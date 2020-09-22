Бэйцзин Гоань
5:1
Конец матча
Стадион: Kunshan Sports Center
Циндао Хайню
1:0
14' ГолYang Yu1
15' Желтая карточкаСичжэ Чжан
36' Желтая карточкаYan Yaki
2:0
38' ГолВиера Хонатан
39' Желтая карточкаYu Yang
3:0
45' ГолФернандо Мартинс
53' Вторая желтая карточкаYan Yaki
4:0
56' ГолВиера Хонатан
64' Желтая карточкаГао Сян
5:0
85' ГолБакамбу Седрик
5:1
90' ПенальтиПопович Денис
25
Го
Цюаньбо
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
18
Jin
Taiyan
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
18
Shi
Zhao
33
Zhe
Shi
4
Yan
Yaki
26
Вукович
Ягош
32
Yu
Yang
11
Bari
Mamatil
15
Jianwen
Wang
27
Jianrong
Zhu
- Основной состав
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
28 Цзян ТаоЗащитник
- Защитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
- Полузащитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
-
29 Ба ДуньНападающий
- Нападающий
-
39 Da Wen
-
32 Guobo Liu
-
20 Ziming Wang
-
24 Fan Yang1
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Shi ZhaoВратарь
-
33 Zhe ShiЗащитник
-
4 Yan YakiЗащитник
-
26 Вукович ЯгошЗащитник
-
32 Yu YangЗащитник
-
11 Bari MamatilПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Jianwen WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jianrong ZhuНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
23 Jiashen LiuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
58 Xinfeng Fang
-
17 Junchen Zhou
-
-
7 Гао Сян
-
9 Cleo
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
15'
36'
38'
2:0
39'
45'
46'
53'
56'
4:0
59'
64'
68'
76'
77'
85'
5:0
90'
5:1
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакамбу Седрик
|10 (1)
|0.83
|2.
|Alan VI
|4
|0.33
|3.
|Виера Хонатан
|3
|0.25
|4.
|Юйнин Чжан
|3
|0.25
|5.
|Аугусто Ренато
|2
|0.17
|6.
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0.17
|7.
|Сичжэ Чжан
|1
|0.08
|8.
|Ziming Wang
|1
|0.08
|9.
|Пяо Чэн
|1
|0.08
|10.
|Фернандо Мартинс
|1
|0.08
|11.
|Yang Yu1
|1
|0.08
|12.
|Lei Li1
|1
|0.08
|13.
|Gang Wang
|0
|0
|14.
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|15.
|Jin Taiyan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алессандрини Ромен
|5 (1)
|0.42
|2.
|Jianrong Zhu
|3
|0.25
|3.
|Junchen Zhou
|1
|0.08
|4.
|Попович Денис
|1 (1)
|0.08
|5.
|Dong Wang
|1 (1)
|0.08
|6.
|Wei Wang
|0
|0
|7.
|Вукович Ягош
|0
|0
|8.
|Yan Yaki
|0
|0
|9.
|Гао Сян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йеннарис Никлас
|4
|0
|2.
|Сичжэ Чжан
|3
|0
|3.
|Gang Wang
|3
|0
|4.
|Дабао Юй
|2
|0
|5.
|Го Цюаньбо
|0
|1
|6.
|Fan Yang1
|0
|1
|7.
|Пен Лю
|1
|0
|8.
|Виера Хонатан
|1
|0
|9.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|10.
|Чи Чжунго
|1
|0
|11.
|Jin Taiyan
|1
|0
|12.
|Yang Yu1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yan Yaki
|3
|1
|2.
|Zheng Zou
|4
|0
|3.
|Гао Сян
|3
|0
|4.
|Zhe Shi
|3
|0
|5.
|Алессандрини Ромен
|1
|1
|6.
|Wei Wang
|1
|1
|7.
|Yu Yang
|2
|0
|8.
|Jiashen Liu
|2
|0
|9.
|Zihao Yan
|2
|0
|10.
|Jianrong Zhu
|1
|0
|11.
|Минала Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бэйцзин Гоань
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|20% (6)
|10% (3)
|13.33% (4)
|Циндао Хайню
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань
Циндао Хайню Последние 20 матчей: + = -Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан
Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:2 Наньтун Чжиюнь Shanghai Shenxin1 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:0 Бэйцзин БГ Циндао Хайню 3:1 Ляонин Хувин Чанчунь Ятай 1:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:0 Мэйчжоу Хакка Циндао Хайню 3:2 Гуандун Саузерн Тайгерс Циндао Хайню 3:1 Сычуань Лонгфор
Последние игры между собой
Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Циндао Хайню: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|10
|1
|1
|29 - 10
|31
|2.
|Шаньдун Лунэн
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|3.
|Цзянсу Сунин
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|5.
|Шеньчжень
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|6.
|Гуанчжоу Фули
|12
|4
|2
|6
|14 - 26
|14
|7.
|Далянь Ифан
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|1
|3
|8
|14 - 29
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|11
|8
|2
|1
|24 - 10
|26
|2.
|Бэйцзин Гоань
|12
|7
|4
|1
|32 - 18
|25
|3.
|Шицзячжуан
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Ухань Цзалл
|11
|5
|1
|5
|16 - 13
|16
|5.
|Чуньцинь Лифан
|11
|4
|3
|4
|16 - 18
|15
|6.
|Хэбей Форчун
|11
|4
|3
|4
|19 - 22
|15
|7.
|Циндао Хайню
|12
|1
|4
|7
|11 - 24
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|11
|0
|2
|9
|8 - 26
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|6.50
|1.09
|5.60
|1.12
|6.50
|1.11
|—
|—
|4.75
|1.18
|2.12
|1.72
|6.50
|1.11
|—
|—
|5.10
|1.16
|—
|—
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.25
|3.90
|—
|—
|1.14
|5.55
|1.10
|6.80
|—
|—
|—
|—
|6.50
|1.07
|5.60
|1.10
|3.04
|1.33
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|2.00
|1.99
|—
|—
|1.52
|2.43
|—
|—
|1.36
|2.89
|—
|—
|1.16
|4.40
|—
|—
|1.13
|5.00
|—
|—
|1.03
|8.30
|—
|—
|12.95
|1.01
|12.15
|1.02
|5.26
|1.13
|4.39
|1.18
|2.60
|1.45
|—
|—
|2.07
|1.69
|—
|—
|1.66
|2.12
|—
|—
|1.36
|2.94
|—
|—
|1.27
|3.48
|—
|—
|1.12
|5.49
|—
|—
|1.10
|6.03
|—
|—
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|7.70
|1.10
|—
|—
|3.33
|1.35
|3.06
|1.38
|2.65
|1.49
|2.14
|1.73
|1.87
|1.98
|1.65
|2.26
|4.63
|1.19
|2.93
|1.41
|2.80
|1.44
|2.42
|1.58
|2.03
|1.81
|1.71
|2.16
|1.54
|2.51
|1.32
|3.39
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|3.00
|1.36
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.50
|2.55
|—
|—
|1.25
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.54
|1.27
|—
|—
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.44
|2.66
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.64
|1.25
|—
|—
|2.56
|1.46
|—
|—
|1.66
|2.12
|—
|—
|1.26
|3.55
|—
|—
|1.17
|4.54
|1.04
|8.81
|1.03
|9.60
|4.06
|1.24
|3.41
|1.32
|2.74
|1.46
|2.00
|1.84
|1.92
|1.93
|1.57
|2.43
|1.24
|4.08
|1.17
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—