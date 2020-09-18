28' Желтая карточкаЯнниотис Андреас
39' Желтая карточкаХарисис Харилаос
1:0
57' ГолЖивкович Андрия
1:1
77' Гол в свои воротаМихай Энеа
88' Желтая карточкаСаломон Патрик
90' Желтая карточкаМуньис Хуан
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Нинуа НикаЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Агайев АмирНападающий
-
14 Муньис ХуанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
Ход матча
28'
39'
57'
77'
1:1
88'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
24 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Живкович Андрия
|1
|0.5
|2.
|Цолис Христос
|1
|0.5
|3.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|4.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|2.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|3.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|4.
|Михаилидис Яннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|1
|1
|2.
|Саломон Патрик
|1
|0
|3.
|Муньис Хуан
|1
|0
|4.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|5.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|6.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАОК
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: + = -ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ
Атромитос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ
АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос Атромитос 1:0 Ксанти ОФИ 1:0 Атромитос Атромитос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:1 Олимпиакос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Атромитос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига Атромитос 1:3 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 Атромитос Кубок ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:4 Атромитос Суперлига ПАОК 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:1 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига Атромитос 4:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|ПАОК
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атромитос
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.75
|1.25
|—
|—
|7.90
|1.07
|—
|—
|1.68
|2.11
|—
|—
|2.44
|1.51
|2.07
|1.75
|1.09
|6.50
|1.70
|2.15
|1.44
|2.75
|1.07
|7.50
|1.10
|5.60
|1.03
|10.00
|1.01
|12.50
|1.04
|9.70
|9.20
|1.02
|—
|—
|8.10
|1.05
|—
|—
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.30
|3.40
|1.11
|5.65
|1.08
|6.20
|1.00
|11.25
|—
|—
|8.16
|1.05
|—
|—
|7.12
|1.07
|—
|—
|3.21
|1.31
|—
|—
|2.50
|1.48
|—
|—
|1.79
|1.94
|—
|—
|1.43
|2.66
|1.29
|3.34
|1.12
|5.49
|1.10
|6.03
|1.03
|9.60
|1.02
|11.07
|—
|—
|3.45
|1.30
|2.75
|1.44
|1.99
|1.84
|2.48
|1.54
|2.01
|1.82
|1.51
|2.54
|1.32
|3.32
|1.52
|2.52
|1.28
|3.58
|1.41
|2.90
|1.27
|3.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.97
|1.77
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.10
|5.90
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.73
|1.41
|—
|—
|1.83
|1.89
|—
|—
|1.38
|2.85
|1.11
|5.74
|1.08
|6.71
|1.01
|13.81
|1.28
|3.62
|1.14
|5.50
|1.92
|1.90
|1.56
|2.44
|1.40
|2.96
|—
|—
|—
|—
|—
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