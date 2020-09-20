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Лестер
1:1
Перерыв

Стадион:
Бёрнли
0'
8' Желтая карточка
Родригес Джей
0:1
10' Гол
Вуд Крис
1:1
20' Гол
Барнс Харви
25' Желтая карточка
Менди Нампалис
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
25
Ндиди
Уилфред
4
Сёюнджю
Чаглар
2
Джастин
Джеймс
24
Менди
Нампалис
17
Перес
Айосе
8
Тилеманс
Юри
26
Прает
Деннис
15
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
34
Данн
Джимми
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
12
Брэйди
Роберт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
Лестер
4-1-4-1
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

8'
 
Родригес Джей
10'
0:1
Вуд Крис
20'
Барнс Харви
(Кастань Тимоти)
1:1
25'
Менди Нампалис
 
40'
 
Питерс Эрик
Брэйди Роберт

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 2 (2) 1
2. Кастань Тимоти 1 0.5
3. Барнс Харви 1 0.5
4. Прает Деннис 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 1 1

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Менди Нампалис 1 0
2. Джастин Джеймс 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Родригес Джей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Бёрнли 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер
Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Лестер: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Бёрнли 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 0:2 Лестер Лестер 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:1 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Лестер 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Лестер Лестер 4:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 0:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
4. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Лестер 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
11. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Бёрнли 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Лестере!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Лестер" - "Бёрнли" - 1:1.
  • 45'
    Кастань справа на дальнюю штангу навесил высоковато. Барнс в прыжке достать мяч не смог.
  • 45'
    Прает слева покатил мяч в центр на Тилеманса, который с двадцати метров пробил точно в Поупа.
  • 45'
    Родригес на правом фланге не смог переиграть Сёюнджю и потерял мяч.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Мэйсон в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Данн в чужой штрафной площади нарушил правила в борьбе с Сёюнджю.
  • Фол, нарушение
    44'
    Тилеманс в центре поля сыграл опасно против Вествуда.
  • 43'
    Тэйлор слева навесил к дальней штанге, куда сместился Шмейхель и поймал мяч.
  • Угловой
    42'
    Поуп на выходе поймал мяч после навеса Тилеманса от углового флага.
  • Замена
    41'
    Замена в составе "Бёрнли": вместо Роберта Брэйди на поле вышел Эрик Питерс.
  • 40'
    Прает справа прострелил к дальней штанге, где Барнса опередил защитник "Бёрнли".
  • Угловой
    39'
    Тилеманс от углового флага навесил\ к воротам, где Сёюнджю не смог выиграть борьбу вверху у защитников "Бёрнли".
  • 38'
    Джастин на левом фланге не смог пройти Бардсли .
  • Угловой
    37'
    Очередной розыгрыш углового игроками "Лестера" завершился прострелом Тилеманса слева точно в руки Поупу.
  • Угловой
    36'
    Разыграли хозяева угловой удар. Тилеманс справа навесил на дальнюю штангу и заработал следующий "стандарт".
  • Травма, повреждение
    35'
    Брэйди потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • Опасный момент
    34'
    Поуп спас ворота после опасного удара слева из пределов штрафной площади от Праета.
  • 33'
    Подача Джастина слева не дошла до Варди. Данн сыграл головой раньше нападающего "Лестера".
  • Фол, нарушение
    32'
    Вуд нарушил правила в чужой штрафной площади.
  • Опасный момент
    31'
    Тэйлор слева исполнил перевод в центр на Брэйди, удар которого с линии штрафной площади з0аставил поволноваться Шмейхеля. Каспер в броске поймал мяч.
  • 30'
    Кастань неудачно исполнил прострел справа в центр. Мяч прилетел точно в ноги сопернику.
  • 29'
    Барнс слева из пределов штрафной площади пробил выше ворот.
  • 28'
    "Бернли" продолжает активно прессинговать соперников по всему полю.
  • Желтая карточка
    27'
    Менди в центральном круге сбил Браунхилла и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    26'
    Очередной угловой удар исполнил Тилеманс. Подача Юри получилась очень слабой и удара по воротам не состоялось.
  • Угловой
    25'
    Тилеманс от углового флага навесил к дальней штанге. Игроки "Бёрнли" выиграли борьбу вверху и вынесли мяч к центральному кругу.
  • Фол, нарушение
    24'
    Брэйди в центре поля нарушил правила в борьбе с Джастином.
  • 23'
    Родригес слева с двадцати одного метра в дальний верхний угол пробил неточно.
  • 22'
    По одному удару в створ ворот нанесли команды и эти удары стали результативными. Реализация впечатляющая.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    БАРНС!!! Варди справа накрутил у ворот двух соперников и откатил мяч на Кастаня. Тимоти делает пас в центр, откуда Барнсли с двенадцати метров пробил в левую штангу. Мяч от стойки залетел в сетку.
  • Угловой
    19'
    Тилеманс от углового флага навесил к ближней штанге, откуда Бардсли спокойно выбил мяч вперёд.
  • 18'
    Прает справа навесил к дальней штанге, где Бардсли выбил мяч  за пределы поля.
  • 17'
    "Лестер" мн6ого владеет мячом, но большинство своих действий хозяева совершают у центрального круга.
  • Травма, повреждение
    15'
    Макнил остался лежать на газоне на чужой половине поля после борьбы с Ндиди. Медики вышли на осмотр проблем здоровья игрока "Бёрнли".
  • Угловой
    13'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Тилеманса справа на дальнюю штангу оказался слишком высоким для Сёюнджю.
  • 12'
    Перес справа в штрафной площади получил мяч, но Лонг не позволил Айосе нанести удар по воротам.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ВУД!!! Тэйлор слева исполнил навес к дальней штанге. Вуд при попустительстве Джастина принял мяч и точно с семи метров пробил в дальний угол.
  • 10'
    Матчи в Англии проходят без зрителей. Пандемия во всём мире накладывает ограничения на поддержку спортивных команд.
  • Желтая карточка
    9'
    Родригес на чужой половине поля пошёл прямой ногой на Джастина и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Фол, нарушение
    8'
    Варди на правом фланге атаки нарушил правила, ударив Тэйлора по ногам.
  • 7'
    Прает справа навес в штрафную площадь исполнил слишком высоко и сильно. Мяч улетел за противоположную боковую линию поля.
  • 6'
    Тилеманс слева со штрафного навесил к воротам. Поуп сыграл на выходе кулаками, отправив мяч на противоположный фланг.
  • 5'
    Вуд мог справа убежать к чужим воротам, но Крис замешкался, чем воспользовался Ндиди, выбивший мяч у нападающего "Бёрнли".
  • 4'
    "Лестер" начал встречу с уверенного контроля мяча. Гости стараются прнессинговать прессинг по всему полю.
  • Фол, нарушение
    3'
    Брэйди в центре поля сбил Менди.
  • 2'
    "Лестер" играет в синей форме, "Бёрнли" - в бордовых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и «Бёрнли». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 160
    Лестер 97.5% (156)
    X 1.9% (3)
    Бёрнли 0.6% (1)
    Все прогнозы
    1.69 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Бёрнли
    2.40
    4.46
    6.85
    Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Лестер 1:1 Бёрнли

Исход игры
Лестер
97.5% (156)
Ничья
1.9% (3)
Бёрнли
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.2% (73)
Меньше
53.8% (85)
Обе команды забьют
Да
45.57% (72)
Нет
54.43% (86)
Популярный счёт
2:1 Лестер
32.5% (52)
2:0 Лестер
30.6% (49)
1:0 Лестер
20.6% (33)
3:1 Лестер
10.6% (17)
3:0 Лестер
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 4.00 5.50
1.76 2.90 7.20
1.59 4.40 6.85
1.61 3.97 5.65
1.73 3.14 6.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 8.70 1.05 3.70 1.27 6.80 1.10 3.90 1.25 1.77 2.12 2.70 1.45 1.70 2.15 1.28 3.60 1.19 4.60 1.04 5.30 1.04 10.00
12.00 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.03 1.96 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 10.25
8.58 1.06 6.74 1.07 3.43 1.30 2.72 1.47 1.91 1.95 1.49 2.66 1.33 3.27 1.13 4.85 1.10 5.36 1.03 11.22 1.03 11.22
3.93 1.29 2.81 1.47 2.24 1.69 1.94 1.93 1.71 2.21 3.65 1.30 2.47 1.58 2.02 1.86 1.75 2.15 1.49 2.73 1.70 2.23 1.54 2.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.38 1.97 1.82 2.35 1.58 1.52 2.52 1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00
3.10 1.37 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75
2.88 1.42 1.95 1.91 1.43 2.85 1.11 5.19 1.08 5.95 1.01 14.91 1.02 12.89
3.12 1.38 2.56 1.53 2.00 1.86 1.61 2.38 1.43 2.90 1.21 4.58 1.10 7.31 1.26 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.41 1.75 2.08 1.30 3.30
4.05 1.24 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.17 4.90
2.02 1.77
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
3.60 1.24
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