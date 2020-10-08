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  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 36'
Сеара
0' 36'
93
Жандрей
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
18
Лео
Ситтадини
5
Веллингтон
III
26
Erick2
7
Фабиньо
Энрике
79
Renato
Kayzer
10
Luis
Pereira
III
1
Прасс
Фернандо
86
Eduardo
VI
13
Luiz
Otavio
II
4
Eduardo
Brock
6
Bruno
Pacheco
III
8
Ricardinho
VI
19
Fabinho
VIII
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
80
Leandro
Carvalho
11
Собис
Рафаэл
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Сеара
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.15
2. Жеуванио 1 0.08
3. Abner2 1 0.08
4. Фабиньо Энрике 1 0.08
5. Лео Ситтадини 1 0.08
6. Carlos Eduardo III 1 0.08
7. Раванелли Феррейра 1 0.08
8. Renato Kayzer 1 0.08
9. Christian Cardoso 1 0.08
10. Leo Gomes 0 0
11. Lucas Halter 0 0
12. Erick2 0 0
Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 4 0.29
2. Клебер Франсиско 3 0.21
3. Charles Matos 2 0.14
4. Wescley V 1 0.07
5. Luiz Otavio II 1 0.07
6. Galiano da Costa Mateus III 1 0.07
7. Vinicius Lima 1 0.07
8. Eduardo Brock 1 0.07
9. Vitor Jacare 1 0.07
10. Fernando Sobral 0 0
11. Bruno Pacheco III 0 0
12. Samuel VII 0 0
13. Leandro Carvalho 0 0
14. Felipe XVI 0 0
15. Габриэл Барбоза 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 5 0
2. Thiago Heleno 3 0
3. Christian Cardoso 3 0
4. Жеуванио 2 0
5. Jonatan VII 2 0
6. Khellven 2 0
7. Erick2 2 0
8. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
9. Лучо Гонсалес 1 0
10. Энрике Педру II 1 0
11. Фернандо Матос 1 0
12. Азеведо Марсио 1 0
13. Лео Ситтадини 1 0
14. Агилар Фелипе 1 0
15. Lucas Halter 1 0
16. Альварадо Джейми 1 0
17. Kawan 1 0
18. Victor Vitinho4 1 0
19. Pedrinho VI4 1 0
Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 4 0
2. Samuel VII 2 1
3. Leandro Carvalho 3 0
4. Vinicius Lima 3 0
5. Charles Matos 3 0
6. William Oliveira III 3 0
7. Bruno Pacheco III 1 1
8. Прасс Фернандо 2 0
9. Tiago Pagnussat 2 0
10. Fabinho VIII 2 0
11. Fernando Sobral 2 0
12. Alyson1 2 0
13. Марта Пимента 1 0
14. Vinicius X 1 0
15. Ricardinho VI 1 0
16. Eduardo VI 1 0
17. Vitor Jacare 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 30% (3)
 Сеара 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло
Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК
Сеара Последние 20 матчей: + = -
Палмейрас 2:1 Сеара Сеара 1:2 Форталеза Сеара 2:2 Гойяс Сеара 5:1 Бруске
Брагантино 4:2 Сеара Бруске 0:2 Сеара Сеара 2:0 Фламенго Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сеара Серия A Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 0 4 26 - 16 27
2. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
3. Сан-Паулу 13 6 5 2 18 - 13 23
4. Интернасьональ 13 6 4 3 17 - 9 22
5. Палмейрас 13 5 7 1 18 - 13 22
6. Флуминенсе 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Форталеза 14 5 5 4 14 - 11 20
10. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Атлетико Паранаэнсе 0:0 13 4 3 6 10 - 13 15
13. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
14. Сеара 0:0 14 4 3 7 15 - 20 15
15. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Атлетико Гойяненсе 14 3 6 5 13 - 19 15
17. Ботафого Рибейрао 14 2 9 3 14 - 16 15
18. Брагантино 13 2 6 5 15 - 19 12
19. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
20. Гойяс 11 2 3 6 17 - 22 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Сеара
2.20
3.36
4.01
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.02 3.40 3.55
2.20 2.60 3.85
2.01 3.36 3.78
2.17 2.97 4.01

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.35 1.18 6.30 1.10 1.85 1.85 2.15 1.70 1.82 1.99 1.25 3.70 1.29 3.35 1.14 5.40 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 14.50
9.00 1.08 6.80 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.33 1.31 3.52 1.25 4.05 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
6.64 1.12 3.11 1.38 2.43 1.58 2.10 1.77 1.76 2.11 1.55 2.51 1.43 2.90 1.49 2.72 1.24 4.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.32 3.25 1.65 2.23 1.02 11.00 1.07 7.40
2.62 1.49 1.71 2.14 1.36 3.15 1.09 7.00 1.06 9.00
1.88 1.98 1.55 2.51 1.23 4.29 1.49 2.73 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
3.38 1.32 2.32 1.61 1.56 2.43 1.19 4.80 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Букмекер Да Нет
13.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара онлайн

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