Астон Вилла
Позже
Стадион: Вилла Парк
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|1
|0
|2.
|Макбарни Оливер
|1
|0
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =5 -9Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал
Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед
Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Арсенал
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Брайтон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
63.9% (46)
Ничья
31.9% (23)
Шеффилд Юнайтед
4.2% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.62% (26)
Меньше
63.38% (45)
Обе команды забьют
Да
64.79% (46)
Нет
35.21% (25)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
29.2% (21)
1:1 Ничья
29.2% (21)
1:0 Астон Вилла
23.6% (17)
2:0 Астон Вилла
6.9% (5)
3:2 Астон Вилла
2.8% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.02
|1.08
|5.37
|1.10
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.62
|—
|—
|1.75
|2.13
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.26
|3.68
|1.09
|5.60
|1.07
|6.41
|1.02
|12.90
|1.02
|13.38
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.43
|2.66
|1.53
|2.26
|1.71
|1.88
|2.03
|1.68
|2.33
|1.50
|2.76
|—
|—
|1.24
|4.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—