Волос
0:1
Второй тайм: 80'
Стадион: Пантессалико
Арис Салоники
2' Желтая карточкаДжегго Джеймс
14' Желтая карточкаЦоканис Тасос
0:1
16' ПенальтиБруну Гама
21' Желтая карточкаБаррьентос Жан
40' Желтая карточкаРинстра Дан
71' Желтая карточкаСаша Лукас
22
Текио
Серхио
23
Ринстра
Дан
19
Juan
Perea
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Текио СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan PereaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Angel Lopez
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Бруну ГамаНападающий
- Запасные игроки
-
30 Буше ЗакариВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Адем АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Ход матча
14'
16'
0:1
21'
40'
71'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anastasios Douvikas
|1
|0.5
|2.
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруну Гама
|2 (2)
|1
|2.
|Бертолио Факундо
|1
|0.5
|3.
|Лопес Кристиан
|1
|0.5
|4.
|Фетфатцидис Иоаннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баррьентос Жан
|2
|0
|2.
|Цоканис Тасос
|1
|0
|3.
|Ринстра Дан
|1
|0
|4.
|Гуаррочена Икер
|1
|0
|5.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|6.
|Феррари Франко
|1
|0
|7.
|Julian Bartolo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саша Лукас
|1
|0
|2.
|Роуз Линдси
|1
|0
|3.
|Джегго Джеймс
|1
|0
|4.
|Сакик Эмануэль
|1
|0
|5.
|Багалианис Петрос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: + = -Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 3:1 Ламия Арис Салоники 0:0 Волос Арис Салоники 1:0 Лариса
Арис Салоники 0:1 Шальке 04 Арис Салоники 1:0 Пансерраикос Айя-Напа 1:1 Арис Салоники Аполлон 5:0 Арис Салоники Анортосис 3:2 Арис Салоники ПАОК 0:0 Арис Салоники Омония 8:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 Панатинаикос ОФИ 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники
Последние игры между собой
Волос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Арис Салоники: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|ОФИ
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|ПАОК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Олимпиакос
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|АЕК
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Волос
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Астерас
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Атромитос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Панетоликос
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аполлон Смирнис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0