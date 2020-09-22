Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бэйцзин Гоань будет все-таки засчитан.

49' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

47' Г О О О О Л - Фернандо Мартинс изменил счет на табло!

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе

41' Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Алессандрини Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Фернандо Мартинс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Янг Ю получил желтую карточку от судьи

38' Yaki Yen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Yaki Yen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

35' Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Алессандрини Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Shi Zhao взял и забрал мяч на выходе

34' Yaki Yen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' После штрафного удара,который нанес Фернандо Мартинс мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

33' Shi Zhao взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновлен

31' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

29' Аугусто Ренато на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Отличные скиллы показывает Бакамбу Седрик , обводя своих соперников

24' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Минала Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Сичжэ Чжан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Shi Zhao взял и забрал мяч на выходе

21' Го Цюаньбо взял и забрал мяч на выходе

19' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' ШТАНГА! Так было близко к голу - Алан де Карвальо нанес удар в каркас ворот!

17' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Jianwen Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Матч возобновлен

16' Ezimet Memetabdulla на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Сичжэ Чжан получил желтую карточку от судьи

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бэйцзин Гоань пробьет пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Отличные скиллы показывает Виера Хонатан , обводя своих соперников

10' Янг Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Циндао Хайню вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом

6' Выглядело как неплохой момент. Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

6' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Jianwen Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Циндао Хайню вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.