пициан Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште отправил кросс в штрафную...

57' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Игрок из команды Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

54' Паун-Александру Константин пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

54' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Marco Dulca оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.

51' Paul Iacob наказан за толчок Gabriel Debeljuh

51' Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

50' Gabriel Debeljuh из команды ЧФР Клуж делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Паун-Александру Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Cristian Negut выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля