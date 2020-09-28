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  3. Румыния
Германнштадт
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Ботошани
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Шерони Алин
36'
13
Cristiano
Pereira2
27
Адриан
Эмил
Скарлатаче
12
Виера
Усман
4
Ionut
Stoica
25
Raul
Oprut
52
Santos
Pires
Romario
5
Razvan
Dalbea
19
Lucian
Buzan
20
Andrei
Sintean
11
Жоалиссон
Сантос
91
Фортиш
Фабиу
13
Ганкич
Гидает
2
Харуц
Денис
6
Киндриш
Андрей
32
Шерони
Алин
30
Цигэнашу
Александр
8
Родригес
Хонатан
II
10
Бабунски
Давид
19
Патаке
Андрей
15
Ашковски
Стефан
7
Кейта
Амиду
17
Дуганджич
Марко
Германнштадт
Ботошани

Ход матча

8'
Шерони Алин
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andrei Sintean 1 0.2
2. Фортиш Фабиу 1 0.2
3. Adrian Balan 1 0.2
4. David Mayoral 1 0.2
5. Жоалиссон Сантос 1 0.2
6. Santos Pires Romario 1 (1) 0.2
7. Petrisor Petrescu 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 2 0.4
2. Офусу Риги 1 0.2
3. Кейта Амиду 1 0.2
4. Роман Михай IV 1 0.2
5. Киндриш Андрей 1 0.2
6. Чимпану Джордже 1 0.2
7. Хольцманн Марсель 0 0
8. Цигэнашу Александр 0 0
9. Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

Германнштадт
# Игрок      
1. Виера Усман 2 0
2. Andrei Sintean 2 0
3. Адриан Эмил Скарлатаче 1 0
4. Razvan Dalbea 1 0
5. Фортиш Фабиу 1 0
6. Adrian Balan 1 0
7. Жоалиссон Сантос 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Родригес Хонатан II 2 1
2. Шерони Алин 3 0
3. Juan Bautista Cascini 1 1
4. Ашковски Стефан 1 0
5. Чимпану Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германнштадт 0 16.67% (1) 50% (3) 0 0 33.33% (2)
 Ботошани 14.29% (1) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Германнштадт Последние 20 матчей: + = -
Киндия Тырговиште 1:3 Германнштадт ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:1 Германнштадт
Германнштадт 2:2 КСМ Политехника Яссы Академика Клинчени 0:2 Германнштадт Германнштадт 2:0 Вииторул Констанца Германнштадт 2:2 Сепси Германнштадт 2:1 Волунтари Киндия Тырговиште 0:1 Германнштадт КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Германнштадт 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 4:1 Германнштадт Сепси 1:1 Германнштадт Волунтари 1:1 Германнштадт Германнштадт 1:2 ФКСБ Германнштадт 1:0 Киндия Тырговиште Волунтари 2:0 Германнштадт Германнштадт 2:2 Астра Ботошани 2:1 Германнштадт
Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Ботошани 0:0 Академика Клинчени Ботошани 0:1 Шкендия Динамо Бухарест 1:1 Ботошани Ботошани 4:0 КСМ Политехника Яссы
Ордабасы 1:2 Ботошани Арджеш 2:3 Ботошани Ботошани 4:1 Газ-Метан Медиаш ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани

Последние игры между собой

Германнштадт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Ботошани: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Ботошани 2:1 Германнштадт Первая лига Германнштадт 0:1 Ботошани Первая лига Германнштадт 0:2 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:0 Германнштадт Лига 1
Германнштадт 1:1 Ботошани Первая лига Ботошани 2:0 Германнштадт Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 5 5 0 0 11 - 3 15
2. ЧФР Клуж 5 3 2 0 5 - 1 11
3. ФКСБ 5 3 0 2 12 - 7 9
4. КСМ Политехника Яссы 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Ботошани 0:1 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Германнштадт 1:0 5 2 2 1 7 - 5 8
7. Волунтари 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Газ-Метан Медиаш 5 2 0 3 8 - 8 6
9. Академика Клинчени 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Сепси 5 1 3 1 5 - 5 6
11. Динамо Бухарест 4 1 2 1 5 - 4 5
12. Киндия Тырговиште 5 1 2 2 2 - 4 5
13. Вииторул Констанца 5 1 2 2 7 - 10 5
14. УТА Арад 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Арджеш 5 0 1 4 4 - 11 1
16. Астра 5 0 1 4 3 - 13 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
Ботошани
3.62
3.60
5.11
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.78 3.45 4.60
1.60 3.35 5.25
3.62 3.40 2.05
1.76 3.60 5.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.80 1.04 6.60 1.09 4.20 1.20 2.21 1.65 1.86 1.94 1.80 1.95 1.33 3.25 1.38 2.90 1.08 7.10 1.04 9.00 1.01 13.50
8.10 1.04 6.85 1.07 2.99 1.36 2.29 1.61 1.73 2.20 1.35 3.14 1.24 3.80 1.07 6.70 1.05 7.30
3.19 1.38 2.60 1.53 2.21 1.71 2.67 1.51 2.14 1.76 1.86 2.02 1.58 2.48 1.44 2.91 1.25 4.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.70 2.15 1.37 2.95 1.08 7.00 1.12 5.55
2.71 1.45 1.78 2.01 1.36 3.10
2.58 1.54 2.11 1.78 1.64 2.35 1.48 2.79 1.74 2.17 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.39 1.53 1.58 2.37 1.22 4.30
3.45 1.30 2.33 1.59 1.57 2.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
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