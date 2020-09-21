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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
14
Хурихан
Конор
17
Трезеге
11
Уоткинс
Олли
10
Грилиш
Джек
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
5
О'Коннелл
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
8
Берге
Сандер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
14
Бёрк
Оливер
Астон Вилла
4-3-3
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 1 0
2. Макбарни Оливер 1 0

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал
Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед
Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Арсенал Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
5. Кристал Пэлас Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8. Брайтон Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Челси Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Лидс Заявка 2 1 0 1 7 - 7 3
11. Ньюкасл Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Бёрнли Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
17. Вест Хэм Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Саутгемптон Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Фулхэм Заявка 2 0 0 2 3 - 7 0
20. Вест Бромвич Заявка 2 0 0 2 2 - 8 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2020, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 150
    Астон Вилла 61.3% (92)
    X 34% (51)
    Шеффилд Юнайтед 4.7% (7)
    Все прогнозы
    3.32 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.58
    3.30
    3.27
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    61.7% (95)
    Ничья
    33.8% (52)
    Шеффилд Юнайтед
    4.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.25% (57)
    Меньше
    62.75% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    65.36% (100)
    Нет
    34.64% (53)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (45)
    2:1 Астон Вилла
    27.9% (43)
    1:0 Астон Вилла
    24.7% (38)
    2:0 Астон Вилла
    5.8% (9)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    2.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (3)
    3:2 Астон Вилла
    1.9% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.65 3.32 2.75
    2.55 3.15 3.10
    2.58 3.30 3.20
    2.74 3.26 2.65
    2.52 3.16 3.27

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    8.60 1.04 6.70 1.11 2.90 1.41 2.23 1.71 1.86 2.00 1.67 2.30 1.32 3.40 1.25 4.20 1.07 7.30 1.07 8.00 1.01 14.50
    7.20 1.05 6.20 1.09 2.82 1.38 2.15 1.70 1.71 2.39 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.20 1.04 7.90 1.01 16.50
    6.02 1.08 5.37 1.10 3.04 1.38 2.35 1.62 1.75 2.13 1.38 3.04 1.26 3.68 1.09 5.60 1.07 6.41 1.02 12.90 1.02 13.38
    3.06 1.42 2.68 1.54 2.27 1.71 1.89 2.03 1.68 2.33 1.51 2.76 1.24 4.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.66 2.21 1.32 3.40 1.08 7.80
    2.56 1.51 1.70 2.15 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
    2.71 1.47 1.81 2.06 1.38 3.04 1.09 5.60 1.07 6.61 1.01 16.35
    2.66 1.53 2.19 1.76 1.70 2.26 1.46 2.89 1.35 3.48
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.57 1.58 2.35 1.22 4.20
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.88
    1.89 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.29
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