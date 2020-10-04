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  3. Польша
Пяст
1:4
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
0:1
6' Гол
Модер Якуб
18' Желтая карточка
Киркесков Миккель
37' Желтая карточка
Вида Кристофер
0:2
43' Гол
Рамирес Даниэль
55' Желтая карточка
Червински Алан
0:3
61' Гол
Мархвиньски Филип
70' Желтая карточка
Кравец Василий
0:4
72' Пенальти
Качарава Ника
1:4
87' Пенальти
Жиро Михал
90' Желтая карточка
Жиро Михал
90'+4
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
34
Малярчик
Петр
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
17
Липски
Патрик
18
Соколовски
Патрик
77
Arkadiusz
Pyrka
10
Вида
Кристофер
19
Милевски
Себастиан
11
Жиро
Михал
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
3
Кравец
Василий
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
21
Скурась
Михал
10
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Пяст
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 2 (1) 0.33
2. Стечик Доминик 1 0.17
3. Голубек Якуб 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 4 0.8
2. Модер Якуб 2 (1) 0.4
3. Рамирес Даниэль 2 0.4
4. Каминьски Якуб 1 0.2
5. Мархвиньски Филип 1 0.2
6. Качарава Ника 1 (1) 0.2
7. Тиба Педру 0 0
8. Шатка Любомир 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 2 0
2. Липски Патрик 2 0
3. Сверчок Якуб 1 0
4. Жиро Михал 1 0
5. Голубек Якуб 1 0
6. Червински Якуб 1 0
7. Кончковски Мартин 1 0
8. Гук Томаш 1 0
9. Вида Кристофер 1 0
10. Соколовски Патрик 1 0
11. Милевски Себастиан 1 0
12. Стечик Доминик 1 0
Лех
# Игрок      
1. Червински Алан 1 0
2. Шатка Любомир 1 0
3. Кравец Василий 1 0
4. Рамирес Даниэль 1 0
5. Црномаркович Джордже 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Лех 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: + = -
Сталь Мелец 3:2 Пяст Копенгаген 3:0 Пяст Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг
Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже
Лех Последние 20 матчей: + = -
Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех
Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех Одра Ополе 1:3 Лех Лех 1:1 Оффенбах Лех 4:0 Ягеллония Краковия 1:2 Лех Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лех 2:1 Легия Шлёнск 2:2 Лех Лех 0:0 Погонь Щецин Пяст 0:2 Лех Корона Кельце 0:3 Лех Лех 4:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Пяст: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Пяст 0:2 Лех Экстракласса Лех 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Лех Экстракласса Пяст 1:0 Лех Экстракласса
Пяст 4:0 Лех Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Лех Экстракласса Лех 5:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 2:0 Пяст Экстракласса Лех 2:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Лех Экстракласса Лех 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Лех Экстракласса Пяст 0:3 Лех Экстракласса Лех 4:0 Пяст Экстракласса Лех 1:1 Пяст Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 6 4 1 1 15 - 7 13
2. Гурник Забже 6 4 1 1 12 - 5 13
3. Заглембе Любин 6 4 1 1 8 - 4 13
4. Шлёнск 5 3 1 1 11 - 6 10
5. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Лех 5 2 2 1 11 - 8 8
7. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Краковия 6 1 4 1 9 - 10 7
10. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Висла Плоцк 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Сталь Мелец 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
15. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
16. Пяст 6 0 1 5 3 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Рамирес Даниэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Вида Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Киркесков Миккель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Модер Якуб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
62.00 14.00 1.04
29.00 10.50 1.05
2.91 3.55 2.51
36.37 13.15 1.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 9.20 1.05 7.50 1.07 2.95 1.37 2.15 1.70 4.60 1.17 1.78 2.04 1.58 2.41 2.25 1.60 1.15 5.00 1.23 3.90 1.02 9.70 1.11 5.80
9.90 1.01 9.00 1.03 3.78 1.28 2.95 1.42 2.04 1.86 1.58 2.40 1.37 2.99 1.15 4.95 1.11 5.40 1.02 9.50
7.02 1.11 3.12 1.40 2.39 1.62 4.23 1.24 2.27 1.68 2.97 1.42 2.17 1.74 1.83 2.06 1.58 2.46 1.34 3.37 1.94 1.94 1.62 2.38 1.31 3.61 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.90 1.38 1.98 1.83 1.72 2.05 1.12 5.40 1.10 6.25
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
3.15 1.40 2.59 1.54 2.03 1.87 1.63 2.38 1.52 2.63 1.30 3.69 1.68 2.26 1.44 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.40 1.80 2.04 1.30 3.30
3.95 1.25 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Пяст 1:4 Лех онлайн

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