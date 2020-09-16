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Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 1 1
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 1
3. Габриэль дос Сантос 1 1
4. Виллиан Боргес 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
2. Бельерин Эктор 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Ярмоленко Андрей 1 0
2. Фредерикс Райан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0 0
 Вест Хэм 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал
Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд
Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига
Арсенал 4:1 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Кубок лиги Вест Хэм 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:5 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 5:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Арсенал Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Арсенал 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Арсенал 96.2% (50)
    X 1.9% (1)
    Вест Хэм 1.9% (1)
    Все прогнозы
    1.54 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вест Хэм
    1.54
    4.68
    6.11
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм

    Исход игры
    Арсенал
    96.2% (50)
    Ничья
    1.9% (1)
    Вест Хэм
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.1% (23)
    Меньше
    54.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    43.14% (22)
    Нет
    56.86% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    46.2% (24)
    2:1 Арсенал
    26.9% (14)
    3:1 Арсенал
    13.5% (7)
    1:0 Арсенал
    5.8% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.53 4.40 6.00
    1.54 4.63 5.43
    1.54 4.57 6.11

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.22 1.03 10.16 1.04 4.22 1.19 3.54 1.28 2.31 1.64 1.83 2.03 1.52 2.58 1.25 3.75 1.19 4.22 1.07 6.63 1.06 7.78 1.02 13.91 1.02 14.32
    5.00 1.21 2.38 1.65 2.11 1.81 1.84 2.08 1.65 2.38 1.53 2.68 1.20 5.06
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.31 1.32 2.33 1.63 1.58 2.43 1.20 4.12 1.13 4.85 1.03 11.22 1.03 12.36
    3.01 1.43 2.38 1.64 1.82 2.09 1.57 2.52 1.39 3.20

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.06
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