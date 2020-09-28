Германнштадт
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu
Ботошани
1:0
8' Гол в свои воротаШерони Алин
12
Виера
Усман
25
Raul
Oprut
19
Lucian
Buzan
91
Фортиш
Фабиу
32
Шерони
Алин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Виера УсманЗащитник
- Защитник
-
25 Raul OprutЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Lucian BuzanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Фортиш ФабиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Luca Florica
-
-
Главный тренер: Ruben Albes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
8'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andrei Sintean
|1
|0.2
|2.
|Фортиш Фабиу
|1
|0.2
|3.
|Adrian Balan
|1
|0.2
|4.
|David Mayoral
|1
|0.2
|5.
|Жоалиссон Сантос
|1
|0.2
|6.
|Santos Pires Romario
|1 (1)
|0.2
|7.
|Petrisor Petrescu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуганджич Марко
|2
|0.4
|2.
|Офусу Риги
|1
|0.2
|3.
|Кейта Амиду
|1
|0.2
|4.
|Роман Михай IV
|1
|0.2
|5.
|Киндриш Андрей
|1
|0.2
|6.
|Чимпану Джордже
|1
|0.2
|7.
|Хольцманн Марсель
|0
|0
|8.
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|9.
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виера Усман
|2
|0
|2.
|Andrei Sintean
|2
|0
|3.
|Адриан Эмил Скарлатаче
|1
|0
|4.
|Razvan Dalbea
|1
|0
|5.
|Фортиш Фабиу
|1
|0
|6.
|Adrian Balan
|1
|0
|7.
|Жоалиссон Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Хонатан II
|2
|1
|2.
|Шерони Алин
|3
|0
|3.
|Juan Bautista Cascini
|1
|1
|4.
|Ашковски Стефан
|1
|0
|5.
|Чимпану Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германнштадт
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|33.33% (2)
|Ботошани
|14.29% (1)
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Германнштадт Последние 20 матчей: + = -Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт
Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Германнштадт 2:2 Сепси Германнштадт 2:1 Волунтари Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Германнштадт 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Сепси 1:1 Германнштадт Волунтари 1:1 Германнштадт Германнштадт 1:2 ФКСБ Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште Волунтари 2:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Астра Ботошани 2:1 Германнштадт
Ботошани Последние 20 матчей: + = -Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы
Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани
Последние игры между собой
Германнштадт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Ботошани: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|5
|5
|0
|0
|11 - 3
|15
|2.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|3.
|ФКСБ
|5
|3
|0
|2
|12 - 7
|9
|4.
|КСМ Политехника Яссы
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Ботошани
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Германнштадт
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Волунтари
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|9.
|Академика Клинчени
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Сепси
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|Динамо Бухарест
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Киндия Тырговиште
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|13.
|Вииторул Констанца
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|14.
|УТА Арад
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Арджеш
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|16.
|Астра
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.80
|1.04
|6.60
|1.09
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.21
|1.65
|1.86
|1.94
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.08
|7.10
|1.04
|9.00
|1.01
|13.50
|8.10
|1.04
|6.85
|1.07
|2.99
|1.36
|—
|—
|2.29
|1.61
|—
|—
|1.73
|2.20
|—
|—
|1.35
|3.14
|—
|—
|1.24
|3.80
|1.07
|6.70
|1.05
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.38
|2.60
|1.53
|2.21
|1.71
|2.67
|1.51
|2.14
|1.76
|1.86
|2.02
|1.58
|2.48
|1.44
|2.91
|1.25
|4.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—