Ракув
3:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: ГКС
Висла Плоцк
1:0
11' ГолПетрашек Томаш
38' Желтая карточкаЛагатор Душан
2:0
48' ГолЦебуля Марчин
57' Желтая карточкаПетрашек Томаш
62' Желтая карточкаМихальски Дамян
3:0
66' ГолТиянич Давид
29
Шумски
Якуб
43
Тиянич
Давид
23
Кун
Патрик
10
Сапала
Игор
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Жук ПавелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
11'
1:0
38'
48'
2:0
57'
62'
66'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гутковский Владислав
|4 (1)
|0.67
|2.
|Цебуля Марчин
|3
|0.5
|3.
|Тиянич Давид
|3
|0.5
|4.
|Шварц Петр
|2 (2)
|0.33
|5.
|Петрашек Томаш
|2
|0.33
|6.
|Кун Патрик
|1
|0.17
|7.
|Тудор Фран
|0
|0
|8.
|Бартл Даниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.33
|2.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.17
|3.
|Урига Алан
|1
|0.17
|4.
|Расак Дамиан
|1
|0.17
|5.
|Михальски Дамян
|1
|0.17
|6.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|7.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|2
|1
|2.
|Кун Патрик
|2
|0
|3.
|Гутковский Владислав
|2
|0
|4.
|Петрашек Томаш
|2
|0
|5.
|Цебуля Марчин
|1
|0
|6.
|Тудор Фран
|1
|0
|7.
|Сапала Игор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михальски Дамян
|3
|0
|2.
|Швох Матеуш
|2
|0
|3.
|Урига Алан
|2
|0
|4.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|5.
|Лесняк Филип
|1
|0
|6.
|Лагатор Душан
|1
|0
|7.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|8.
|Расак Дамиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
|33.33% (4)
|0
|8.33% (1)
|Висла Плоцк
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь
Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|3:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|3.
|Заглембе Любин
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|5.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Шлёнск
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Краковия
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|9.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Сталь Мелец
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Висла Плоцк
|0:3
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|14.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Подбескидзе
|5
|0
|2
|3
|7 - 16
|2
|16.
|Пяст
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.30
|1.05
|5.10
|1.14
|2.70
|1.44
|2.75
|1.42
|1.69
|2.17
|1.49
|2.60
|1.68
|2.11
|1.14
|5.30
|1.07
|7.50
|1.02
|10.50
|1.05
|9.20
|11.50
|1.04
|9.80
|1.06
|3.68
|1.29
|2.83
|1.44
|1.97
|1.92
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.36
|3.20
|1.16
|5.40
|1.13
|6.25
|1.04
|12.00
|—
|—