Шанхай СИПГ
1:0
Конец матча
Стадион: Suzhou Olympic Sports Centre
Бэйцзин Гоань
20' Желтая карточкаЛопес Рикардо II
36' Желтая карточкаShiyuan Yang
43' Желтая карточкаYang Yu1
43' Желтая карточкаLei Li1
1:0
44' ПенальтиХалк Живанилдо
45' Желтая карточкаЧи Чжунго
79' Желтая карточкаХуань Фу
90' Желтая карточкаЛи Шенглонг
23
Хуань
Фу
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
19
Муй
Аарон
20
Shiyuan
Yang
14
Ли
Шенглонг
25
Го
Цюаньбо
27
Gang
Wang
3
Yang
Yu1
4
Lei
Li1
10
Сичжэ
Чжан
19
Alan
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Хуань ФуЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
- Защитник
-
19 Муй АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Shiyuan YangПолузащитник
- Нападающий
-
14 Ли ШенглонгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Rui YuЗащитник
-
5 Кэ ШиЗащитник
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Chuangyi LinПолузащитник
- Нападающий
-
24 Wenjie Lei
-
-
17 Binbin Chen
-
12 Wei Chen2
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
- Защитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
4 Lei Li1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Alan VIНападающий
- Запасные игроки
-
1 Сень ХоуВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
28 Цзян ТаоЗащитник
-
18 Jin TaiyanЗащитник
- Защитник
-
26 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
-
32 Guobo Liu
-
20 Ziming Wang
-
24 Fan Yang1
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
20'
36'
43'
43'
44'
1:0
45'
62'
79'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
24 Нарушения правил 25
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арнаутович Марко
|7
|0.54
|2.
|Оскар дос Сантос
|5 (3)
|0.38
|3.
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|0.38
|4.
|Лопес Рикардо II
|4
|0.31
|5.
|Шэньчао Ван
|3
|0.23
|6.
|Ахмедов Одил
|1
|0.08
|7.
|Муй Аарон
|1
|0.08
|8.
|Вэньцзюнь Люй
|0
|0
|9.
|Muzepper Mirahmetjan
|0
|0
|10.
|Хуань Фу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакамбу Седрик
|10 (1)
|0.77
|2.
|Alan VI
|4
|0.31
|3.
|Виера Хонатан
|3
|0.23
|4.
|Юйнин Чжан
|3
|0.23
|5.
|Аугусто Ренато
|2
|0.15
|6.
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0.15
|7.
|Сичжэ Чжан
|1
|0.08
|8.
|Ziming Wang
|1
|0.08
|9.
|Пяо Чэн
|1
|0.08
|10.
|Фернандо Мартинс
|1
|0.08
|11.
|Yang Yu1
|1
|0.08
|12.
|Lei Li1
|1
|0.08
|13.
|Gang Wang
|0
|0
|14.
|Йеннарис Никлас
|0
|0
|15.
|Jin Taiyan
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуань Фу
|4
|0
|2.
|Ли Шенглонг
|4
|0
|3.
|Shiyuan Yang
|3
|0
|4.
|Чжэнь Вэй
|1
|1
|5.
|Оскар дос Сантос
|2
|0
|6.
|Muzepper Mirahmetjan
|2
|0
|7.
|Binbin Chen
|2
|0
|8.
|Халк Живанилдо
|1
|0
|9.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|10.
|Муй Аарон
|1
|0
|11.
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|12.
|Chuangyi Lin
|1
|0
|13.
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|14.
|Хай Юй
|1
|0
|15.
|Кэ Ши
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йеннарис Никлас
|4
|0
|2.
|Сичжэ Чжан
|3
|0
|3.
|Gang Wang
|3
|0
|4.
|Дабао Юй
|2
|0
|5.
|Чи Чжунго
|2
|0
|6.
|Yang Yu1
|2
|0
|7.
|Го Цюаньбо
|0
|1
|8.
|Fan Yang1
|0
|1
|9.
|Пен Лю
|1
|0
|10.
|Виера Хонатан
|1
|0
|11.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|12.
|Jin Taiyan
|1
|0
|13.
|Lei Li1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шанхай СИПГ
|0
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|Бэйцзин Гоань
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|20% (6)
|20% (6)
|10% (3)
|13.33% (4)
Предыдущие игры
Шанхай СИПГ Последние 20 матчей: + = -Шицзячжуан 0:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:2 Чуньцинь Лифан Ухань Цзалл 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Циндао Хайню
Хэбей Форчун 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Шанхай СИПГ 3:0 Чуньцинь Лифан Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 1:1 Шицзячжуан Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл Циндао Хайню 1:1 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 4:0 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Бурирам Юнайтед Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Пекин Женьхе 1:1 Шанхай СИПГ Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 3:0 Далянь Ифан Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: + = -Бэйцзин Гоань 5:1 Циндао Хайню Бэйцзин Гоань 2:1 Циндао Хайню Хэбей Форчун 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда
Ухань Цзалл 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:2 Чуньцинь Лифан Шицзячжуан 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:2 Шанхай СИПГ Циндао Хайню 3:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:0 Ухань Цзалл Чуньцинь Лифан 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Чианграй Юнайтед 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:2 Шаньдун Лунэн Гуанчжоу Фули 1:4 Бэйцзин Гоань Шанхай Шэньхуа 1:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Тянцзинь Тэда Бэйцзин Гоань 0:2 Шанхай СИПГ
Последние игры между собой
Шанхай СИПГ: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Бэйцзин Гоань: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 2:1 Бэйцзин Гоань Кубок Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Кубок Шанхай СИПГ 1:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 0:1 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 5:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 2:2 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:1 Шанхай СИПГ Суперлига Бэйцзин Гоань 0:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:1 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай СИПГ Суперлига Шанхай СИПГ 1:0 Бэйцзин Гоань Суперлига Шанхай СИПГ 0:3 Бэйцзин Гоань Суперлига Бэйцзин Гоань 4:1 Шанхай СИПГ Суперлига
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|13
|10
|1
|2
|30 - 12
|31
|2.
|Шаньдун Лунэн
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|3.
|Цзянсу Сунин
|13
|6
|5
|2
|22 - 15
|23
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|13
|4
|6
|3
|14 - 15
|18
|5.
|Шеньчжень
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|6.
|Гуанчжоу Фули
|13
|4
|2
|7
|14 - 28
|14
|7.
|Далянь Ифан
|13
|2
|5
|6
|18 - 20
|11
|8.
|Хэнань Цзянье
|13
|1
|3
|9
|14 - 31
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|13
|10
|2
|1
|26 - 10
|32
|2.
|Бэйцзин Гоань
|13
|7
|4
|2
|32 - 19
|25
|3.
|Чуньцинь Лифан
|13
|6
|3
|4
|21 - 19
|21
|4.
|Хэбей Форчун
|13
|6
|3
|4
|22 - 22
|21
|5.
|Шицзячжуан
|13
|4
|5
|4
|18 - 17
|17
|6.
|Ухань Цзалл
|13
|5
|1
|7
|16 - 16
|16
|7.
|Циндао Хайню
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|8.
|Тянцзинь Тэда
|13
|0
|2
|11
|8 - 30
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.20
|1.10
|11.50
|1.01
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|3.90
|1.22
|—
|—
|1.13
|5.40
|2.14
|1.71
|1.92
|1.88
|1.71
|2.14
|1.09
|6.50
|1.29
|3.40
|1.04
|9.00
|1.09
|6.60
|1.08
|7.30
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|12.50
|1.01
|—
|—
|4.90
|1.15
|—
|—
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.60
|1.62
|—
|—
|1.89
|1.85
|—
|—
|1.56
|2.29
|1.27
|3.26
|1.21
|3.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|10.70
|1.04
|—
|—
|4.61
|1.17
|—
|—
|3.83
|1.25
|—
|—
|2.47
|1.57
|—
|—
|1.95
|1.91
|—
|—
|1.60
|2.40
|1.31
|3.43
|1.23
|3.99
|1.09
|6.09
|1.08
|6.62
|1.03
|13.01
|1.02
|13.47
|6.38
|1.12
|—
|—
|2.94
|1.42
|2.30
|1.65
|1.97
|1.89
|1.62
|2.36
|1.44
|2.84
|1.34
|3.32
|2.26
|1.68
|1.99
|1.88
|1.75
|2.15
|1.60
|2.42
|—
|—
|1.23
|4.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.45
|2.62
|—
|—
|2.39
|1.53
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.28
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.61
|2.22
|—
|—
|1.24
|3.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.29
|—
|—
|2.49
|1.56
|—
|—
|1.64
|2.32
|—
|—
|1.24
|3.91
|1.16
|4.70
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|1.28
|3.72
|1.15
|5.69
|2.50
|1.56
|1.88
|1.99
|1.61
|2.39
|1.42
|2.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—