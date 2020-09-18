  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
ПАОК
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Атромитос
0' 23'
88
Живкович
Живко
6
Михай
Энеа
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
21
Бисесвар
Диего
24
Эсити
Андерсон
22
Шваб
Штефан
23
Яннулис
Димитрис
11
Цолис
Христос
14
Живкович
Андрия
9
Свидерски
Кароль
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
29
Stefanos
Stroungis
19
Кивракидис
Кириакос
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
50
Josip
Tomasevic
III
9
Giorgos
Manousos
20
Petros
Giakoumakis
10
Рабельо
Бриан
ПАОК
3-4-2-1
Атромитос
3-4-2-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 1 0.5
2. Бисесвар Диего 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 1 0
2. Ингасон Сверрир 1 0
3. Пелкас Димитрис 1 0
4. Михаилидис Яннис 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 1 1
2. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 0 100% (1) 0 0 0 0
 Атромитос 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ
ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ
АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Атромитос 0:0 ПАОК Товарищеские матчи ПАОК 5:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:3 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Волос 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Астерас 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Панетоликос 1 0 1 0 1 - 1 1
6. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атромитос 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Атромитос
1.52
4.60
8.66
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 0:0 Атромитос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.45 4.60 6.80
1.52 3.30 6.50
1.43 4.50 7.80
1.41 4.54 7.20
1.39 4.59 8.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.30 1.09 7.90 1.07 2.42 1.52 2.44 1.51 2.07 1.75 1.47 2.55 1.70 2.15 1.44 2.75 1.15 5.00 1.10 5.60 1.03 10.00 1.01 12.50 1.04 9.70
9.20 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
8.16 1.05 7.12 1.07 3.21 1.31 2.50 1.48 1.79 1.94 1.43 2.66 1.29 3.34 1.12 5.49 1.10 6.03 1.03 9.60 1.02 11.07
3.33 1.32 2.76 1.43 2.58 1.50 2.10 1.74 1.84 1.98 1.62 2.29 1.41 2.90 1.27 3.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.97 1.77 1.92 1.88 1.15 5.00 1.10 5.90
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88
2.73 1.41 1.83 1.89 1.38 2.85 1.11 5.74 1.08 6.71 1.01 13.81
2.98 1.39 2.45 1.55 1.92 1.90 1.56 2.44 1.40 2.96
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.47 1.65 2.14 1.22 3.65
2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
2.08 1.68
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный