Ламия
1:2
Конец матча
Стадион: Lamia Municipal Stadium
ОФИ
0:1
35' Гол в свои воротаВинтра Лукас
53' Желтая карточкаСкондрас Яннис
71' Желтая карточкаJuan Neira1
0:2
72' ГолСардинеро Адриан
82' Желтая карточкаFrixos Grivas
85' Желтая карточкаБехарано Данни
90' Желтая карточкаСелимович Вахид
1:2
90' ПенальтиLazar Romanic
24
Винтра
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
35'
0:1
53'
71'
72'
82'
85'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lazar Romanic
|2 (2)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|1
|0.5
|2.
|Juan Neira1
|1
|0.5
|3.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|4.
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|1
|0
|2.
|Бехарано Данни
|1
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|4.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маринакис Никос
|1
|0
|2.
|Вурос Праксителис
|1
|0
|3.
|Стаикос Пасхалис
|1
|0
|4.
|Коровесис Никос
|1
|0
|5.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|6.
|Селимович Вахид
|1
|0
|7.
|Frixos Grivas
|1
|0
|8.
|Juan Neira1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|ОФИ
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: + = -ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ
Последние игры между собой
Ламия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ПАОК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Волос
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.20
|1.20
|—
|—
|4.20
|1.21
|—
|—
|2.20
|1.97
|1.93
|1.87
|1.64
|2.25
|1.67
|2.20
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.13
|5.20
|1.07
|7.50
|1.01
|12.00
|1.01
|13.00
|0.00
|21.00
|5.49
|1.12
|—
|—
|4.54
|1.17
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.86
|1.86
|—
|—
|1.50
|2.45
|—
|—
|1.22
|3.92
|1.17
|4.54
|1.05
|8.16
|1.04
|8.81
|—
|—
|5.41
|1.16
|3.36
|1.31
|2.71
|1.46
|1.99
|1.83
|2.09
|1.75
|1.70
|2.15
|1.31
|3.40
|1.50
|2.58
|1.32
|3.31
|1.17
|4.94
|—
|—
|1.12
|6.62
|—
|—
|—
|—
|—
|—