Виллиан протащил мяч в атаку по правому флангу, откуда простреливал в район 11-метровой отметки, но там чётко на перехвате сыграли защитники "молотков".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Майкл Оливер!!! Вот так поворот! Сумели всё-таки правым краем провести контратаку гостей, Боуэн запустил в штрафную площадку Фредерикса, который прострелил вдоль линии вратарской площади, и Антонио в падении сумел переправить мяч в ворота.

Первый тайм окончен! При ничейном счёте 1:1 на перерыв уходят лондонские команды.

44' Андрей Ярмоленко с недовольным лицом наблюдает за беспомощностью своей команды, покачивая головой. Хочется надеяться, что украинец выйдет на поле после перерыва и сумеет оживить атакующую игру "Вест Хэма".

43' Крессуэлл подключился в атаку по левому флангу, но не сумел сделать нормальную подачу или прострельную передачу в центр, выпустив мяч за лицевую линию.

42' Угловой с правого фланга подали футболисты "Арсенала", но "молотки" чётко отыграли на "втором этаже" в своих владениях. Атака вторым темпом хозяев также не дошла до логического завершения.

41' Отложенную жёлтую карточку Майкл Оливер показал Фредериксу, который грубо сыграл в ноги одному из соперников.

40' Бельерин подключился в атаку по правому флангу, откуда попытался выполнить подачу в штрафную площадку, но блокировали эту попытку защитники "бордово-голубых".

39' Гости, по всей видимости, находятся не в оптимальной физической форме, из-за чего не прессингуют соперников в центральной зоне, а просто наблюдают за их перепасовками.

38' "Канониры" продолжают подолгу катать мяч поперёк поля, сохраняя игровой ритм на минимальном уровне. Сложно по такой игре на что-то рассчитывать "молоткам".

37' Много спорных эпизодов в матче происходит, но Майкл Оливер держится уверенно, сохраняя на поле покой и порядок, что самое главное.

36' Никакого сигнала от видеоассистентов Майкл Оливер не получил. Негодует у кромки поля Дэвид Мойес. Конечно, наставнику "Вест Хэма" хотелось бы сравнять счёт до свистка на перерыв.

35' После подачи с левого фланга Габриэль в районе 11-метровой отметки неудачно попытался отбить мяч головой, и в итоге мяч попал в руку защитнику. Но, по мнению судей, этот эпизод не тянет на пенальти.

34' Угловой теперь на правом фланге заработали "молотки", но подача стандарта получилась слишком низкой, и ближайший защитник "Арсенала" сумел спокойно отбить мяч к центральной линии.

33' Антонио сумел протащить мяч на левый фланг атаки, но чётко изолировали там форварда, и максимум, что Майкл смог извлечь в этом эпизоде - заработал аут.

32' Раздосадованным выглядит Дэвид Мойес в своей технической зоне. Ничего не получается пока что у его команды.

31' Снова на левый край атаки следовала передача в надежде на забегание Обамеянга, но Пьер-Эмерик в этот раз не понял замысел партнёров, не побежав в эту зону.

30' Виллиан разогнал по центру контратаку хозяев поля, отдал пас на левый край штрафной площади на Сака, который пробивал в ближнюю "девятку", но мяч пролетел над целью.

29' Ничего не могут придумать гости в позиционных атаках. Проще им играть на быстрых контрвыпадах, но "Арсенал" не позволяет делать этого.

28' "Молотки" сразу же начали идти в прессинг большими силами даже в чужой штрафной площади, но готовы к этому "канониры", и пасуются они в касание без каких-либо признаков паники.

27' Пристально видеоассистенты пересмотрели эпизод, высматривая, был ли офсайд у Обамеянга, но, как выяснилось, габонец в момент паса находился на одной линии с последним защитником "Вест Хэма".

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Александр Ляказетт!!!

Ничего не предвещало вроде бы гола, но передача на левый край прошла на забегание Обамеянгу, который с левой ноги мягко подал мяч на Ляказетта, и француз с линии вратарской площади головой вколотил мяч под перекладину.

25' Как оказалось, Сака ещё и в предыдущем эпизоде был в положение "вне игры", что чётко зафиксировали судьи, пусть и с небольшим опозданием.

24' Передача на левый край штрафной площади гостей следовала на забегание Сака, но тот проиграл силовое единоборство сопернику, из-за чего не имел шансов добраться до мяча.

23' С каждой минутой невысокий темп этого матча, такое ощущение, становится ещё медленней. Обе команды уже перестали использовать высокий командный прессинг, просто оперативно возвращаясь оперативно на свою половину поля, пока соперники начинают катать игровой снаряд поперёк поля.

22' Дэвид Мойес активно ведёт себя у кромки поля, что-то подсказывая своим подопечным. Микель Артета пока что молча наблюдает за ходом встречи.

21' Отобрали мяч на чужой половине поля гости, но вместо быстрой атаки решили придержать мяч и отпасовать назад.

20' Форнальс на правом фланге выиграл борьбу за мяч у Сака, но, по мнению Оливера, это было сделано с нарушением правил.

19' Многовато брака в комбинационной игре в первой половине тайма допускают подопечные Микеля Артеты. "Молотки" продолжают за счёт лучшего движения перекрывать соперникам воздух.

18' На всякий случай главный арбитр матча сделал небольшую паузу в матче, чтобы получить подтверждение от своих видеоассистентов, что против Боуэна действительно не фолили.

17' С правого фланга Боуэну удалось протащить мяч в штрафную площадку, где он падал в борьбе с двумя защитниками, но Майкл Оливер был рядом, видя, что против двадцатого номера гостей никто правила не нарушал.

16' На правом фланге Антонио удалось получить мяч, откуда он решил пробить по воротам, несмотря на сопротивление со стороны защитников - Лено без проблем поймал мяч, следовавший в створ ворот.

15' После потери мяч игроки "Вест Хэма" очень оперативно большими силами выстраиваются на своей половине поля, перекрывая все зоны подступов к воротам Фабьянски.

14' Очень плотно защитники "Арсенала" опекают Майкла Антонио. Не удаётся пока что лидеру "молотков" найти для себя свободную зону, чтобы можно было попросить пас в свой адрес.

13' Достаточно результативный игровой день сегодня выдали английские команды в первых трёх матчах, забив 18 голов, но здесь пока что голевой феерией не пахнет.

12' Наконец, удалось перехватить мяч "канонирам", но вместо попытки атаки на ворота соперника большими силами, хозяева поля принялись катать игровой снаряд поперёк поля на своей половине.

11' Быстрее в дебюте матча двигаются футболисты "Вест Хэма", что позволяет гостям владеть территориальным преимуществом в центральной зоне.

10' На этот раз уверенно хозяева поля отбились после подачи корнера, но подбор остался за "бордово-голубыми". Нарушили правила подопечные Микеля Артеты, пытаясь вернуть контроль над мячом.

9' Разыграли мяч накоротке гости, после чего по воротам палил Райс, но мяч задел одного из "канониров", срикошетив на ещё один угловой.

8' Штрафной удар "молотки" заработали метрах в 30-ти от ворот соперника, левее центральной оси, стараниями Форнальса.

7' Достаточно быстро на чужом поле освоились игроки "Вест Хэма", которые теперь пытались правым флангом обострить игру у чужих владений, но не вышло.

6' После подачи углового на дальний край штрафной площади прошла скидка в центр на Огбонну, который головой пробивал с семи метров, но слабовато получилось, к тому же практически в то место, где и находился Лено.

5' "Молотки" левым флангом провели контратаку, откуда была попытка прострелить мяч вдоль ворот, но чётко отыграли защитники "оружейников", отбив мяч на угловой.

4' Виллиан пытался выманить на себя побольше соперников и отпасовать на правый край штрафной площади на Ляказетта, но накрыли девятого номера "Арсенала", не позволив ему нанести удар по воротам Фабьянски.

3' Большими фаворитами по мнению букмекеры в этом матче являются "канониры". Коэффициент на чистую победу хозяев перед этим матчем не превышал 1.50.

2' Сразу следовал заброс за спины защитников гостей на забегание Обамеянгу, но габонец до мяча добраться не сумел. Тем не менее нападающий поблагодарил партнёра за эту попытку.