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  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Конец матча
Сеара
0'
39' Желтая карточка
Luiz Otavio II
62' Желтая карточка
Лео Ситтадини
83' Желтая карточка
Веллингтон III
90' Желтая карточка
Galiano da Costa Mateus III
90' Желтая карточка
Жеуванио
90'+5
93
Жандрей
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
18
Лео
Ситтадини
5
Веллингтон
III
26
Erick2
7
Фабиньо
Энрике
79
Renato
Kayzer
10
Luis
Pereira
III
1
Прасс
Фернандо
86
Eduardo
VI
13
Luiz
Otavio
II
4
Eduardo
Brock
6
Bruno
Pacheco
III
8
Ricardinho
VI
19
Fabinho
VIII
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
80
Leandro
Carvalho
11
Собис
Рафаэл
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Сеара
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.15
2. Жеуванио 1 0.08
3. Abner2 1 0.08
4. Фабиньо Энрике 1 0.08
5. Лео Ситтадини 1 0.08
6. Carlos Eduardo III 1 0.08
7. Раванелли Феррейра 1 0.08
8. Renato Kayzer 1 0.08
9. Christian Cardoso 1 0.08
10. Leo Gomes 0 0
11. Lucas Halter 0 0
12. Erick2 0 0
Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 4 0.29
2. Клебер Франсиско 3 0.21
3. Charles Matos 2 0.14
4. Wescley V 1 0.07
5. Luiz Otavio II 1 0.07
6. Galiano da Costa Mateus III 1 0.07
7. Vinicius Lima 1 0.07
8. Eduardo Brock 1 0.07
9. Vitor Jacare 1 0.07
10. Fernando Sobral 0 0
11. Bruno Pacheco III 0 0
12. Samuel VII 0 0
13. Leandro Carvalho 0 0
14. Felipe XVI 0 0
15. Габриэл Барбоза 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 6 0
2. Thiago Heleno 3 0
3. Жеуванио 3 0
4. Christian Cardoso 3 0
5. Jonatan VII 2 0
6. Лео Ситтадини 2 0
7. Khellven 2 0
8. Erick2 2 0
9. Richard Almeida de Oliveira2 2 0
10. Лучо Гонсалес 1 0
11. Энрике Педру II 1 0
12. Фернандо Матос 1 0
13. Азеведо Марсио 1 0
14. Агилар Фелипе 1 0
15. Lucas Halter 1 0
16. Альварадо Джейми 1 0
17. Kawan 1 0
18. Victor Vitinho4 1 0
19. Pedrinho VI4 1 0
Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 5 0
2. Samuel VII 2 1
3. Leandro Carvalho 3 0
4. Vinicius Lima 3 0
5. Charles Matos 3 0
6. William Oliveira III 3 0
7. Bruno Pacheco III 1 1
8. Прасс Фернандо 2 0
9. Tiago Pagnussat 2 0
10. Fabinho VIII 2 0
11. Fernando Sobral 2 0
12. Alyson1 2 0
13. Марта Пимента 1 0
14. Vinicius X 1 0
15. Ricardinho VI 1 0
16. Eduardo VI 1 0
17. Galiano da Costa Mateus III 1 0
18. Vitor Jacare 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 10% (1) 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 30% (3)
 Сеара 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло
Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК
Сеара Последние 20 матчей: + = -
Палмейрас 2:1 Сеара Сеара 1:2 Форталеза Сеара 2:2 Гойяс Сеара 5:1 Бруске
Брагантино 4:2 Сеара Бруске 0:2 Сеара Сеара 2:0 Фламенго Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:2 Сеара Серия A Сеара 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 9 0 4 26 - 16 27
2. Интернасьональ 1:0 14 7 4 3 18 - 9 25
3. Фламенго 13 7 3 3 20 - 15 24
4. Сан-Паулу 13 6 5 2 18 - 13 23
5. Палмейрас 13 5 7 1 18 - 13 22
6. Флуминенсе 14 6 3 5 21 - 17 21
7. Сантос 14 5 6 3 19 - 16 21
8. Спорт Ресифи 14 6 2 6 14 - 17 20
9. Форталеза 14 5 5 4 14 - 11 20
10. Васко да Гама 13 5 3 5 17 - 18 18
11. Гремио 13 3 8 2 13 - 12 17
12. Атлетико Паранаэнсе 13 4 3 6 10 - 13 15
13. Байя 14 4 3 7 18 - 22 15
14. Сеара 14 4 3 7 15 - 20 15
15. Коринтианс 14 3 6 5 16 - 18 15
16. Атлетико Гойяненсе 14 3 6 5 13 - 19 15
17. Ботафого Рибейрао 14 2 9 3 14 - 16 15
18. Куритиба 14 3 3 8 10 - 19 12
19. Брагантино 0:1 14 2 6 6 15 - 20 12
20. Гойяс 11 2 3 6 17 - 22 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Luiz Otavio получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.70 1.37 6.80
3.45 1.60 5.00
2.01 3.36 3.78
4.48 1.50 6.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.80 1.95 6.30 1.10 1.12 5.60 2.15 1.70 1.82 1.99 1.01 12.50 1.29 3.35 1.14 5.40 1.07 7.40 1.06 8.10 1.01 14.50
9.00 1.08 6.80 1.11 2.88 1.43 2.16 1.71 1.67 2.33 1.31 3.52 1.25 4.05 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
1.60 2.40 1.35 3.24 1.63 2.33 1.41 2.96 1.59 2.41 1.40 3.03 1.34 3.32 1.55 2.51 1.22 4.45 1.49 2.72 1.24 4.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.32 3.25 1.65 2.23 1.02 11.00 1.07 7.40
2.62 1.49 1.71 2.14 1.36 3.15 1.09 7.00 1.06 9.00
1.24 4.17 1.12 6.52 1.23 4.29 1.49 2.73 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.59 1.53 2.39 1.19 4.30
3.38 1.32 2.32 1.61 1.56 2.43 1.19 4.80 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
13.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара онлайн

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