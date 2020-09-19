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  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
1:1
Второй тайм: 46'

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
25' Гол
Ляказетт Александр
40' Желтая карточка
Фредерикс Райан
1:1
45' Гол
Антонио Майкл
46'
1
Лено
Бернд
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
31
Колашинац
Сеад
2
Бельерин
Эктор
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
12
Виллиан
Боргес
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Ляказетт
Александр
1
Фабьянски
Лукаш
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
24
Фредерикс
Райан
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
Арсенал
3-4-2-1
Вест Хэм
3-4-2-1

Ход матча

25'
Ляказетт Александр
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
1:0
40'
 
Фредерикс Райан
45'
1:1
Антонио Майкл
(Фредерикс Райан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 2 1
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.5
3. Габриэль дос Сантос 1 0.5
4. Виллиан Боргес 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 1 0.5
2. Фредерикс Райан 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
2. Бельерин Эктор 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Фредерикс Райан 2 0
2. Ярмоленко Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0
 Вест Хэм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал
Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд
Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
Арсенал 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Арсенал 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
9. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
10. Вест Хэм 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
11. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! При ничейном счёте 1:1 на перерыв уходят лондонские команды.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Майкл Оливер!!!
    Вот так поворот! Сумели всё-таки правым краем провести контратаку гостей, Боуэн запустил в штрафную площадку Фредерикса, который прострелил вдоль линии вратарской площади, и Антонио в падении сумел переправить мяч в ворота.
  • 45'
    Виллиан протащил мяч в атаку по правому флангу, откуда простреливал в район 11-метровой отметки, но там чётко на перехвате сыграли защитники "молотков".
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    Андрей Ярмоленко с недовольным лицом наблюдает за беспомощностью своей команды, покачивая головой. Хочется надеяться, что украинец выйдет на поле после перерыва и сумеет оживить атакующую игру "Вест Хэма".
  • 43'
    Крессуэлл подключился в атаку по левому флангу, но не сумел сделать нормальную подачу или прострельную передачу в центр, выпустив мяч за лицевую линию.
  • Угловой
    42'
    Угловой с правого фланга подали футболисты "Арсенала", но "молотки" чётко отыграли на "втором этаже" в своих владениях. Атака вторым темпом хозяев также не дошла до логического завершения.
  • Желтая карточка
    41'
    Отложенную жёлтую карточку Майкл Оливер показал Фредериксу, который грубо сыграл в ноги одному из соперников.
  • 40'
    Бельерин подключился в атаку по правому флангу, откуда попытался выполнить подачу в штрафную площадку, но блокировали эту попытку защитники "бордово-голубых".
  • 39'
    Гости, по всей видимости, находятся не в оптимальной физической форме, из-за чего не прессингуют соперников в центральной зоне, а просто наблюдают за их перепасовками.
  • 38'
    "Канониры" продолжают подолгу катать мяч поперёк поля, сохраняя игровой ритм на минимальном уровне. Сложно по такой игре на что-то рассчитывать "молоткам".
  • 37'
    Много спорных эпизодов в матче происходит, но Майкл Оливер держится уверенно, сохраняя на поле покой и порядок, что самое главное.
  • Видеоповтор
    36'
    Никакого сигнала от видеоассистентов Майкл Оливер не получил. Негодует у кромки поля Дэвид Мойес. Конечно, наставнику "Вест Хэма" хотелось бы сравнять счёт до свистка на перерыв.
  • Судья
    35'
    После подачи с левого фланга Габриэль в районе 11-метровой отметки неудачно попытался отбить мяч головой, и в итоге мяч попал в руку защитнику. Но, по мнению судей, этот эпизод не тянет на пенальти.
  • Угловой
    34'
    Угловой теперь на правом фланге заработали "молотки", но подача стандарта получилась слишком низкой, и ближайший защитник "Арсенала" сумел спокойно отбить мяч к центральной линии.
  • 33'
    Антонио сумел протащить мяч на левый фланг атаки, но чётко изолировали там форварда, и максимум, что Майкл смог извлечь в этом эпизоде - заработал аут.
  • 32'
    Раздосадованным выглядит Дэвид Мойес в своей технической зоне. Ничего не получается пока что у его команды.
  • 31'
    Снова на левый край атаки следовала передача в надежде на забегание Обамеянга, но Пьер-Эмерик в этот раз не понял замысел партнёров, не побежав в эту зону.
  • Опасный момент
    30'
    Виллиан разогнал по центру контратаку хозяев поля, отдал пас на левый край штрафной площади на Сака, который пробивал в ближнюю "девятку", но мяч пролетел над целью.
  • 29'
    Ничего не могут придумать гости в позиционных атаках. Проще им играть на быстрых контрвыпадах, но "Арсенал" не позволяет делать этого.
  • 28'
    "Молотки" сразу же начали идти в прессинг большими силами даже в чужой штрафной площади, но готовы к этому "канониры", и пасуются они в касание без каких-либо признаков паники.
  • Видеоповтор
    27'
    Пристально видеоассистенты пересмотрели эпизод, высматривая, был ли офсайд у Обамеянга, но, как выяснилось, габонец в момент паса находился на одной линии с последним защитником "Вест Хэма".
  • Описание гола
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Александр Ляказетт!!!
    Ничего не предвещало вроде бы гола, но передача на левый край прошла на забегание Обамеянгу, который с левой ноги мягко подал мяч на Ляказетта, и француз с линии вратарской площади головой вколотил мяч под перекладину.
  • Офсайд
    25'
    Как оказалось, Сака ещё и в предыдущем эпизоде был в положение "вне игры", что чётко зафиксировали судьи, пусть и с небольшим опозданием.
  • 24'
    Передача на левый край штрафной площади гостей следовала на забегание Сака, но тот проиграл силовое единоборство сопернику, из-за чего не имел шансов добраться до мяча.
  • 23'
    С каждой минутой невысокий темп этого матча, такое ощущение, становится ещё медленней. Обе команды уже перестали использовать высокий командный прессинг, просто оперативно возвращаясь оперативно на свою половину поля, пока соперники начинают катать игровой снаряд поперёк поля.
  • 22'
    Дэвид Мойес активно ведёт себя у кромки поля, что-то подсказывая своим подопечным. Микель Артета пока что молча наблюдает за ходом встречи.
  • 21'
    Отобрали мяч на чужой половине поля гости, но вместо быстрой атаки решили придержать мяч и отпасовать назад.
  • Фол, нарушение
    20'
    Форнальс на правом фланге выиграл борьбу за мяч у Сака, но, по мнению Оливера, это было сделано с нарушением правил.
  • 19'
    Многовато брака в комбинационной игре в первой половине тайма допускают подопечные Микеля Артеты. "Молотки" продолжают за счёт лучшего движения перекрывать соперникам воздух.
  • Видеоповтор
    18'
    На всякий случай главный арбитр матча сделал небольшую паузу в матче, чтобы получить подтверждение от своих видеоассистентов, что против Боуэна действительно не фолили.
  • Судья
    17'
    С правого фланга Боуэну удалось протащить мяч в штрафную площадку, где он падал в борьбе с двумя защитниками, но Майкл Оливер был рядом, видя, что против двадцатого номера гостей никто правила не нарушал.
  • 16'
    На правом фланге Антонио удалось получить мяч, откуда он решил пробить по воротам, несмотря на сопротивление со стороны защитников - Лено без проблем поймал мяч, следовавший в створ ворот.
  • 15'
    После потери мяч игроки "Вест Хэма" очень оперативно большими силами выстраиваются на своей половине поля, перекрывая все зоны подступов к воротам Фабьянски.
  • 14'
    Очень плотно защитники "Арсенала" опекают Майкла Антонио. Не удаётся пока что лидеру "молотков" найти для себя свободную зону, чтобы можно было попросить пас в свой адрес.
  • 13'
    Достаточно результативный игровой день сегодня выдали английские команды в первых трёх матчах, забив 18 голов, но здесь пока что голевой феерией не пахнет.
  • 12'
    Наконец, удалось перехватить мяч "канонирам", но вместо попытки атаки на ворота соперника большими силами, хозяева поля принялись катать игровой снаряд поперёк поля на своей половине.
  • 11'
    Быстрее в дебюте матча двигаются футболисты "Вест Хэма", что позволяет гостям владеть территориальным преимуществом в центральной зоне.
  • Фол, нарушение
    10'
    На этот раз уверенно хозяева поля отбились после подачи корнера, но подбор остался за "бордово-голубыми". Нарушили правила подопечные Микеля Артеты, пытаясь вернуть контроль над мячом.
  • Угловой
    9'
    Разыграли мяч накоротке гости, после чего по воротам палил Райс, но мяч задел одного из "канониров", срикошетив на ещё один угловой.
  • Фол, нарушение
    8'
    Штрафной удар "молотки" заработали метрах в 30-ти от ворот соперника, левее центральной оси, стараниями Форнальса.
  • 7'
    Достаточно быстро на чужом поле освоились игроки "Вест Хэма", которые теперь пытались правым флангом обострить игру у чужих владений, но не вышло.
  • Опасный момент
    6'
    После подачи углового на дальний край штрафной площади прошла скидка в центр на Огбонну, который головой пробивал с семи метров, но слабовато получилось, к тому же практически в то место, где и находился Лено.
  • Угловой
    5'
    "Молотки" левым флангом провели контратаку, откуда была попытка прострелить мяч вдоль ворот, но чётко отыграли защитники "оружейников", отбив мяч на угловой.
  • 4'
    Виллиан пытался выманить на себя побольше соперников и отпасовать на правый край штрафной площади на Ляказетта, но накрыли девятого номера "Арсенала", не позволив ему нанести удар по воротам Фабьянски.
  • 3'
    Большими фаворитами по мнению букмекеры в этом матче являются "канониры". Коэффициент на чистую победу хозяев перед этим матчем не превышал 1.50.
  • 2'
    Сразу следовал заброс за спины защитников гостей на забегание Обамеянгу, но габонец до мяча добраться не сумел. Тем не менее нападающий поблагодарил партнёра за эту попытку.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Арсенала".
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Вест Хэм

Исход игры
Арсенал
98.1% (154)
Ничья
1.3% (2)
Вест Хэм
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
51.95% (80)
Нет
48.05% (74)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
38.2% (60)
2:1 Арсенал
26.1% (41)
3:1 Арсенал
22.3% (35)
1:0 Арсенал
5.1% (8)
3:0 Арсенал
3.2% (5)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.52 4.60 6.00
1.54 4.63 5.43
1.22 5.69 17.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.22 1.03 10.16 1.04 4.22 1.19 3.54 1.28 2.31 1.64 1.83 2.03 1.52 2.58 1.25 3.75 1.19 4.22 1.07 6.63 1.06 7.78 1.02 13.91 1.02 14.32
4.81 1.22 3.68 1.30 2.47 1.58 2.02 1.86 1.77 2.12 1.53 2.59 1.59 2.45 1.49 2.79 1.19 5.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.40 1.57 1.03 12.00
3.31 1.32 2.33 1.63 1.58 2.43 1.20 4.12 1.13 4.85 1.03 11.22 1.03 12.36
2.11 1.78 1.73 2.18 1.35 3.35 1.77 2.13 1.22 4.49 1.11 7.13
Букмекер 2.5 2.5
1.23 4.05

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.74 2.06
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