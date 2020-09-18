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ПАОК
1:1
Конец матча

Стадион:
Атромитос
0'
28' Желтая карточка
Янниотис Андреас
39' Желтая карточка
Харисис Харилаос
1:0
57' Гол
Живкович Андрия
1:1
77' Гол в свои ворота
Михай Энеа
88' Желтая карточка
Саломон Патрик
90' Желтая карточка
Муньис Хуан
90'+7
88
Живкович
Живко
6
Михай
Энеа
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
21
Бисесвар
Диего
24
Эсити
Андерсон
22
Шваб
Штефан
23
Яннулис
Димитрис
11
Цолис
Христос
14
Живкович
Андрия
9
Свидерски
Кароль
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
4
Dimitrios
Goutas
29
Stefanos
Stroungis
19
Кивракидис
Кириакос
21
Саломон
Патрик
6
Харисис
Харилаос
50
Josip
Tomasevic
III
9
Giorgos
Manousos
20
Petros
Giakoumakis
10
Рабельо
Бриан
ПАОК
3-4-2-1
Атромитос
3-4-2-1

Ход матча

28'
 
Янниотис Андреас
39'
 
Харисис Харилаос
46'
 
Konstantinos Kotsopoulos
Giorgos Manousos
57'
Живкович Андрия
(Яннулис Димитрис)
1:0
72'
Пелкас Димитрис
Цолис Христос
 
72'
Georgios Koutsias
Свидерски Кароль
 
73'
 
Умбидес Хавьер
Харисис Харилаос
73'
 
Н'Сикулу Кларк
Petros Giakoumakis
77'
1:1
Михай Энеа
81'
Нинуа Ника
Эсити Андерсон
 
81'
Креспо Хосе
Варела Фернанду
 
84'
 
Нацос Спиридон
Josip Tomasevic III
86'
Georgios Vrakas
Бисесвар Диего
 
88'
 
Муньис Хуан
Рабельо Бриан
88'
 
Саломон Патрик
90'
 
Муньис Хуан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 24 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Живкович Андрия 1 0.5
2. Цолис Христос 1 0.5
3. Бисесвар Диего 0 0
4. Яннулис Димитрис 0 0
Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ПАОК
# Игрок      
1. Эль-Каддури Омар 1 0
2. Ингасон Сверрир 1 0
3. Пелкас Димитрис 1 0
4. Михаилидис Яннис 1 0
Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 1 1
2. Саломон Патрик 1 0
3. Муньис Хуан 1 0
4. Янниотис Андреас 1 0
5. Харисис Харилаос 1 0
6. Stefanos Stroungis 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАОК 0 100% (1) 0 0 0 0
 Атромитос 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ
ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК ПАОК 0:0 Арис Салоники АЕК 0:0 ПАОК Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК
Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ
АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Атромитос 0:0 ПАОК Товарищеские матчи ПАОК 5:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:3 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. ПАОК 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Волос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атромитос 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
9. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Янниотис Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 7.30 79.00
1.08 7.00 35.00
1.43 4.50 7.80
1.41 4.54 7.20
3.50 1.47 9.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.75 1.25 7.90 1.07 1.68 2.11 2.44 1.51 2.07 1.75 1.09 6.50 1.70 2.15 1.44 2.75 1.07 7.50 1.10 5.60 1.03 10.00 1.01 12.50 1.04 9.70
9.20 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
8.16 1.05 7.12 1.07 3.21 1.31 2.50 1.48 1.79 1.94 1.43 2.66 1.29 3.34 1.12 5.49 1.10 6.03 1.03 9.60 1.02 11.07
3.45 1.30 2.75 1.44 1.99 1.84 2.48 1.54 2.01 1.82 1.51 2.54 1.32 3.32 1.52 2.52 1.28 3.58 1.41 2.90 1.27 3.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.97 1.77 1.92 1.88 1.15 5.00 1.10 5.90
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88
2.73 1.41 1.83 1.89 1.38 2.85 1.11 5.74 1.08 6.71 1.01 13.81
1.28 3.62 1.14 5.50 1.92 1.90 1.56 2.44 1.40 2.96
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.47 1.65 2.14 1.22 3.65
2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
2.08 1.68
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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