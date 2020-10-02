  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Ракув
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1631
Висла Плоцк
0'
1:0
11' Гол
Петрашек Томаш
38' Желтая карточка
Лагатор Душан
2:0
48' Гол
Цебуля Марчин
57' Желтая карточка
Петрашек Томаш
61' Желтая карточка
Михальски Дамян
3:0
66' Гол
Тиянич Давид
90' Желтая карточка
Шеридан Силлиан
90'+3
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
43
Тиянич
Давид
23
Кун
Патрик
10
Сапала
Игор
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
1
Каминьски
Кжиштоф
2
Михальски
Дамян
Лагатор
Душан
18
Урига
Алан
33
Збозень
Дамьян
6
Расак
Дамиан
14
Швох
Матеуш
24
Гарсия
Анхель
23
Лесняк
Филип
9
Коцыля
Давид
8
Тушински
Патрик
Ракув
3-4-1-2
Висла Плоцк
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гутковский Владислав 4 (1) 0.67
2. Цебуля Марчин 3 0.5
3. Тиянич Давид 3 0.5
4. Шварц Петр 2 (2) 0.33
5. Петрашек Томаш 2 0.33
6. Кун Патрик 1 0.17
7. Тудор Фран 0 0
8. Бартл Даниэл 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.33
2. Тушински Патрик 1 (1) 0.17
3. Урига Алан 1 0.17
4. Расак Дамиан 1 0.17
5. Михальски Дамян 1 0.17
6. Збозень Дамьян 0 0
7. Павляк Александр 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 2 1
2. Кун Патрик 2 0
3. Гутковский Владислав 2 0
4. Петрашек Томаш 2 0
5. Цебуля Марчин 1 0
6. Тудор Фран 1 0
7. Сапала Игор 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Михальски Дамян 3 0
2. Швох Матеуш 2 0
3. Урига Алан 2 0
4. Шеридан Силлиан 1 0
5. Жезничак Якуб 1 0
6. Лесняк Филип 1 0
7. Лагатор Душан 1 0
8. Гарсия Анхель 1 0
9. Расак Дамиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 26.67% (4) 6.67% (1) 20% (3) 33.33% (5) 6.67% (1) 6.67% (1)
 Висла Плоцк 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: + = -
Краковия 2:2 Ракув Подбескидзе 1:4 Ракув Ракув 2:1 Заглембе Любин Ракув 2:2 Видзев Лодзь
Лехия Гданьск 1:3 Ракув Сандецья 0:3 Ракув Ракув 1:2 Легия Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Ракув: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Висла Плоцк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Ракув 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Ракув Экстракласса Ракув 1:2 Висла Плоцк Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Ракув 6 4 1 1 15 - 7 13
3. Шлёнск 2:0 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Заглембе Любин 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Краковия 0:2 6 1 4 1 8 - 9 7
9. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Сталь Мелец 5 1 2 2 7 - 10 5
12. Висла Плоцк 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
14. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
15. Подбескидзе 5 0 2 3 7 - 16 2
16. Пяст 5 0 1 4 2 - 7 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Лагатор Душан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Петрашек Томаш бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.18 5.40 19.00
1.70 3.92 4.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.30 1.05 5.10 1.14 2.70 1.44 2.75 1.42 1.69 2.17 1.49 2.60 1.68 2.11 1.14 5.30 1.07 7.50 1.02 10.50 1.05 9.20
11.50 1.04 9.80 1.06 3.68 1.29 2.83 1.44 1.97 1.92 1.53 2.54 1.36 3.20 1.16 5.40 1.13 6.25 1.04 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.02 1.79 1.37 2.95 1.14 5.20 1.02 11.00 1.02 11.00
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.35 1.11 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Ракув 3:0 Висла Плоцк онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный