Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Караискакис
Астерас
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кейперс УгоНападающий
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Regis1
-
19 Pepe Castano
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adrian Riera
|1
|0.5
|2.
|Leo Tilica
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|2.
|Federico Alvarez
|1
|0
|3.
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония
Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос
Астерас Последние 20 матчей: + = -Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас
Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Астерас: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Астерас 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Кубок Олимпиакос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 Олимпиакос Суперлига Астерас 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 5:0 Астерас Кубок Олимпиакос 3:1 Астерас Суперлига Олимпиакос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Олимпиакос Суперлига Астерас 2:1 Олимпиакос Суперлига Астерас 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 4:0 Астерас Кубок Греции Олимпиакос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Олимпиакос Кубок Греции
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|ПАОК
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Олимпиакос
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атромитос
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.90
|1.03
|3.75
|1.25
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.00
|1.76
|1.88
|1.92
|1.65
|2.23
|1.70
|2.15
|1.37
|2.95
|1.20
|4.30
|1.13
|5.40
|1.05
|8.70
|1.03
|10.00
|10.50
|1.01
|9.60
|1.03
|3.78
|1.25
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.83
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.16
|4.65
|1.12
|5.25
|1.02
|9.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.91
|1.26
|2.86
|1.42
|2.47
|1.54
|2.03
|1.80
|1.78
|2.05
|1.58
|2.37
|1.58
|2.41
|1.46
|2.76
|1.37
|3.09
|—
|—
|1.13
|6.09
|—
|—
|—
|—