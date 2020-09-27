КСМ Политехника Яссы
1:1
Первый тайм: 15'
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
ФКСБ
0:1
6' ГолAndrei Istrate
1:1
8' ГолAndrei Cristea1
15' Желтая карточкаПанцыру Ионуц
19
Razvan
Onea
22
Sorin
Busu
40
Stefan
Cana
89
Adrian
Sut
19
Петре
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Razvan OneaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Sorin BusuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
95 Ianos Brinza
-
-
Главный тренер: Daniel Pancu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Stefan CanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Adrian SutПолузащитник
-
19 Петре АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Ход матча
6'
0:1
8'
15'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Платини Суареш
|1
|0.25
|2.
|Juan Pablo Passaglia
|1
|0.25
|3.
|Dzenan Zajmovic
|1
|0.25
|4.
|Razvan Onea
|1
|0.25
|5.
|Andrei Cristea1
|1
|0.25
|6.
|Ванцо Флориано
|0
|0
|7.
|Бреевелд Никандро
|0
|0
|8.
|Ionut Francisc Cristea
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ман Деннис
|5
|1.25
|2.
|Тэнасе Флорин
|2
|0.5
|3.
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.25
|4.
|Вынэ Йонуц
|1
|0.25
|5.
|Бузьюк Александру
|0
|0
|6.
|Олару Дариус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Manuel De Iriondo
|2
|1
|2.
|Ванцо Флориано
|2
|0
|3.
|Фрасинеску Козмин
|1
|0
|4.
|Бреевелд Никандро
|1
|0
|5.
|Платини Суареш
|1
|0
|6.
|Ionut Francisc Cristea
|1
|0
|7.
|Razvan Onea
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мирон Джордже
|1
|0
|2.
|Коман Флоринел
|1
|0
|3.
|Кристя Юлиан
|1
|0
|4.
|Панцыру Ионуц
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КСМ Политехника Яссы
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|ФКСБ
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -УТА Арад 2:3 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште
Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште КСМ Политехника Яссы 2:1 Волунтари Академика Клинчени 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Вииторул Констанца Динамо Бухарест 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова
ФКСБ Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 0:2 Слован Либерец ФКСБ 3:0 Арджеш Бачка-Топола 6:6 ФКСБ Волунтари 2:1 ФКСБ
ФКСБ 3:0 Вииторул Констанца ФКСБ 3:0 Ширак Астра 0:3 ФКСБ ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Газ-Метан Медиаш 0:1 ФКСБ Сепси 0:1 ФКСБ Университатя Крайова 2:1 ФКСБ ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест ФКСБ 1:1 Ботошани Астра 3:2 ФКСБ Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ ФКСБ 2:2 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ФКСБ 4:1 Университатя Крайова Германнштадт 1:2 ФКСБ Ботошани 2:2 ФКСБ
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
ФКСБ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|ФКСБ
|1:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|3.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|Ботошани
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|8.
|Академика Клинчени
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|10.
|Германнштадт
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Арджеш
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|Астра
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1