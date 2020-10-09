Атлетико Паранаэнсе
0:0
Конец матча
Сеара
39' Желтая карточкаLuiz Otavio II
62' Желтая карточкаЛео Ситтадини
83' Желтая карточкаВеллингтон III
90' Желтая карточкаGaliano da Costa Mateus III
90' Желтая карточкаЖеуванио
93
Жандрей
16
Abner2
26
Erick2
86
Eduardo
VI
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
11
Собис
Рафаэл
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоНападающий
-
40 Жоао ВикторНападающий
-
17 Bissoli
-
97 Leo Gomes
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barros
- Основной состав
- Вратарь
-
86 Eduardo VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Собис РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 BergsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
70 Kelvyn
-
10 Felipe XVI
-
39 Wescley V
-
40 Vitor Jacare
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
39'
62'
64'
81'
83'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.15
|2.
|Жеуванио
|1
|0.08
|3.
|Abner2
|1
|0.08
|4.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.08
|5.
|Лео Ситтадини
|1
|0.08
|6.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.08
|7.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.08
|8.
|Renato Kayzer
|1
|0.08
|9.
|Christian Cardoso
|1
|0.08
|10.
|Leo Gomes
|0
|0
|11.
|Lucas Halter
|0
|0
|12.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|4
|0.29
|2.
|Клебер Франсиско
|3
|0.21
|3.
|Charles Matos
|2
|0.14
|4.
|Wescley V
|1
|0.07
|5.
|Luiz Otavio II
|1
|0.07
|6.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.07
|7.
|Vinicius Lima
|1
|0.07
|8.
|Eduardo Brock
|1
|0.07
|9.
|Vitor Jacare
|1
|0.07
|10.
|Fernando Sobral
|0
|0
|11.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|12.
|Samuel VII
|0
|0
|13.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|14.
|Felipe XVI
|0
|0
|15.
|Габриэл Барбоза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|6
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|0
|3.
|Жеуванио
|3
|0
|4.
|Christian Cardoso
|3
|0
|5.
|Jonatan VII
|2
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|2
|0
|7.
|Khellven
|2
|0
|8.
|Erick2
|2
|0
|9.
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|10.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|11.
|Энрике Педру II
|1
|0
|12.
|Фернандо Матос
|1
|0
|13.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|14.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|15.
|Lucas Halter
|1
|0
|16.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|17.
|Kawan
|1
|0
|18.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|19.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|5
|0
|2.
|Samuel VII
|2
|1
|3.
|Leandro Carvalho
|3
|0
|4.
|Vinicius Lima
|3
|0
|5.
|Charles Matos
|3
|0
|6.
|William Oliveira III
|3
|0
|7.
|Bruno Pacheco III
|1
|1
|8.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|9.
|Tiago Pagnussat
|2
|0
|10.
|Fabinho VIII
|2
|0
|11.
|Fernando Sobral
|2
|0
|12.
|Alyson1
|2
|0
|13.
|Марта Пимента
|1
|0
|14.
|Vinicius X
|1
|0
|15.
|Ricardinho VI
|1
|0
|16.
|Eduardo VI
|1
|0
|17.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|18.
|Vitor Jacare
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|30% (3)
|Сеара
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Вильстерман Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коло-Коло
Вильстерман 2:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК
Сеара Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 2:1 Сеара Сеара 1:2 Форталеза Сеара 2:2 Гойяс Сеара 5:1 Бруске
Брагантино 4:2 Сеара Бруске 0:2 Сеара Сеара 2:0 Фламенго Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Кубок Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сеара Серия A Сеара 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сеара Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|9
|0
|4
|26 - 16
|27
|2.
|Интернасьональ
|1:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 9
|25
|3.
|Фламенго
|13
|7
|3
|3
|20 - 15
|24
|4.
|Сан-Паулу
|13
|6
|5
|2
|18 - 13
|23
|5.
|Палмейрас
|13
|5
|7
|1
|18 - 13
|22
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|21 - 17
|21
|7.
|Сантос
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|8.
|Спорт Ресифи
|14
|6
|2
|6
|14 - 17
|20
|9.
|Форталеза
|14
|5
|5
|4
|14 - 11
|20
|10.
|Васко да Гама
|13
|5
|3
|5
|17 - 18
|18
|11.
|Гремио
|13
|3
|8
|2
|13 - 12
|17
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|4
|3
|6
|10 - 13
|15
|13.
|Байя
|14
|4
|3
|7
|18 - 22
|15
|14.
|Сеара
|14
|4
|3
|7
|15 - 20
|15
|15.
|Коринтианс
|14
|3
|6
|5
|16 - 18
|15
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|3
|6
|5
|13 - 19
|15
|17.
|Ботафого Рибейрао
|14
|2
|9
|3
|14 - 16
|15
|18.
|Куритиба
|14
|3
|3
|8
|10 - 19
|12
|19.
|Брагантино
|0:1
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|20.
|Гойяс
|11
|2
|3
|6
|17 - 22
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.80
|1.95
|—
|—
|6.30
|1.10
|—
|—
|1.12
|5.60
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.82
|1.99
|1.01
|12.50
|—
|—
|1.29
|3.35
|1.14
|5.40
|1.07
|7.40
|1.06
|8.10
|1.01
|14.50
|9.00
|1.08
|—
|—
|6.80
|1.11
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.67
|2.33
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.25
|4.05
|1.08
|8.20
|1.07
|9.10
|1.01
|18.00
|1.60
|2.40
|1.35
|3.24
|1.63
|2.33
|1.41
|2.96
|1.59
|2.41
|1.40
|3.03
|1.34
|3.32
|1.55
|2.51
|1.22
|4.45
|1.49
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—