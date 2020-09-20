Лестер
1:1
Перерыв
Стадион: Кинг Пауэр
Бёрнли
8' Желтая карточкаРодригес Джей
0:1
10' ГолВуд Крис
1:1
20' ГолБарнс Харви
25' Желтая карточкаМенди Нампалис
17
Перес
Айосе
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
34
Данн
Джимми
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
9
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Защитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
20'
1:1
25'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|2 (2)
|1
|2.
|Кастань Тимоти
|1
|0.5
|3.
|Барнс Харви
|1
|0.5
|4.
|Прает Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Нампалис
|1
|0
|2.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Джей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Бёрнли
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Лестер: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Бёрнли 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Лестер Лестер 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:1 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Лестер 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Лестер Лестер 4:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 0:1 Бёрнли
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|4.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Лестер
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Бёрнли
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Лестер 1:1 Бёрнли
Исход игры
Лестер
97.5% (156)
Ничья
1.9% (3)
Бёрнли
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.2% (73)
Меньше
53.8% (85)
Обе команды забьют
Да
45.57% (72)
Нет
54.43% (86)
Популярный счёт
2:1 Лестер
32.5% (52)
2:0 Лестер
30.6% (49)
1:0 Лестер
20.6% (33)
3:1 Лестер
10.6% (17)
3:0 Лестер
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.70
|1.05
|3.70
|1.27
|6.80
|1.10
|—
|—
|3.90
|1.25
|1.77
|2.12
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.19
|4.60
|1.04
|5.30
|1.04
|10.00
|12.00
|1.01
|9.00
|1.04
|3.62
|1.27
|2.88
|1.42
|—
|—
|2.03
|1.96
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.35
|3.10
|—
|—
|1.14
|5.10
|—
|—
|1.10
|5.70
|1.01
|10.25
|—
|—
|8.58
|1.06
|6.74
|1.07
|3.43
|1.30
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.91
|1.95
|—
|—
|1.49
|2.66
|—
|—
|1.33
|3.27
|—
|—
|1.13
|4.85
|—
|—
|1.10
|5.36
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—
|3.93
|1.29
|2.81
|1.47
|2.24
|1.69
|1.94
|1.93
|1.71
|2.21
|3.65
|1.30
|2.47
|1.58
|2.02
|1.86
|1.75
|2.15
|1.49
|2.73
|1.70
|2.23
|1.54
|2.56
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.97
|1.82
|—
|—
|2.35
|1.58
|1.52
|2.52
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.03
|12.00
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.15
|5.50
|1.10
|6.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.91
|—
|—
|1.43
|2.85
|1.11
|5.19
|1.08
|5.95
|—
|—
|1.01
|14.91
|1.02
|12.89
|3.12
|1.38
|2.56
|1.53
|2.00
|1.86
|1.61
|2.38
|1.43
|2.90
|—
|—
|1.21
|4.58
|1.10
|7.31
|1.26
|3.93
|—
|—