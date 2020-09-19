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Панетоликос
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
АЕК
0'
15' Желтая карточка
Хнид Нассим
20' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
21' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
34'
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
4
Aristotle
Karasalidis
66
Apostolos
Konstantopoulos
27
Manolis
Tzanakakis
37
Angelos
Tsigaras
7
Franco
Mazurek
10
Далсью
3
Vanderson
11
Jorge
Diaz1
9
Nicolas
Mazzola
1
Цидотас
Панайотис
24
Сварнас
Эфстратиос
19
Чигринский
Дмитрий
26
Хнид
Нассим
27
Паулинью
Паулу
8
Andre
Simoes1
88
Василантонопулос
Ставрос
22
Инсуа
Эмануэль
10
Ливайя
Марко
18
Оливейра
Нелсон
11
Ансарифард
Карим
Панетоликос
3-5-2
АЕК
3-4-1-2

Ход матча

15'
 
Хнид Нассим
20'
 
Сварнас Эфстратиос
21'
Aristotle Karasalidis
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Franco Mazurek 1 (1) 0.5
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Далсью 1 0
2. Aristotle Karasalidis 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Сварнас Эфстратиос 1 0
2. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 100% (1) 0 0 0
 АЕК 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас
Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК
Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
АЕК 4:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:1 АЕК Кубок АЕК 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 АЕК Суперлига
АЕК 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:4 АЕК Суперлига Панетоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Олимпиакос 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Волос 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
6. Панетоликос 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7. АЕК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атромитос 2 0 1 1 1 - 3 1
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
АЕК
6.36
3.78
1.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панетоликос 0:0 АЕК онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.20 3.50 1.65
5.10 2.75 1.80
5.85 3.78 1.63
6.30 3.58 1.58
6.36 2.63 1.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.50 1.18 6.40 1.10 1.85 1.90 2.25 1.68 1.84 1.96 1.25 3.75 1.32 3.30 1.05 8.50 1.07 7.30 1.05 8.50 1.01 14.00
7.70 1.04 6.65 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.69 2.29 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
7.12 1.07 6.03 1.10 2.85 1.38 2.18 1.62 1.65 2.13 1.32 3.15 1.23 3.82 1.08 6.71 1.07 7.12 1.02 12.50 1.01 12.90
3.27 1.33 2.68 1.47 2.02 1.81 1.71 2.14 1.50 2.58 2.00 1.83 1.70 2.16 1.53 2.49 1.48 2.69 1.22 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.25 1.70 2.15 1.07 7.50 1.08 7.10
2.65 1.48 1.75 2.08 1.35 3.20
2.53 1.47 1.69 2.07 1.33 3.09 1.09 6.35 1.06 7.60
1.41 2.87 1.22 4.12 1.48 2.65 1.44 2.83 1.30 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.38 1.32 2.28 1.63 1.54 2.48

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
2.24 1.59
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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