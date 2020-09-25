Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Как он промахнулся? Бакамбу Седрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

96' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

96' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Матч возобновлен

95' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

92' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Судье надоело, что Ли Шенглонг тянет время и он наказал его горчичником

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Халк Живанилдо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

89' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Юйнин Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Shiyuan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

79' Хуань Фу получил желтую карточку от судьи

78' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' ШТАНГА! Халк Живанилдо обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

72' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Shiyuan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бэйцзин Гоань пробьет пенальти!

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

53' ШТАНГА! Халк Живанилдо обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

52' Алан де Карвальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Халк Живанилдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Min-Jae Kim выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.