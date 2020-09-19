Панетоликос
0:2
Конец матча
Стадион: Панетоликос
АЕК
15' Желтая карточкаХнид Нассим
20' Желтая карточкаСварнас Эфстратиос
21' Желтая карточкаAristotle Karasalidis
38' Желтая карточкаОливейра Нелсон
40' Желтая карточкаЛивайя Марко
49' Желтая карточкаПаулинью Паулу
0:1
68' ГолЛивайя Марко
74' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
0:1
75' Не забитый пенальтиNicolas Mazzola
0:2
87' ГолМанталос Петрос
10
Далсью
11
Jorge
Diaz1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Mario Mitaj
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
15'
38'
40'
49'
68'
0:1
75'
0:1
87'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 5
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манталос Петрос
|1
|1
|2.
|Ливайя Марко
|1
|1
|3.
|Andre Simoes1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Далсью
|1
|0
|2.
|Aristotle Karasalidis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|2.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|3.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|4.
|Ливайя Марко
|1
|0
|5.
|Сварнас Эфстратиос
|1
|0
|6.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панетоликос
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас
Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
АЕК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
АЕК 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панетоликос Кубок Панетоликос 1:4 АЕК Суперлига Панетоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:2 АЕК Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|6.40
|1.10
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|2.25
|1.68
|1.84
|1.96
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.32
|3.30
|1.05
|8.50
|1.07
|7.30
|1.05
|8.50
|1.01
|14.00
|—
|—
|7.70
|1.04
|—
|—
|6.65
|1.08
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.22
|4.10
|1.07
|7.20
|1.04
|7.70
|—
|—
|—
|—
|7.12
|1.07
|—
|—
|6.03
|1.10
|—
|—
|2.85
|1.38
|—
|—
|2.18
|1.62
|—
|—
|1.65
|2.13
|—
|—
|1.32
|3.15
|1.23
|3.82
|1.08
|6.71
|1.07
|7.12
|1.02
|12.50
|1.01
|12.90
|1.93
|1.89
|1.59
|2.36
|1.25
|3.81
|1.44
|2.76
|1.71
|2.14
|1.50
|2.58
|2.00
|1.83
|1.70
|2.16
|1.13
|5.88
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.22
|4.33
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—