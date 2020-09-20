Второй тайм в Лестере!

Родригес на правом фланге не смог переиграть Сёюнджю и потерял мяч.

Прает слева покатил мяч в центр на Тилеманса, который с двадцати метров пробил точно в Поупа.

Кастань справа на дальнюю штангу навесил высоковато. Барнс в прыжке достать мяч не смог.

45' 2 минуты добавил Мэйсон в первом тайме.

45' Данн в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Сёюнджю.

44' Тилеманс в центре поля сыграл опасно против Вествуда.

43' Тэйлор слева навесил к дальней штанге, куда сместился Шмейхель и поймал мяч.

42' Поуп на выходе поймал мяч после навеса Тилеманса от углового флага.

41' Замена в составе "Бёрнли": вместо Роберта Брэйди на поле вышел Эрик Питерс.

40' Прает справа прострелил к дальней штанге, где Барнса опередил защитник "Бёрнли".

39' Тилеманс от углового флага навесил\ к воротам, где Сёюнджю не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Бёрнли".

38' Джастин на левом фланге не смог пройти Бардсли .

37' Очередной розыгрыш углового игроками "Лестера" завершился прострелом Тилеманса слева точно в руки Поупу.

36' Разыграли хозяева угловой удар. Тилеманс справа навесил на дальнюю штангу и заработал следующий "стандарт".

35' Брэйди потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.

34' Поуп спас ворота после опасного удара слева из пределов штрафной площади от Праета.

33' Подача Джастина слева не дошла до Варди. Данн сыграл головой раньше нападающего "Лестера".

32' Вуд нарушил правила в чужой штрафной площади.

31' Тэйлор слева исполнил перевод в центр на Брэйди, удар которого с линии штрафной площади з0аставил поволноваться Шмейхеля. Каспер в броске поймал мяч.

30' Кастань неудачно исполнил прострел справа в центр. Мяч прилетел точно в ноги сопернику.

29' Барнс слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.

28' "Бернли" продолжает активно прессинговать соперников по всему полю.

27' Менди в центральном круге сбил Браунхилла и получил жёлтую карточку.

26' Очередной угловой удар исполнил Тилеманс. Подача Юри получилась очень слабой и удара по воротам не состоялось.

25' Тилеманс от углового флага навесил к дальней штанге. Игроки "Бёрнли" выиграли борьбу вверху и вынесли мяч к центральному кругу.

24' Брэйди в центре поля нарушил правила в борьбе с Джастином.

23' Родригес слева с двадцати одного метра в дальний верхний угол пробил неточно.

22' По одному удару в створ ворот нанесли команды и эти удары стали результативными. Реализация впечатляющая.

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

БАРНС!!! Варди справа накрутил у ворот двух соперников и откатил мяч на Кастаня. Тимоти делает пас в центр, откуда Барнсли с двенадцати метров пробил в левую штангу. Мяч от стойки залетел в сетку.

19' Тилеманс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Бардсли спокойно выбил мяч вперёд.

18' Прает справа навесил к дальней штанге, где Бардсли выбил мяч за пределы поля.

17' "Лестер" мн6ого владеет мячом, но большинство своих действий хозяева совершают у центрального круга.

15' Макнил остался лежать на газоне на чужой половине поля после борьбы с Ндиди. Медики вышли на осмотр проблем здоровья игрока "Бёрнли".

13' Разыграли хозяева угловой удар. Навес Тилеманса справа на дальнюю штангу оказался слишком высоким для Сёюнджю.

12' Перес справа в штрафной площади получил мяч, но Лонг не позволил Айосе нанести удар по воротам.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ВУД!!! Тэйлор слева исполнил навес к дальней штанге. Вуд при попустительстве Джастина принял мяч и точно с семи метров пробил в дальний угол.

10' Матчи в Англии проходят без зрителей. Пандемия во всём мире накладывает ограничения на поддержку спортивных команд.

9' Родригес на чужой половине поля пошёл прямой ногой на Джастина и получил первую жёлтую карточку в матче.

8' Варди на правом фланге атаки нарушил правила, ударив Тэйлора по ногам.

7' Прает справа навес в штрафную площадь исполнил слишком высоко и сильно. Мяч улетел за противоположную боковую линию поля.

6' Тилеманс слева со штрафного навесил к воротам. Поуп сыграл на выходе кулаками, отправив мяч на противоположный фланг.

5' Вуд мог справа убежать к чужим воротам, но Крис замешкался, чем воспользовался Ндиди, выбивший мяч у нападающего "Бёрнли".

4' "Лестер" начал встречу с уверенного контроля мяча. Гости стараются прнессинговать прессинг по всему полю.

3' Брэйди в центре поля сбил Менди.

2' "Лестер" играет в синей форме, "Бёрнли" - в бордовых футболках и белых трусах.