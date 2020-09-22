Шицзячжуан
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Kunshan Sports Center
Шанхай СИПГ
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
18
Zhiyun
Zheng
33
Shihao
Piao
8
Ромуло
22
Jiyu
Zhong
10
Matheus
XIII
23
Хуань
Фу
5
Кэ
Ши
13
Чжэнь
Вэй
19
Муй
Аарон
20
Shiyuan
Yang
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
18 Zhiyun ZhengЗащитник
-
33 Shihao PiaoПолузащитник
-
8 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jiyu ZhongПолузащитник
-
10 Matheus XIIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Xuan CaoЗащитник
-
17 Zihao WangПолузащитник
- Нападающий
-
28 Yubiao Deng
-
32 Zeng Chen
-
42 Xuelong Sun
-
27 Ziming Liu
-
20 Xinyu Liu1
-
-
29 Feng Han
-
21 Pu Chen
-
23 Yiming Yang
-
Главный тренер: Afshin Ghotbi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Rui YuЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
-
24 Wenjie Lei
-
12 Wei Chen2
-
17 Binbin Chen
-
Главный тренер: Перейра Витор
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
20 Владение мячом, % 80
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мурики Гильерме
|4 (2)
|0.36
|2.
|Matheus XIII
|3 (1)
|0.27
|3.
|Yifeng Zang
|2
|0.18
|4.
|Сунзу Стоппила
|2
|0.18
|5.
|Oscar Taty Maritu
|2
|0.18
|6.
|Peng Wang III
|1
|0.09
|7.
|Jiyu Zhong
|1
|0.09
|8.
|Chen Pu
|1
|0.09
|9.
|Pu Chen
|1
|0.09
|10.
|Zhiyun Zheng
|0
|0
|11.
|Ромуло
|0
|0
|12.
|Xinyu Liu1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арнаутович Марко
|7
|0.64
|2.
|Оскар дос Сантос
|5 (3)
|0.45
|3.
|Лопес Рикардо II
|4
|0.36
|4.
|Шэньчао Ван
|3
|0.27
|5.
|Халк Живанилдо
|3
|0.27
|6.
|Ахмедов Одил
|1
|0.09
|7.
|Муй Аарон
|1
|0.09
|8.
|Вэньцзюнь Люй
|0
|0
|9.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|0
|10.
|Хуань Фу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Chengjian Liao
|5
|0
|2.
|Peng Wang III
|5
|0
|3.
|Сунзу Стоппила
|3
|0
|4.
|Zitong Chen
|3
|0
|5.
|Puliang Shao
|2
|0
|6.
|Xuan Cao
|1
|0
|7.
|Zihao Wang
|1
|0
|8.
|Zhiyun Zheng
|1
|0
|9.
|Shihao Piao
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|3
|0
|2.
|Ли Шенглонг
|3
|0
|3.
|Оскар дос Сантос
|2
|0
|4.
|Muzepper Mirahmetjan
|2
|0
|5.
|Binbin Chen
|2
|0
|6.
|Чжэнь Вэй
|0
|1
|7.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|8.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|9.
|Chuangyi Lin
|1
|0
|10.
|Хай Юй
|1
|0
|11.
|Shiyuan Yang
|1
|0
|12.
|Кэ Ши
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шицзячжуан
|5.88% (1)
|0
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|Шанхай СИПГ
|0
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
Предыдущие игры
Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:2 Чанчунь Ятай Ляонин Хувин 0:2 Шицзячжуан
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Шанхай СИПГ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|12
|10
|1
|1
|29 - 10
|31
|2.
|Шаньдун Лунэн
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|3.
|Цзянсу Сунин
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|12
|3
|6
|3
|12 - 15
|15
|5.
|Шеньчжень
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|6.
|Гуанчжоу Фули
|12
|4
|2
|6
|14 - 26
|14
|7.
|Далянь Ифан
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|8.
|Хэнань Цзянье
|12
|1
|3
|8
|14 - 29
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|0:0
|12
|8
|3
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Бэйцзин Гоань
|12
|7
|4
|1
|32 - 18
|25
|3.
|Чуньцинь Лифан
|1:0
|12
|5
|3
|4
|17 - 18
|18
|4.
|Хэбей Форчун
|12
|5
|3
|4
|20 - 22
|18
|5.
|Шицзячжуан
|0:0
|12
|4
|6
|2
|17 - 12
|18
|6.
|Ухань Цзалл
|0:1
|12
|5
|1
|6
|16 - 14
|16
|7.
|Циндао Хайню
|12
|1
|4
|7
|11 - 24
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|12
|0
|2
|10
|8 - 27
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|5.10
|1.17
|4.20
|1.25
|—
|—
|2.52
|1.52
|2.14
|1.71
|1.89
|1.80
|1.70
|2.15
|1.53
|2.27
|1.33
|3.25
|1.21
|3.90
|1.08
|6.80
|1.06
|7.50
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|11.25
|1.00
|4.80
|1.15
|4.00
|1.23
|—
|—
|2.60
|1.65
|—
|—
|1.91
|1.87
|—
|—
|1.56
|2.27
|1.28
|3.24
|1.20
|3.84
|1.07
|6.30
|1.06
|6.95
|—
|—
|—
|—
|11.34
|1.02
|9.60
|1.03
|4.87
|1.15
|4.14
|1.20
|—
|—
|2.53
|1.47
|—
|—
|2.01
|1.73
|—
|—
|1.63
|2.17
|1.34
|3.04
|1.25
|3.64
|1.11
|5.74
|1.09
|6.35
|1.03
|9.60
|1.02
|10.73
|—
|—
|—
|—
|5.43
|1.16
|—
|—
|2.78
|1.47
|2.44
|1.58
|2.17
|1.72
|1.92
|1.95
|1.69
|2.21
|1.56
|2.48
|—
|—
|1.21
|4.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.55
|1.55
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.43
|1.52
|—
|—
|1.61
|2.22
|—
|—
|1.24
|3.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.26
|—
|—
|2.50
|1.48
|—
|—
|1.64
|2.15
|—
|—
|1.25
|3.64
|1.17
|4.54
|1.04
|8.81
|1.03
|9.60
|—
|—
|3.12
|1.38
|2.48
|1.56
|1.87
|1.99
|1.60
|2.39
|1.41
|2.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—