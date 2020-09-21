Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Шеффилд Юнайтед
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
11
Уоткинс
Олли
10
Грилиш
Джек
12
Иган
Джон
14
Бёрк
Оливер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
12 Стир ДжедВратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
- Защитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шарп БиллиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|1
|0
|2.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал
Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед
Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Арсенал
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Брайтон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Челси
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Лидс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
61.7% (95)
Ничья
33.8% (52)
Шеффилд Юнайтед
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (57)
Меньше
62.75% (96)
Обе команды забьют
Да
65.36% (100)
Нет
34.64% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (45)
2:1 Астон Вилла
27.9% (43)
1:0 Астон Вилла
24.7% (38)
2:0 Астон Вилла
5.8% (9)
1:2 Шеффилд Юнайтед
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
3:2 Астон Вилла
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.60
|1.04
|6.70
|1.11
|2.90
|1.41
|—
|—
|2.23
|1.71
|1.86
|2.00
|1.67
|2.30
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.25
|4.20
|1.07
|7.30
|1.07
|8.00
|1.01
|14.50
|—
|—
|7.20
|1.05
|6.20
|1.09
|2.82
|1.38
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.71
|2.39
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.22
|4.10
|1.06
|7.20
|1.04
|7.90
|1.01
|16.50
|—
|—
|6.02
|1.08
|5.37
|1.10
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.62
|—
|—
|1.75
|2.13
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.26
|3.68
|1.09
|5.60
|1.07
|6.41
|1.02
|12.90
|1.02
|13.38
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.42
|2.68
|1.54
|2.27
|1.71
|1.89
|2.03
|1.68
|2.33
|1.51
|2.76
|—
|—
|1.24
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|—
|—
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.08
|7.80
|—
|—
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.09
|7.50
|1.06
|8.90
|—
|—
|2.71
|1.47
|—
|—
|1.81
|2.06
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.09
|5.60
|1.07
|6.61
|1.01
|16.35
|2.66
|1.53
|2.19
|1.76
|1.70
|2.26
|1.46
|2.89
|1.35
|3.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—