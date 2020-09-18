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Олимпиакос
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Астерас
0' 28'
88
Цолакис
Константинос
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
24
Ба
Уссейну
25
Холебас
Хосе
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
5
Бухалакис
Андреас
97
Ранджелович
Лазар
11
Эль-Араби
Юссеф
28
Вальбуэна
Матьё
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
3
Христос
Тасулис
4
Triantafyllos
Pasalidis
15
Dani
Suarez
12
Juan
Manuel
Munafo
6
Вальенте
Хосе
23
Adrian
Riera
7
Leo
Tilica
97
Sudais
Ali
Baba
9
Барралес
Джеронимо
Олимпиакос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adrian Riera 1 0.5
2. Leo Tilica 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Federico Alvarez 1 0
3. Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 0
 Астерас 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония
Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос
Астерас Последние 20 матчей: + = -
Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас
Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Астерас: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Астерас 0:5 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Суперлига
Астерас 1:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Кубок Олимпиакос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:2 Олимпиакос Суперлига Астерас 1:1 Олимпиакос Кубок Олимпиакос 5:0 Астерас Кубок Олимпиакос 3:1 Астерас Суперлига Олимпиакос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Олимпиакос Суперлига Астерас 2:1 Олимпиакос Суперлига Астерас 0:1 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 4:0 Астерас Кубок Греции Олимпиакос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:3 Олимпиакос Кубок Греции
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. ПАОК 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Волос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Олимпиакос 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Панетоликос 1 0 1 0 1 - 1 1
7. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атромитос 1:1 2 0 1 1 1 - 3 1
9. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
11. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Астерас
1.33
5.40
9.50
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Где смотреть матч Олимпиакос 0:0 Астерас онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 5.40 10.50
1.33 4.80 9.50
1.32 5.20 10.00
1.30 5.02 10.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 3.75 1.25 3.15 1.33 2.00 1.76 1.88 1.92 1.65 2.23 1.70 2.15 1.37 2.95 1.20 4.30 1.13 5.40 1.05 8.70 1.03 10.00
10.50 1.01 9.60 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.07 1.83 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.30
3.91 1.26 2.86 1.42 2.47 1.54 2.03 1.80 1.78 2.05 1.58 2.37 1.58 2.41 1.46 2.76 1.37 3.09 1.13 6.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.05 1.35 2.11 1.73 1.42 2.75 1.15 4.90
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62
3.38 1.33 2.20 1.67 1.70 2.16 1.44 2.77 1.49 2.66 1.32 3.42
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90 1.29 3.35
2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.68
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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