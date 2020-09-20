Ламия
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
ОФИ
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lazar Romanic
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Juan Neira1
|1
|1
|2.
|Ваш Рикарду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|2.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маринакис Никос
|1
|0
|2.
|Вурос Праксителис
|1
|0
|3.
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|4.
|Коровесис Никос
|1
|0
|5.
|Joao Figueiredo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|ОФИ
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: + = -ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ
Последние игры между собой
Ламия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Волос
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|ОФИ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|Ламия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.40
|1.13
|4.20
|1.21
|—
|—
|2.08
|1.70
|1.93
|1.87
|1.64
|2.25
|1.67
|2.20
|1.33
|3.15
|1.13
|5.20
|1.09
|6.50
|1.01
|12.00
|1.01
|13.00
|0.00
|21.00
|5.49
|1.12
|4.54
|1.17
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.86
|1.86
|—
|—
|1.50
|2.45
|1.22
|3.92
|1.17
|4.54
|1.05
|8.16
|1.04
|8.81
|—
|—
|5.41
|1.16
|—
|—
|2.62
|1.50
|2.10
|1.75
|1.84
|2.00
|1.56
|2.44
|1.43
|2.85
|1.35
|3.23
|—
|—
|1.12
|6.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—