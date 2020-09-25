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Шанхай СИПГ
1:0
Конец матча

Стадион:
Бэйцзин Гоань
0'
20' Желтая карточка
Лопес Рикардо II
36' Желтая карточка
Shiyuan Yang
43' Желтая карточка
Yang Yu1
43' Желтая карточка
Lei Li1
1:0
44' Пенальти
Халк Живанилдо
45' Желтая карточка
Чи Чжунго
79' Желтая карточка
Хуань Фу
90' Желтая карточка
Ли Шенглонг
90'+8
1
Цзюнь-Лин
Янь
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
4
Шэньчао
Ван
19
Муй
Аарон
8
Оскар
дос
Сантос
20
Shiyuan
Yang
10
Халк
Живанилдо
14
Ли
Шенглонг
9
Лопес
Рикардо
II
25
Го
Цюаньбо
27
Gang
Wang
2
Min-Jae
Kim2
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
21
Виера
Хонатан
23
Йеннарис
Никлас
6
Чи
Чжунго
10
Сичжэ
Чжан
17
Бакамбу
Седрик
19
Alan
VI
Шанхай СИПГ
4-3-3
Бэйцзин Гоань
4-4-2

Ход матча

20'
Лопес Рикардо II
 
36'
Shiyuan Yang
 
43'
 
Yang Yu1
43'
 
Lei Li1
44'
Халк Живанилдо
1:0
45'
 
Чи Чжунго
62'
 
Юйнин Чжан
Alan VI
62'
 
Фернандо Мартинс
Йеннарис Никлас
71'
 
Ziming Wang
Сичжэ Чжан
79'
Хуань Фу
 
85'
 
Дабао Юй
Min-Jae Kim2
85'
 
Fan Yang1
Чи Чжунго
88'
Кэ Ши
Лопес Рикардо II
 
90'
Ли Шенглонг
 
90'
Вэньцзюнь Люй
Ли Шенглонг
 
90'
Muzepper Mirahmetjan
Shiyuan Yang
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 24 Нарушения правил 25
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арнаутович Марко 7 0.54
2. Оскар дос Сантос 5 (3) 0.38
3. Халк Живанилдо 5 (2) 0.38
4. Лопес Рикардо II 4 0.31
5. Шэньчао Ван 3 0.23
6. Ахмедов Одил 1 0.08
7. Муй Аарон 1 0.08
8. Вэньцзюнь Люй 0 0
9. Muzepper Mirahmetjan 0 0
10. Хуань Фу 0 0
Бэйцзин Гоань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакамбу Седрик 10 (1) 0.77
2. Alan VI 4 0.31
3. Виера Хонатан 3 0.23
4. Юйнин Чжан 3 0.23
5. Аугусто Ренато 2 0.15
6. Сетер Йон-Хоу 2 0.15
7. Сичжэ Чжан 1 0.08
8. Ziming Wang 1 0.08
9. Пяо Чэн 1 0.08
10. Фернандо Мартинс 1 0.08
11. Yang Yu1 1 0.08
12. Lei Li1 1 0.08
13. Gang Wang 0 0
14. Йеннарис Никлас 0 0
15. Jin Taiyan 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
# Игрок      
1. Хуань Фу 4 0
2. Ли Шенглонг 4 0
3. Shiyuan Yang 3 0
4. Чжэнь Вэй 1 1
5. Оскар дос Сантос 2 0
6. Muzepper Mirahmetjan 2 0
7. Binbin Chen 2 0
8. Халк Живанилдо 1 0
9. Арнаутович Марко 1 0
10. Муй Аарон 1 0
11. Цзюнь-Лин Янь 1 0
12. Chuangyi Lin 1 0
13. Лопес Рикардо II 1 0
14. Хай Юй 1 0
15. Кэ Ши 1 0
Бэйцзин Гоань
# Игрок      
1. Йеннарис Никлас 4 0
2. Сичжэ Чжан 3 0
3. Gang Wang 3 0
4. Дабао Юй 2 0
5. Чи Чжунго 2 0
6. Yang Yu1 2 0
7. Го Цюаньбо 0 1
8. Fan Yang1 0 1
9. Пен Лю 1 0
10. Виера Хонатан 1 0
11. Фернандо Мартинс 1 0
12. Jin Taiyan 1 0
13. Lei Li1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шанхай СИПГ 0 15.38% (4) 23.08% (6) 11.54% (3) 26.92% (7) 23.08% (6)
 Бэйцзин Гоань 13.33% (4) 23.33% (7) 20% (6) 20% (6) 10% (3) 13.33% (4)

Предыдущие игры

Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -
Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню
Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -
Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда
Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ

Последние игры между собой

Шанхай СИПГ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Суперкубок
Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 13 10 1 2 30 - 12 31
2. Шаньдун Лунэн 13 7 2 4 19 - 11 23
3. Цзянсу Сунин 13 6 5 2 22 - 15 23
4. Шанхай Шэньхуа 13 4 6 3 14 - 15 18
5. Шеньчжень 13 5 2 6 20 - 19 17
6. Гуанчжоу Фули 13 4 2 7 14 - 28 14
7. Далянь Ифан 13 2 5 6 18 - 20 11
8. Хэнань Цзянье 13 1 3 9 14 - 31 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 13 10 2 1 26 - 10 32
2. Бэйцзин Гоань 13 7 4 2 32 - 19 25
3. Чуньцинь Лифан 13 6 3 4 21 - 19 21
4. Хэбей Форчун 13 6 3 4 22 - 22 21
5. Шицзячжуан 13 4 5 4 18 - 17 17
6. Ухань Цзалл 13 5 1 7 16 - 16 16
7. Циндао Хайню 13 2 4 7 14 - 24 10
8. Тянцзинь Тэда 13 0 2 11 8 - 30 2
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzhou Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.40 4.15 9.50
1.23 4.60 20.00
2.24 4.05 3.24
2.28 3.73 2.87
3.15 2.94 2.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.20 1.10 11.50 1.01 1.85 1.90 3.90 1.22 1.13 5.40 2.14 1.71 1.92 1.88 1.71 2.14 1.09 6.50 1.29 3.40 1.04 9.00 1.09 6.60 1.08 7.30 1.01 12.00
12.50 1.01 4.90 1.15 4.00 1.22 2.60 1.62 1.89 1.85 1.56 2.29 1.27 3.26 1.21 3.84
10.70 1.04 10.70 1.04 4.61 1.17 3.83 1.25 2.47 1.57 1.95 1.91 1.60 2.40 1.31 3.43 1.23 3.99 1.09 6.09 1.08 6.62 1.03 13.01 1.02 13.47
6.38 1.12 2.94 1.42 2.30 1.65 1.97 1.89 1.62 2.36 1.44 2.84 1.34 3.32 2.26 1.68 1.99 1.88 1.75 2.15 1.60 2.42 1.23 4.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.45 2.62 2.39 1.53 1.03 10.00 1.22 4.00 1.02 11.00
3.42 1.28 2.48 1.50 1.61 2.22 1.24 3.80
3.55 1.29 2.49 1.56 1.64 2.32 1.24 3.91 1.16 4.70 1.04 10.70 1.03 11.89
1.28 3.72 1.15 5.69 2.50 1.56 1.88 1.99 1.61 2.39 1.42 2.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.15
3.62 1.26 1.97 1.78 1.47 2.57

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
1.53 2.49
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
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