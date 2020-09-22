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Бэйцзин Гоань
5:1
Конец матча

Стадион:
Циндао Хайню
0'
1:0
14' Гол
Yang Yu1
15' Желтая карточка
Сичжэ Чжан
36' Желтая карточка
Yan Yaki
2:0
38' Гол
Виера Хонатан
39' Желтая карточка
Yu Yang
3:0
45' Гол
Фернандо Мартинс
53' Вторая желтая карточка
Yan Yaki
4:0
56' Гол
Виера Хонатан
64' Желтая карточка
Гао Сян
5:0
85' Гол
Бакамбу Седрик
5:1
90' Пенальти
Попович Денис
90'+3
25
Го
Цюаньбо
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
3
Yang
Yu1
18
Jin
Taiyan
10
Сичжэ
Чжан
6
Чи
Чжунго
5
Аугусто
Ренато
21
Виера
Хонатан
17
Бакамбу
Седрик
19
Alan
VI
18
Shi
Zhao
33
Zhe
Shi
4
Yan
Yaki
26
Вукович
Ягош
32
Yu
Yang
11
Bari
Mamatil
19
Минала
Джозеф
15
Jianwen
Wang
30
Ezimet
Memetabdulla
10
Алессандрини
Ромен
27
Jianrong
Zhu
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Циндао Хайню
4-4-1-1

Ход матча

14'
Yang Yu1
(Сичжэ Чжан)
1:0
15'
Сичжэ Чжан
 
31'
Фернандо Мартинс
Аугусто Ренато
 
36'
 
Yan Yaki
38'
Виера Хонатан
(Бакамбу Седрик)
2:0
39'
 
Yu Yang
45'
Фернандо Мартинс
(Виера Хонатан)
3:0
46'
 
Гао Сян
Bari Mamatil
46'
 
Попович Денис
Jianwen Wang
53'
 
Yan Yaki
55'
 
Jiashen Liu
Алессандрини Ромен
56'
Виера Хонатан
4:0
59'
 
Cleo
Jianrong Zhu
64'
 
Гао Сян
68'
Пен Лю
Виера Хонатан
 
68'
Цзян Тао
Gang Wang
 
76'
Ziming Wang
Сичжэ Чжан
 
76'
Юйнин Чжан
Alan VI
 
77'
 
Junchen Zhou
Zhe Shi
85'
Бакамбу Седрик
5:0
90'
5:1
Попович Денис

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакамбу Седрик 10 (1) 0.83
2. Alan VI 4 0.33
3. Виера Хонатан 3 0.25
4. Юйнин Чжан 3 0.25
5. Аугусто Ренато 2 0.17
6. Сетер Йон-Хоу 2 0.17
7. Сичжэ Чжан 1 0.08
8. Ziming Wang 1 0.08
9. Пяо Чэн 1 0.08
10. Фернандо Мартинс 1 0.08
11. Yang Yu1 1 0.08
12. Lei Li1 1 0.08
13. Gang Wang 0 0
14. Йеннарис Никлас 0 0
15. Jin Taiyan 0 0
Циндао Хайню
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алессандрини Ромен 5 (1) 0.42
2. Jianrong Zhu 3 0.25
3. Junchen Zhou 1 0.08
4. Попович Денис 1 (1) 0.08
5. Dong Wang 1 (1) 0.08
6. Wei Wang 0 0
7. Вукович Ягош 0 0
8. Yan Yaki 0 0
9. Гао Сян 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Йеннарис Никлас 4 0
2. Сичжэ Чжан 3 0
3. Gang Wang 3 0
4. Дабао Юй 2 0
5. Го Цюаньбо 0 1
6. Fan Yang1 0 1
7. Пен Лю 1 0
8. Виера Хонатан 1 0
9. Фернандо Мартинс 1 0
10. Чи Чжунго 1 0
11. Jin Taiyan 1 0
12. Yang Yu1 1 0
Циндао Хайню
# Игрок      
1. Yan Yaki 3 1
2. Zheng Zou 4 0
3. Гао Сян 3 0
4. Zhe Shi 3 0
5. Алессандрини Ромен 1 1
6. Wei Wang 1 1
7. Yu Yang 2 0
8. Jiashen Liu 2 0
9. Zihao Yan 2 0
10. Jianrong Zhu 1 0
11. Минала Джозеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бэйцзин Гоань 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4)
 Циндао Хайню 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -
Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Тянцзинь Цюаньцзянь 0:3 Бэйцзин Гоань
Циндао Хайню Последние 20 матчей: + = -
Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:3 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан
Циндао Хайню 0:3 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:2 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 0:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Ухань Цзалл 2:0 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:2 Наньтун Чжиюнь Shanghai Shenxin1 0:2 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:0 Бэйцзин БГ Циндао Хайню 3:1 Ляонин Хувин Чанчунь Ятай 1:1 Циндао Хайню Циндао Хайню 1:0 Мэйчжоу Хакка Циндао Хайню 3:2 Гуандун Саузерн Тайгерс Циндао Хайню 3:1 Сычуань Лонгфор

Последние игры между собой

Бэйцзин Гоань: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Циндао Хайню: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Кубок Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 12 10 1 1 29 - 10 31
2. Шаньдун Лунэн 12 6 2 4 17 - 11 20
3. Цзянсу Сунин 12 5 5 2 20 - 14 20
4. Шанхай Шэньхуа 12 3 6 3 12 - 15 15
5. Шеньчжень 12 4 2 6 17 - 18 14
6. Гуанчжоу Фули 12 4 2 6 14 - 26 14
7. Далянь Ифан 12 2 5 5 17 - 17 11
8. Хэнань Цзянье 12 1 3 8 14 - 29 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 11 8 2 1 24 - 10 26
2. Бэйцзин Гоань 12 7 4 1 32 - 18 25
3. Шицзячжуан 11 4 5 2 17 - 12 17
4. Ухань Цзалл 11 5 1 5 16 - 13 16
5. Чуньцинь Лифан 11 4 3 4 16 - 18 15
6. Хэбей Форчун 11 4 3 4 19 - 22 15
7. Циндао Хайню 12 1 4 7 11 - 24 7
8. Тянцзинь Тэда 11 0 2 9 8 - 26 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.05 16.00 29.00
1.23 7.60 17.75
1.28 5.69 8.92
1.05 13.82 48.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
6.50 1.09 5.60 1.12 6.50 1.11 4.75 1.18 2.12 1.72 6.50 1.11 5.10 1.16 3.05 1.37 2.00 1.80 1.25 3.90 1.14 5.55 1.10 6.80
6.50 1.07 5.60 1.10 3.04 1.33 2.48 1.50 2.00 1.99 1.52 2.43 1.36 2.89 1.16 4.40 1.13 5.00 1.03 8.30
12.95 1.01 12.15 1.02 5.26 1.13 4.39 1.18 2.60 1.45 2.07 1.69 1.66 2.12 1.36 2.94 1.27 3.48 1.12 5.49 1.10 6.03 1.03 9.60 1.03 9.60
7.70 1.10 3.33 1.35 3.06 1.38 2.65 1.49 2.14 1.73 1.87 1.98 1.65 2.26 4.63 1.19 2.93 1.41 2.80 1.44 2.42 1.58 2.03 1.81 1.71 2.16 1.54 2.51 1.32 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.36 2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90
3.54 1.27 1.92 1.82 1.44 2.66
3.64 1.25 2.56 1.46 1.66 2.12 1.26 3.55 1.17 4.54 1.04 8.81 1.03 9.60
4.06 1.24 3.41 1.32 2.74 1.46 2.00 1.84 1.92 1.93 1.57 2.43 1.24 4.08 1.17 5.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.92 1.87 1.52 2.52
4.35 1.19 2.19 1.63 1.63 2.19

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
1.83 1.89
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.38
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