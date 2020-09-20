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  3. Греция
Ламия
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
ОФИ
0' 7'
1
Devis
Epassy
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Andreas
Vassilogiannis
6
Ниассе
Ибрахима
16
Бехарано
Данни
10
Leonardo
Villalba
II
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
32
Domitris
Sotiriou
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
8
Juan
Neira1
10
Наби
Адил
4
Vajeba
Sakor
23
Гаргаладзидис
Александрос
Ламия
4-4-2
ОФИ
5-4-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 1 (1) 1
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Juan Neira1 1 1
2. Ваш Рикарду 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Сарамантас Гиоргос 1 0
2. Leonardo Villalba II 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Маринакис Никос 1 0
2. Вурос Праксителис 1 0
3. Стаикос Пасхалис 1 0
4. Коровесис Никос 1 0
5. Joao Figueiredo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 0 0 100% (1) 0 0 0
 ОФИ 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия
Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ
Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса

Последние игры между собой

Ламия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ 3:0 Ламия Суперлига Ламия 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 Ламия Суперлига Ламия 1:1 ОФИ Суперлига
Ламия 1:1 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:2 Ламия Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Олимпиакос 1 1 0 0 3 - 0 3
3. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Волос 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Арис Салоники 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
7. ОФИ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Атромитос 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 3 1
10. Ламия 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
11. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ОФИ
2.93
2.90
3.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 0:0 ОФИ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 3.05 2.70
2.55 2.70 3.10
2.85 2.95 2.63
2.65 2.77 3.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.40 1.13 4.20 1.21 2.08 1.70 1.93 1.87 1.64 2.25 1.67 2.20 1.33 3.15 1.13 5.20 1.09 6.50 1.01 12.00 1.01 13.00 0.00 21.00
5.49 1.12 4.54 1.17 2.45 1.50 1.86 1.86 1.50 2.45 1.22 3.92 1.17 4.54 1.05 8.16 1.04 8.81
5.41 1.16 2.62 1.50 2.10 1.75 1.84 2.00 1.56 2.44 1.43 2.85 1.35 3.23 1.12 6.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.16 1.62 1.40 2.95 1.19 4.40 1.02 11.00
2.33 1.55 1.55 2.33 1.28 3.40 1.06 7.60 1.05 8.16
2.04 1.81 1.68 2.20 1.34 3.31 1.30 3.49
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.79 1.96 1.35 3.00 1.09 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
2.12 1.66
Букмекер Да Нет
6.90 1.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
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