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Панетоликос
0:2
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
15' Желтая карточка
Хнид Нассим
20' Желтая карточка
Сварнас Эфстратиос
21' Желтая карточка
Aristotle Karasalidis
38' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
40' Желтая карточка
Ливайя Марко
49' Желтая карточка
Паулинью Паулу
0:1
68' Гол
Ливайя Марко
74' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
0:1
75' Не забитый пенальти
Nicolas Mazzola
0:2
87' Гол
Манталос Петрос
90'+7
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
4
Aristotle
Karasalidis
66
Apostolos
Konstantopoulos
27
Manolis
Tzanakakis
37
Angelos
Tsigaras
7
Franco
Mazurek
10
Далсью
3
Vanderson
11
Jorge
Diaz1
9
Nicolas
Mazzola
1
Цидотас
Панайотис
24
Сварнас
Эфстратиос
19
Чигринский
Дмитрий
26
Хнид
Нассим
27
Паулинью
Паулу
8
Andre
Simoes1
88
Василантонопулос
Ставрос
22
Инсуа
Эмануэль
10
Ливайя
Марко
18
Оливейра
Нелсон
11
Ансарифард
Карим
Панетоликос
3-5-2
АЕК
3-4-1-2

Ход матча

15'
 
Хнид Нассим
20'
 
Сварнас Эфстратиос
21'
Aristotle Karasalidis
 
38'
 
Оливейра Нелсон
40'
 
Ливайя Марко
46'
 
Манталос Петрос
Хнид Нассим
49'
 
Паулинью Паулу
68'
0:1
Ливайя Марко
(Манталос Петрос)
72'
Javier Mendoza
Manolis Tzanakakis
 
74'
 
Чигринский Дмитрий
75'
Nicolas Mazzola
0:1
80'
 
Лопеш Элдер
Ансарифард Карим
81'
Таар Аймен
Angelos Tsigaras
 
81'
Арийиби Гболи
Nicolas Mazzola
 
81'
Paolo Medina
Giorgos Liavas
 
85'
Вергос Николаос
Далсью
 
87'
0:2
Манталос Петрос
(Andre Simoes1)
90'
 
Албанис Христос
Ливайя Марко
90'
 
Ботос Яннис-Фивос
Andre Simoes1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Franco Mazurek 1 (1) 0.5
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манталос Петрос 1 1
2. Ливайя Марко 1 1
3. Andre Simoes1 0 0

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Далсью 1 0
2. Aristotle Karasalidis 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Чигринский Дмитрий 1 0
2. Паулинью Паулу 1 0
3. Оливейра Нелсон 1 0
4. Ливайя Марко 1 0
5. Сварнас Эфстратиос 1 0
6. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панетоликос 0 0 100% (1) 0 0 0
 АЕК 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас
Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК
Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
АЕК 4:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:1 АЕК Кубок АЕК 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 АЕК Суперлига
АЕК 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:4 АЕК Суперлига Панетоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Олимпиакос 1 1 0 0 3 - 0 3
3. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Волос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
7. ОФИ 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атромитос 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 3 1
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 1 0 0 1 1 - 3 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Оливейра Нелсон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Аристотел Карасалидис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Сварнас Эфстратиос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Хнид Нассим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.20 3.50 1.65
9.20 1.76 2.30
5.85 3.78 1.63
6.30 3.58 1.58
11.37 1.79 2.44

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.95 1.80 6.40 1.10 1.23 3.90 2.25 1.68 1.84 1.96 1.05 8.50 1.32 3.30 1.05 8.50 1.07 7.30 1.05 8.50 1.01 14.00
7.70 1.04 6.65 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.69 2.29 1.32 3.38 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70
7.12 1.07 6.03 1.10 2.85 1.38 2.18 1.62 1.65 2.13 1.32 3.15 1.23 3.82 1.08 6.71 1.07 7.12 1.02 12.50 1.01 12.90
1.93 1.89 1.59 2.36 1.25 3.81 1.44 2.76 1.71 2.14 1.50 2.58 2.00 1.83 1.70 2.16 1.13 5.88 1.48 2.69 1.22 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.03 10.00 1.70 2.15 1.07 7.50 1.08 7.10
2.65 1.48 1.75 2.08 1.35 3.20
2.53 1.47 1.69 2.07 1.33 3.09 1.09 6.35 1.06 7.60
1.41 2.87 1.22 4.12 1.48 2.65 1.44 2.83 1.30 3.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
3.38 1.32 2.28 1.63 1.54 2.48

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
2.24 1.59
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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