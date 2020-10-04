0:1
6' ГолМодер Якуб
18' Желтая карточкаКиркесков Миккель
37' Желтая карточкаВида Кристофер
0:2
43' ГолРамирес Даниэль
55' Желтая карточкаЧервински Алан
0:3
61' ГолМархвиньски Филип
70' Желтая карточкаКравец Василий
0:4
72' ПенальтиКачарава Ника
1:4
87' ПенальтиЖиро Михал
11
Жиро
Михал
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жиро МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
21 Бадья ХерардПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Javier Hyjek
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
Ход матча
6'
0:1
37'
43'
55'
61'
0:3
70'
72'
0:4
87'
1:4
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|2 (1)
|0.33
|2.
|Стечик Доминик
|1
|0.17
|3.
|Голубек Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|4
|0.8
|2.
|Модер Якуб
|2 (1)
|0.4
|3.
|Рамирес Даниэль
|2
|0.4
|4.
|Каминьски Якуб
|1
|0.2
|5.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.2
|6.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.2
|7.
|Тиба Педру
|0
|0
|8.
|Шатка Любомир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киркесков Миккель
|2
|0
|2.
|Липски Патрик
|2
|0
|3.
|Сверчок Якуб
|1
|0
|4.
|Голубек Якуб
|1
|0
|5.
|Червински Якуб
|1
|0
|6.
|Кончковски Мартин
|1
|0
|7.
|Гук Томаш
|1
|0
|8.
|Вида Кристофер
|1
|0
|9.
|Соколовски Патрик
|1
|0
|10.
|Милевски Себастиан
|1
|0
|11.
|Стечик Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|1
|0
|2.
|Шатка Любомир
|1
|0
|3.
|Кравец Василий
|1
|0
|4.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|5.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|Лех
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг
Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже
Лех Последние 20 матчей: +13 =5 -2Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех
Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Пяст 4:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лех Экстракласса Лех 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|2.
|Гурник Забже
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|3.
|Заглембе Любин
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|4.
|Шлёнск
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Лех
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|7.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Краковия
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|10.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Висла Плоцк
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|15.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Пяст
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.02
|9.20
|1.05
|7.50
|1.07
|2.95
|1.37
|2.15
|1.70
|4.60
|1.17
|1.78
|2.04
|1.58
|2.41
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.02
|9.70
|1.11
|5.80
|9.90
|1.01
|9.00
|1.03
|3.78
|1.28
|2.95
|1.42
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.40
|—
|—
|1.37
|2.99
|—
|—
|1.15
|4.95
|1.11
|5.40
|—
|—
|1.02
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.02
|1.11
|3.12
|1.40
|2.39
|1.62
|4.23
|1.24
|2.27
|1.68
|2.97
|1.42
|2.17
|1.74
|1.83
|2.06
|1.58
|2.46
|1.34
|3.37
|1.94
|1.94
|1.62
|2.38
|1.31
|3.61
|1.18
|5.22