Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|1
|1
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|1
|1
|4.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|2.
|Бельерин Эктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал
Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд
Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Арсенал 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм
Исход игры
Арсенал
96.2% (50)
Ничья
1.9% (1)
Вест Хэм
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.1% (23)
Меньше
54.9% (28)
Обе команды забьют
Да
43.14% (22)
Нет
56.86% (29)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
46.2% (24)
2:1 Арсенал
26.9% (14)
3:1 Арсенал
13.5% (7)
1:0 Арсенал
5.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.22
|1.19
|3.54
|1.28
|2.31
|1.64
|—
|—
|1.83
|2.03
|—
|—
|1.52
|2.58
|1.25
|3.75
|1.19
|4.22
|1.07
|6.63
|1.06
|7.78
|1.02
|13.91
|1.02
|14.32
|—
|—
|—
|—
|5.00
|1.21
|—
|—
|2.38
|1.65
|2.11
|1.81
|1.84
|2.08
|1.65
|2.38
|1.53
|2.68
|—
|—
|1.20
|5.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—