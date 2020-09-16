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Астон Вилла
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 1 0
2. Макбарни Оливер 1 0

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал
Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед
Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4:1 Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 1:2 Шеффилд Юнайтед Кубок Шеффилд Юнайтед 1:3 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Арсенал Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вулверхэмптон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Ньюкасл Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Эвертон Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
8. Кристал Пэлас Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Манчестер Сити Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Астон Вилла Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Манчестер Юнайтед Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бёрнли Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тоттенхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лидс Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
15. Саутгемптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Брайтон Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Шеффилд Юнайтед Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Вест Хэм Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Вест Бромвич Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Фулхэм Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 72
    Астон Вилла 63.9% (46)
    X 31.9% (23)
    Шеффилд Юнайтед 4.2% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    2.74
    3.32
    2.85
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    63.9% (46)
    Ничья
    31.9% (23)
    Шеффилд Юнайтед
    4.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.62% (26)
    Меньше
    63.38% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    64.79% (46)
    Нет
    35.21% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    29.2% (21)
    1:1 Ничья
    29.2% (21)
    1:0 Астон Вилла
    23.6% (17)
    2:0 Астон Вилла
    6.9% (5)
    3:2 Астон Вилла
    2.8% (2)
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    Где смотреть матч Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.65 3.32 2.75
    2.74 3.26 2.65
    2.70 3.24 2.85

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    6.02 1.08 5.37 1.10 3.04 1.38 2.35 1.62 1.75 2.13 1.38 3.04 1.26 3.68 1.09 5.60 1.07 6.41 1.02 12.90 1.02 13.38
    3.06 1.43 2.66 1.53 2.26 1.71 1.88 2.03 1.68 2.33 1.50 2.76 1.24 4.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.71 1.47 1.81 2.06 1.38 3.04 1.09 5.60 1.07 6.61 1.01 16.35
    2.70 1.51 2.21 1.73 1.71 2.23 1.46 2.87

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.88
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