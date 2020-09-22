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  3. Китай
Шицзячжуан
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Шанхай СИПГ
0' 7'
14
Puliang
Shao
19
Chengjian
Liao
13
Сунзу
Стоппила
6
Yun
Yang
18
Zhiyun
Zheng
33
Shihao
Piao
8
Ромуло
15
Peng
Wang
III
22
Jiyu
Zhong
10
Matheus
XIII
9
Oscar
Taty
Maritu
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
23
Хуань
Фу
5
Кэ
Ши
13
Чжэнь
Вэй
11
Вэньцзюнь
Люй
19
Муй
Аарон
8
Оскар
дос
Сантос
20
Shiyuan
Yang
10
Халк
Живанилдо
7
Арнаутович
Марко
Шицзячжуан
4-4-1-1
Шанхай СИПГ
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мурики Гильерме 4 (2) 0.36
2. Matheus XIII 3 (1) 0.27
3. Yifeng Zang 2 0.18
4. Сунзу Стоппила 2 0.18
5. Oscar Taty Maritu 2 0.18
6. Peng Wang III 1 0.09
7. Jiyu Zhong 1 0.09
8. Chen Pu 1 0.09
9. Pu Chen 1 0.09
10. Zhiyun Zheng 0 0
11. Ромуло 0 0
12. Xinyu Liu1 0 0
Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арнаутович Марко 7 0.64
2. Оскар дос Сантос 5 (3) 0.45
3. Лопес Рикардо II 4 0.36
4. Шэньчао Ван 3 0.27
5. Халк Живанилдо 3 0.27
6. Ахмедов Одил 1 0.09
7. Муй Аарон 1 0.09
8. Вэньцзюнь Люй 0 0
9. Muzepper Mirahmetjan 0 0
10. Хуань Фу 0 0

Карточки

Шицзячжуан
# Игрок      
1. Chengjian Liao 5 0
2. Peng Wang III 5 0
3. Сунзу Стоппила 3 0
4. Zitong Chen 3 0
5. Puliang Shao 2 0
6. Xuan Cao 1 0
7. Zihao Wang 1 0
8. Zhiyun Zheng 1 0
9. Shihao Piao 1 0
Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 3 0
2. Ли Шенглонг 3 0
3. Оскар дос Сантос 2 0
4. Muzepper Mirahmetjan 2 0
5. Binbin Chen 2 0
6. Чжэнь Вэй 0 1
7. Халк Живанилдо 1 0
8. Арнаутович Марко 1 0
9. Chuangyi Lin 1 0
10. Хай Юй 1 0
11. Shiyuan Yang 1 0
12. Кэ Ши 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шицзячжуан 5.88% (1) 0 35.29% (6) 5.88% (1) 17.65% (3) 35.29% (6)
 Шанхай СИПГ 0 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6)

Предыдущие игры

Шицзячжуан Последние 20 матчей: + = -
Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 1:0 Ухань Цзалл Циндао Хайню 0:1 Шицзячжуан
Шицзячжуан 3:1 Хэбей Форчун Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 1:0 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:0 Синцзянь Тяншань Сычуань Лонгфор 2:3 Шицзячжуан Шицзячжуан 2:1 Гуйчжоу Хэнфэн Шицзячжуан 1:0 Мэйчжоу Хакка Шицзячжуан 0:1 Гуандун Саузерн Тайгерс Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Шицзячжуан Шицзячжуан 3:2 Чанчунь Ятай Ляонин Хувин 0:2 Шицзячжуан
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -
Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Урава Редс 1:1 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Шицзячжуан: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Шанхай СИПГ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 0:2 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 4:1 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига
Шанхай СИПГ 2:2 Шицзячжуан Суперлига Шицзячжуан 2:2 Шанхай СИПГ Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 12 10 1 1 29 - 10 31
2. Шаньдун Лунэн 12 6 2 4 17 - 11 20
3. Цзянсу Сунин 12 5 5 2 20 - 14 20
4. Шанхай Шэньхуа 12 3 6 3 12 - 15 15
5. Шеньчжень 12 4 2 6 17 - 18 14
6. Гуанчжоу Фули 12 4 2 6 14 - 26 14
7. Далянь Ифан 12 2 5 5 17 - 17 11
8. Хэнань Цзянье 12 1 3 8 14 - 29 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 0:0 12 8 3 1 24 - 10 27
2. Бэйцзин Гоань 12 7 4 1 32 - 18 25
3. Чуньцинь Лифан 1:0 12 5 3 4 17 - 18 18
4. Хэбей Форчун 12 5 3 4 20 - 22 18
5. Шицзячжуан 0:0 12 4 6 2 17 - 12 18
6. Ухань Цзалл 0:1 12 5 1 6 16 - 14 16
7. Циндао Хайню 12 1 4 7 11 - 24 7
8. Тянцзинь Тэда 12 0 2 10 8 - 27 2
  • Первый тайм
  • 7'
    Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Shiyuan Yang из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Oscar Taty Maritu
  • 5'
    Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Chengjian Liao из команды Шицзячжуан отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Шицзячжуан: 20%, Шанхай СИПГ: 80%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Shiyuan Yang возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    5'
    Матеус возвращается на поле.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Матеус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Shiyuan Yang получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Shiyuan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    3'
    Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Shiyuan Yang из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Матеус пострадал.
  • 2'
    Oscar Taty Maritu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
  • 2'
    Yun Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Сунзу Стоппила из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Кэ Ши
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Шицзячжуан начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kunshan Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Шанхай СИПГ
9.00
5.00
1.46
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.00 4.30 1.45
7.20 5.00 1.42
9.30 4.90 1.45
4.77 4.37 1.58
7.70 4.63 1.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 5.10 1.17 4.20 1.25 2.52 1.52 2.14 1.71 1.89 1.80 1.70 2.15 1.53 2.27 1.33 3.25 1.21 3.90 1.08 6.80 1.06 7.50 1.02 11.50
11.25 1.00 4.80 1.15 4.00 1.23 2.60 1.65 1.91 1.87 1.56 2.27 1.28 3.24 1.20 3.84 1.07 6.30 1.06 6.95
11.34 1.02 9.60 1.03 4.87 1.15 4.14 1.20 2.53 1.47 2.01 1.73 1.63 2.17 1.34 3.04 1.25 3.64 1.11 5.74 1.09 6.35 1.03 9.60 1.02 10.73
5.43 1.16 2.78 1.47 2.44 1.58 2.17 1.72 1.92 1.95 1.69 2.21 1.56 2.48 1.21 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.70 1.27 2.55 1.55 1.65 2.22 1.21 4.10
3.26 1.31 2.43 1.52 1.61 2.22 1.24 3.80
3.55 1.26 2.50 1.48 1.64 2.15 1.25 3.64 1.17 4.54 1.04 8.81 1.03 9.60
3.12 1.38 2.48 1.56 1.87 1.99 1.60 2.39 1.41 2.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.75 1.47 2.65 1.33 3.25
3.46 1.28 1.97 1.78 1.49 2.51

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
1.57 2.28
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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