Шлёнск
2:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Городской стадион Вроцлава
Краковия
1:0
17' ГолЭкспозито Эрик
2:0
22' ГолГолла Войцех
15
Тамаш
Марк
14
Голла
Войцех
88
Родин
Матай
21
Хавьер
Тиаго
14
Фиолич
Иван
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
17'
1:0
22'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|3 (2)
|0.6
|2.
|Целебан Пётр
|2
|0.4
|3.
|Собота Вальдемар
|1 (1)
|0.2
|4.
|Голла Войцех
|1
|0.2
|5.
|Fabian Piasecki
|1
|0.2
|6.
|Экспозито Эрик
|1
|0.2
|7.
|Mathieu Scalet
|1
|0.2
|8.
|Штиглец Дино
|0
|0
|9.
|Прашелик Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0.17
|2.
|Ханка Серджу
|1
|0.17
|3.
|Фиолич Иван
|1
|0.17
|4.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.17
|5.
|Шимонович Давид
|1
|0.17
|6.
|Ривалдиньо
|1
|0.17
|7.
|Пищек Филип
|1
|0.17
|8.
|Яблонски Давид
|1
|0.17
|9.
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|10.
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|11.
|Родин Матай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Целебан Пётр
|1
|0
|2.
|Штиглец Дино
|1
|0
|3.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|4.
|Собота Вальдемар
|1
|0
|5.
|Пуэрто Исраэль
|1
|0
|6.
|Тамаш Марк
|1
|0
|7.
|Палашевски Мацей
|1
|0
|8.
|Szymon Lewkot
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|2
|0
|2.
|Альварес Маркос
|1
|0
|3.
|Фиолич Иван
|1
|0
|4.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|5.
|Ханка Серджу
|1
|0
|6.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|7.
|Маркес Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Краковия
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст
Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: + = -Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия
Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Шлёнск Экстракласса Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|3.
|Шлёнск
|2:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Заглембе Любин
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Краковия
|0:2
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Сталь Мелец
|5
|1
|2
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Висла Плоцк
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|13.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|14.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|15.
|Подбескидзе
|5
|0
|2
|3
|7 - 16
|2
|16.
|Пяст
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|10.50
|1.02
|9.20
|1.04
|3.55
|1.27
|2.90
|1.37
|—
|—
|7.77
|1.05
|1.80
|2.01
|1.58
|2.39
|—
|—
|2.65
|1.44
|1.17
|4.70
|1.55
|2.35
|1.04
|9.50
|1.18
|4.50
|1.04
|9.00
|11.75
|1.04
|10.25
|1.05
|3.84
|1.27
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.20
|4.75
|1.15
|5.55
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.83
|1.28
|2.86
|1.45
|2.21
|1.71
|1.91
|1.98
|1.68
|2.26
|1.47
|2.79
|1.47
|2.81
|1.31
|3.56
|—
|—
|1.14
|6.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—