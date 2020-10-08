Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 36'
Сеара
93
Жандрей
16
Abner2
26
Erick2
86
Eduardo
VI
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
11
Собис
Рафаэл
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоНападающий
-
40 Жоао ВикторНападающий
-
17 Bissoli
-
97 Leo Gomes
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barros
- Основной состав
- Вратарь
-
86 Eduardo VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Собис РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
70 Kelvyn
-
10 Felipe XVI
-
39 Wescley V
-
40 Vitor Jacare
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.15
|2.
|Жеуванио
|1
|0.08
|3.
|Abner2
|1
|0.08
|4.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|5.
|Лео Ситтадини
|1
|0.08
|6.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.08
|7.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.08
|8.
|Renato Kayzer
|1
|0.08
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.08
|10.
|Leo Gomes
|0
|0
|11.
|Lucas Halter
|0
|0
|12.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|4
|0.29
|2.
|Клебер Франсиско
|3
|0.21
|3.
|Charles Matos
|2
|0.14
|4.
|Wescley V
|1
|0.07
|5.
|Luiz Otavio II
|1
|0.07
|6.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.07
|7.
|Vinicius Lima
|1
|0.07
|8.
|Eduardo Brock
|1
|0.07
|9.
|Vitor Jacare
|1
|0.07
|10.
|Fernando Sobral
|0
|0
|11.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|12.
|Samuel VII
|0
|0
|13.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|14.
|Felipe XVI
|0
|0
|15.
|Габриэл Барбоза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|5
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|0
|3.
|Christian Cardoso
|3
|0
|4.
|Жеуванио
|2
|0
|5.
|Jonatan VII
|2
|0
|6.
|Khellven
|2
|0
|7.
|Erick2
|2
|0
|8.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|9.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|10.
|Энрике Педру II
|1
|0
|11.
|Фернандо Матос
|1
|0
|12.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|13.
|Лео Ситтадини
|1
|0
|14.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|15.
|Lucas Halter
|1
|0
|16.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|17.
|Kawan
|1
|0
|18.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|19.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|4
|0
|2.
|Samuel VII
|2
|1
|3.
|Leandro Carvalho
|3
|0
|4.
|Vinicius Lima
|3
|0
|5.
|Charles Matos
|3
|0
|6.
|William Oliveira III
|3
|0
|7.
|Bruno Pacheco III
|1
|1
|8.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|9.
|Tiago Pagnussat
|2
|0
|10.
|Fabinho VIII
|2
|0
|11.
|Fernando Sobral
|2
|0
|12.
|Alyson1
|2
|0
|13.
|Марта Пимента
|1
|0
|14.
|Vinicius X
|1
|0
|15.
|Ricardinho VI
|1
|0
|16.
|Eduardo VI
|1
|0
|17.
|Vitor Jacare
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|Сеара
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло
Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК
Сеара Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 2:1 Сеара Сеара 1:2 Форталеза Сеара 2:2 Гойяс Сеара 5:1 Бруске
Брагантино 4:2 Сеара Бруске 0:2 Сеара Сеара 2:0 Фламенго Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|0
|4
|26 - 16
|27
|2.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|3.
|Сан-Паулу
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|4.
|Интернасьональ
|13
|6
|4
|3
|17 - 9
|22
|5.
|Палмейрас
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|7.
|Сантос
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|20
|9.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|14 - 11
|20
|10.
|Васко да Гама
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|11.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|13
|4
|3
|6
|10 - 13
|15
|13.
|Байя
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|14.
|Сеара
|0:0
|14
|4
|3
|7
|15 - 20
|15
|15.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|17.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|9
|3
|14 - 16
|15
|18.
|Брагантино
|13
|2
|6
|5
|15 - 19
|12
|19.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|10 - 19
|12
|20.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.35
|1.18
|6.30
|1.10
|—
|—
|1.85
|1.85
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.82
|1.99
|1.25
|3.70
|—
|—
|1.29
|3.35
|1.14
|5.40
|1.07
|7.40
|1.06
|8.10
|1.01
|14.50
|9.00
|1.08
|6.80
|1.11
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.25
|4.05
|1.08
|8.20
|1.07
|9.10
|1.01
|18.00
|6.64
|1.12
|—
|—
|3.11
|1.38
|2.43
|1.58
|2.10
|1.77
|1.76
|2.11
|1.55
|2.51
|1.43
|2.90
|1.49
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—