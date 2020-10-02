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Шлёнск
3:1
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
1:0
17' Гол
Экспозито Эрик
2:0
22' Гол
Голла Войцех
32' Желтая карточка
Ханка Серджу
33' Желтая карточка
Штиглец Дино
35' Желтая карточка
Альварес Маркос
2:1
50' Пенальти
Ханка Серджу
54' Желтая карточка
Фиолич Иван
3:1
65' Гол
Экспозито Эрик
81' Вторая желтая карточка
Штиглец Дино
3:1
84' Не забитый пенальти
Ханка Серджу
90'+7
1
Путноцки
Матуш
3
Целебан
Пётр
15
Тамаш
Марк
14
Голла
Войцех
4
Штиглец
Дино
29
Мончиньски
Кжиштоф
28
Собота
Вальдемар
25
Цилла
Марсель
18
Мусонда
Лубамба
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
23
Немчикски
Карол
4
Ханка
Серджу
88
Родин
Матай
44
Шимонович
Давид
2
Рыпэ
Корнел
22
Лосаж
Флорьян
21
Хавьер
Тиаго
9
Альварес
Маркос
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
14
Фиолич
Иван
26
Пищек
Филип
Шлёнск
4-2-3-1
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пих Роберт 3 (2) 0.6
2. Целебан Пётр 2 0.4
3. Экспозито Эрик 2 0.4
4. Собота Вальдемар 1 (1) 0.2
5. Голла Войцех 1 0.2
6. Fabian Piasecki 1 0.2
7. Mathieu Scalet 1 0.2
8. Штиглец Дино 0 0
9. Прашелик Матеуш 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 2 (1) 0.33
2. Альварес Маркос 1 0.17
3. Фиолич Иван 1 0.17
4. Вестеницки Томаш 1 0.17
5. Шимонович Давид 1 0.17
6. Ривалдиньо 1 0.17
7. Пищек Филип 1 0.17
8. Яблонски Давид 1 0.17
9. Вдовяк Матеуш 0 0
10. Лосаж Флорьян 0 0
11. Родин Матай 0 0

Карточки

Шлёнск
# Игрок      
1. Штиглец Дино 2 1
2. Целебан Пётр 1 0
3. Путноцки Матуш 1 0
4. Собота Вальдемар 1 0
5. Пуэрто Исраэль 1 0
6. Тамаш Марк 1 0
7. Палашевски Мацей 1 0
8. Szymon Lewkot 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 2 0
2. Фиолич Иван 2 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 2 0
4. Ханка Серджу 2 0
5. Вестеницки Томаш 1 0
6. Лосаж Флорьян 1 0
7. Маркес Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шлёнск 27.27% (3) 27.27% (3) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Краковия 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Шлёнск Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Шлёнск 3:3 Лех Висла Краков 1:3 Шлёнск Шлёнск 2:0 Пяст
Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 2:1 Шлёнск Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Пяст 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лех Шлёнск 3:2 Краковия Легия 2:0 Шлёнск Шлёнск 4:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск
Краковия Последние 20 матчей: + = -
Краковия 2:2 Ракув Заглембе Любин 1:1 Краковия Краковия 1:1 Сталь Мелец Подбескидзе 2:2 Краковия
Мальмё 2:0 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия

Последние игры между собой

Шлёнск: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Краковия: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Шлёнск 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса
Шлёнск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:3 Шлёнск Экстракласса Краковия 2:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:0 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 2:2 Краковия Экстракласса Шлёнск 2:1 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Шлёнск Экстракласса Краковия 1:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса Шлёнск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Шлёнск Экстракласса Шлёнск 0:0 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Ракув 6 4 1 1 15 - 7 13
3. Шлёнск 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Заглембе Любин 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Краковия 6 1 4 1 9 - 10 7
9. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Сталь Мелец 5 1 2 2 7 - 10 5
12. Висла Плоцк 6 1 2 3 7 - 10 5
13. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
14. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
15. Подбескидзе 5 0 2 3 7 - 16 2
16. Пяст 5 0 1 4 2 - 7 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Альварес Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Штиглец Дино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Голла Войцех бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 13.00 53.00
1.02 13.00 44.00
2.26 3.46 3.12
1.10 10.80 31.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.02 9.20 1.04 3.55 1.27 2.90 1.37 5.25 1.13 1.80 2.01 1.58 2.39 2.01 1.75 1.17 4.70 1.25 3.75 1.04 9.50 1.30 3.30 1.05 8.50
11.75 1.04 10.25 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.07 1.84 1.59 2.39 1.43 2.88 1.20 4.75 1.15 5.55 1.05 10.25
3.83 1.28 2.86 1.45 2.21 1.71 5.12 1.18 1.68 2.26 3.70 1.30 2.51 1.56 2.05 1.83 1.77 2.12 1.49 2.73 1.42 2.98 2.15 1.75 1.79 2.10 1.42 3.00 1.22 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 2.08 1.81 1.42 2.75 1.13 5.00 1.80 1.95 1.11 5.80
3.12 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.20 1.11 6.45
2.73 1.49 2.24 1.69 1.74 2.17 1.47 2.79 1.34 3.40 1.60 2.42 1.35 3.30 1.12 6.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.00 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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