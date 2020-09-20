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Ламия
1:2
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
0:1
35' Гол в свои ворота
Винтра Лукас
53' Желтая карточка
Скондрас Яннис
71' Желтая карточка
Juan Neira1
0:2
72' Гол
Сардинеро Адриан
82' Желтая карточка
Frixos Grivas
85' Желтая карточка
Бехарано Данни
90' Желтая карточка
Селимович Вахид
1:2
90' Пенальти
Lazar Romanic
90'+12
1
Devis
Epassy
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
3
Сарамантас
Гиоргос
7
Andreas
Vassilogiannis
6
Ниассе
Ибрахима
16
Бехарано
Данни
10
Leonardo
Villalba
II
11
Караманос
Тасос
18
Lazar
Romanic
32
Domitris
Sotiriou
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
8
Juan
Neira1
10
Наби
Адил
4
Vajeba
Sakor
23
Гаргаладзидис
Александрос
Ламия
4-4-2
ОФИ
5-4-1

Ход матча

35'
0:1
Винтра Лукас
46'
Хадзистравос Зисис
Караманос Тасос
 
53'
Скондрас Яннис
 
60'
 
Сардинеро Адриан
Стаикос Пасхалис
61'
 
Nazareno Solis
Диамантис Апостолос
61'
 
Miguel Mellado
Vajeba Sakor
64'
Miguel Antonio Bianconi Kohl
Leonardo Villalba II
 
66'
Konstantinos Provydakis
Скондрас Яннис
 
71'
 
Juan Neira1
72'
0:2
Сардинеро Адриан
(Коровесис Никос)
76'
Палавандишвили Гуга
Ниассе Ибрахима
 
76'
Vasilis Kostikas
Andreas Vassilogiannis
 
77'
 
Frixos Grivas
Гаргаладзидис Александрос
82'
 
Frixos Grivas
85'
Бехарано Данни
 
90'
 
Селимович Вахид
90'
Lazar Romanic
1:2
90'
 
Вурос Праксителис
Наби Адил

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 2 (2) 1
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 1 0.5
2. Juan Neira1 1 0.5
3. Ваш Рикарду 0 0
4. Коровесис Никос 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 1 0
2. Бехарано Данни 1 0
3. Сарамантас Гиоргос 1 0
4. Leonardo Villalba II 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Маринакис Никос 1 0
2. Вурос Праксителис 1 0
3. Стаикос Пасхалис 1 0
4. Коровесис Никос 1 0
5. Joao Figueiredo 1 0
6. Селимович Вахид 1 0
7. Frixos Grivas 1 0
8. Juan Neira1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 ОФИ 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия
Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия
ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ
Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса

Последние игры между собой

Ламия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
ОФИ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
ОФИ 3:0 Ламия Суперлига Ламия 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 Ламия Суперлига Ламия 1:1 ОФИ Суперлига
Ламия 1:1 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:2 Ламия Футбольная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. ОФИ 2 1 1 0 3 - 2 4
3. ПАОК 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Олимпиакос 1 1 0 0 3 - 0 3
5. АЕК 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Волос 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Астерас 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Атромитос 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Панетоликос 2 0 1 1 1 - 3 1
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аполлон Смирнис 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панатинаикос 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Лариса 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ламия 2 0 0 2 2 - 5 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Винтра Лукас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ламия 1:2 ОФИ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 3.05 2.70
10.00 3.50 1.38
2.85 2.95 2.63
14.59 3.67 1.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.20 4.20 1.21 2.20 1.97 1.93 1.87 1.64 2.25 1.67 2.20 1.23 3.90 1.13 5.20 1.07 7.50 1.01 12.00 1.01 13.00 0.00 21.00
5.49 1.12 4.54 1.17 2.45 1.50 1.86 1.86 1.50 2.45 1.22 3.92 1.17 4.54 1.05 8.16 1.04 8.81
5.41 1.16 3.36 1.31 2.71 1.46 1.99 1.83 2.09 1.75 1.70 2.15 1.31 3.40 1.50 2.58 1.32 3.31 1.17 4.94 1.12 6.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.00 1.40 2.95 1.10 6.25 1.02 11.00
2.33 1.55 1.55 2.33 1.28 3.40 1.06 7.60 1.05 8.16
1.55 2.45 1.31 3.36 1.34 3.31 1.30 3.49 1.10 6.57
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.79 1.96 1.35 3.00 1.09 6.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
2.12 1.66
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
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