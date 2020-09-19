1:0
25' ГолЛяказетт Александр
40' Желтая карточкаФредерикс Райан
1:1
45' ГолАнтонио Майкл
16
Холдинг
Роб
34
Джака
Гранит
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мейси МэттВратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
25'
40'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|2
|1
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.5
|3.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.5
|4.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|1
|0.5
|2.
|Фредерикс Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|2.
|Бельерин Эктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|2.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал
Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд
Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Арсенал 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Арсенал
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|9.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|10.
|Вест Хэм
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Вест Хэм
Исход игры
Арсенал
98.1% (154)
Ничья
1.3% (2)
Вест Хэм
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
51.95% (80)
Нет
48.05% (74)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
38.2% (60)
2:1 Арсенал
26.1% (41)
3:1 Арсенал
22.3% (35)
1:0 Арсенал
5.1% (8)
3:0 Арсенал
3.2% (5)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.22
|1.19
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.31
|1.64
|—
|—
|1.83
|2.03
|—
|—
|1.52
|2.58
|1.25
|3.75
|1.19
|4.22
|1.07
|6.63
|1.06
|7.78
|1.02
|13.91
|1.02
|14.32
|—
|—
|—
|—
|4.81
|1.22
|3.68
|1.30
|2.47
|1.58
|2.02
|1.86
|1.77
|2.12
|1.53
|2.59
|1.59
|2.45
|1.49
|2.79
|—
|—
|1.19
|5.39
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—