Панетоликос
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Панетоликос
АЕК
15' Желтая карточкаХнид Нассим
20' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
21' Желтая карточкаAristotle Karasalidis
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Mario Mitaj
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Далсью
|1
|0
|2.
|Aristotle Karasalidis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сварнас Эфстратиос
|1
|0
|2.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас
Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
АЕК 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:4 АЕК Суперлига Панетоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|Панетоликос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|АЕК
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.50
|1.18
|—
|—
|6.40
|1.10
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|2.25
|1.68
|1.84
|1.96
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.32
|3.30
|1.05
|8.50
|1.07
|7.30
|1.05
|8.50
|1.01
|14.00
|—
|—
|7.70
|1.04
|—
|—
|6.65
|1.08
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.22
|4.10
|1.07
|7.20
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.07
|—
|—
|6.03
|1.10
|—
|—
|2.85
|1.38
|—
|—
|2.18
|1.62
|—
|—
|1.65
|2.13
|—
|—
|1.32
|3.15
|1.23
|3.82
|1.08
|6.71
|1.07
|7.12
|1.02
|12.50
|1.01
|12.90
|—
|—
|3.27
|1.33
|2.68
|1.47
|2.02
|1.81
|1.71
|2.14
|1.50
|2.58
|2.00
|1.83
|1.70
|2.16
|1.53
|2.49
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.22
|4.33
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—